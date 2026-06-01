De GT World Challenge Europe Endurance Cup-race op Monza is zondag ontsierd door een massale crash in de eerste bocht, waarbij de schade in de miljoenen euro's loopt. Maxime Martin is door de wedstrijdleiding aangewezen als hoofdschuldige, maar de Belgische coureur weigert alle verantwoordelijkheid en stelt dat hij niemand heeft geraakt.

De chaos ontstond direct bij de start in de Variante del Rettifilo-chicane, waar zo'n twaalf auto's bij een kettingreactie betrokken raakten. Ongeveer driekwart van het veld moest uitwijken naar de uitloopstrook. Acht wagens vielen ter plekke uit, waaronder de twee Ford Mustang GT3 Evo's van het Haupt Racing Team, die beide vanaf poleposition in hun klasse waren gestart. Volgens schattingen bedraagt de totale schadepost meerdere miljoenen euro's. Ook de Verstappen-Mercedes moest de pits opzoeken met schade en moest later de strijd staken met een afgebroken ophanging.

Martin krijgt zware straf

De stewards oordeelden dat Martin met zijn #17 GetSpeed Mercedes-AMG buiten de baanlimieten aan de rechterkant reed en onveilig invoegde. Hierdoor moest de #51 Ferrari van Alessio Rovera uitwijken en belandde de Porsche van Boutsen VDS in de vangrail, waarna de McLaren van Marvin Kirchhöfer in de rondte werd getikt. De wedstrijdleiding deelde de Mercedes-rijder een stop-and-go-straf van drie minuten uit, waarna zijn team besloot de bolide definitief terug te trekken. De hoofdrolspeler zelf is het totaal niet eens met de lezing van de stewards. "Ik weet niet waar ze over klagen", zo liet hij optekenen. "Ik heb niemand geraakt. Ik heb geen enkel krasje op de auto, maar ze geven mij de schuld", aldus de verontwaardigde voormalig winnaar van de 24 uur van de Nürburgring.

De coureur gaf wel toe dat hij van de ideale lijn moest afwijken. "Ja, ik moest een beetje naar rechts van de baan rijden omdat ik nergens anders heen kon", verklaarde Martin. "Maar daarna voegde ik veilig in voor het gras, zonder iemand te raken. Ik vind het jammer voor iedereen, maar uiteindelijk kan ik er niets over zeggen", zo besloot hij zijn verweer. Voor Valentino Rossi eindigde de middag eveneens in een vroege opgave. De Italiaan moest de #46 WRT BMW al snel parkeren vanwege een defecte koppeling. Tussen alle brokstukken door wist het team van Tresor Attempto Racing uiteindelijk te profiteren van de chaotische omstandigheden. De #66 Audi R8 LMS GT3 EVO II, bestuurd door Rocco Mazzola, Sebastian Øgaard en Ariel Levi, kwam als eerste over de streep nadat het trio de race vanaf een negenentwintigste startplek was aangevangen.

