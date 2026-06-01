Juan Pablo Montoya ziet Ferrari als de grote favoriet voor de aankomende Grand Prix van Monaco. De voormalig Formule 1-coureur stelt dat de nieuwe generatie auto's en de specifieke kwaliteiten van de Italiaanse renstal perfect samenkomen in de straten van het prinsdom. Daarbij kijkt hij in het bijzonder uit naar de interne strijd tussen Charles Leclerc en Lewis Hamilton.

Dit seizoen is het zogeheten 'nimble car'-concept geïntroduceerd, waardoor de wagens korter, smaller en dertig kilogram lichter zijn geworden ten opzichte van de voorgaande jaren. Montoya ziet hierin een groot voordeel voor het raceweekend in Monte Carlo. "Om te beginnen zijn de auto's kleiner. Dat is een enorm pluspunt", stelt de Colombiaan bij talkSPORT BET. "De inzet van elektrische energie wordt daar krankzinnig; de aankomstsnelheden bij het Casino en de chicane zullen bijvoorbeeld veel hoger liggen omdat er zoveel energie wordt teruggewonnen", aldus de analist. De nieuwe reglementen voor 2026 zorgen er volgens Montoya voor dat de rijder weer meer het verschil kan maken op het krappe stratencircuit. "Vanuit een prestatieoogpunt wordt dit het hoogtepunt van de nieuwe auto", legt hij uit. "De verminderde downforce gaat het meer een zaak voor de coureur maken."

Voordeel voor Ferrari

Hoewel Mercedes momenteel met Kimi Antonelli en George Russell de eerste twee plekken in het wereldkampioenschap bezet, verwacht Montoya dat Ferrari in Monaco de overhand heeft. De huidige bolide uit Maranello is specifiek ontworpen met een focus op mechanische grip en rotatie in langzame bochten, waarbij de elektrische energie agressief wordt ingezet bij het uitkomen van de bocht. Dit kost weliswaar topsnelheid op de rechte stukken, maar dat is in het prinsdom geen belemmering. "Ik denk dat het in het voordeel van Ferrari zal zijn. Ze zijn nog steeds zo goed in langzame bochten", oordeelt Montoya. "Monaco is waarschijnlijk het circuit waar het vermogenstekort het minst uitmaakt. Meer of minder vermogen hebben maakt in Monaco echt niet veel verschil."

Leclerc toch favoriet

Montoya vervolgt: "Ik denk dus dat Monaco Ferrari enorm in de kaart kan spelen. Het is altijd al een circuit voor Charles geweest", stelt Montoya. De Monegask moet echter afrekenen met zijn ervaren teamgenoot Hamilton, die tijdens de laatste race in Canada nog als tweede over de streep kwam en daarmee zijn vorm bewees. "Als Lewis naar Monaco kan gaan en Charles verslaat, zou dat een grote klap zijn voor Charles, en een enorme opsteker voor hem." Toch ziet hij dat niet zomaar gebeuren: "Ik denk nog steeds dat Charles in Monaco als winnaar uit de bus zal komen. Tenzij hij zich echt ongemakkelijk voelt", aldus Montoya. Hoewel hij het spektakel van een winnende Hamilton wel ziet zitten, blijft zijn voorspelling behoudend. "Ik zou het geweldig vinden om Lewis hem te zien verslaan. Maar als ik geld moest inzetten, zou het op Charles zijn", klinkt het. "Maar als ik een grote gok wilde wagen, dan zou je voor Lewis gaan."

