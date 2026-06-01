Steiner klapt uit de school over 'leugens' in F1: "Dan vertel je niet het hele verhaal"
Volgens voormalig teambaas Günther Steiner vertellen Formule 1-teams zelden de volledige waarheid wanneer een auto met technische problemen uitvalt. De voormalig eindverantwoordelijke van het huidige TGR Haas F1 Team stelt dat renstallen bewust vaag blijven om de relaties met motorleveranciers te beschermen. Dat laat hij weten in een uitgebreid gesprek met de Red Flags-Podcast. Hoewel hij benadrukt dat hij de pers niet bewust voorloog, hield hij cruciale details vaak achter. "Ik lieg normaal gesproken niet. Ik heb nooit gelogen. Je vertelt alleen niet het volledige verhaal", aldus Steiner die tot begin 2024 de kar trok bij het team van Haas.
Tijdens zijn periode bij Haas maakte de formatie steevast gebruik van krachtbronnen van Ferrari. Wanneer zo'n motor de geest gaf, kozen teams er volgens Steiner vaak voor om de schuld in de schoenen van een algemeen onderdeel te schuiven. "Bij een probleem met de power unit is het altijd elektronica", stelt hij. De reden daarvoor is even simpel als doeltreffend, aangezien specifieke afdelingen zo buiten schot blijven. "Waarom? Omdat niemand echt verantwoordelijk is voor elektronica", verklaart de voormalig teambaas de veelgebruikte afleidingsmanoeuvre.
Tijdrekken na uitvalbeurten
Zodra de term elektronica is gevallen, wordt de communicatie naar de buitenwacht bewust vertraagd. "Niemand vraagt: wat was het dan precies aan de elektronica? Dan is het altijd: De stroom viel weg, niets aan de hand. We moeten onderzoeken waarom de stroom wegviel", vervolgt Steiner. Achter de schermen is de werkelijke schade dan vaak al lang en breed vastgesteld. "Ik ben er vrij zeker van dat het kapot is, maar officieel weten we het nog niet. We moeten het onderzoeken", zegt hij over dat soort situaties. Door de oorzaak in het ongewisse te laten, verdwijnt de media-aandacht vanzelf. "Na twee dagen vraagt niemand er meer naar", legt Steiner uit. "Dan zeg je: we onderzoeken de fout, we onderzoeken de fout. Natuurlijk weten we zogenaamd niet wat het is", vult hij aan.
