Toto Wolff, Kimi Antonelli, George Russell, Mercedes, Bahrain, 2026

Schumacher waarschuwt Russell voor status bij Mercedes: 'Kans op rol als tweede coureur'

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Volgens voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher loopt George Russell het risico om gedegradeerd te worden tot tweede rijder bij Mercedes. De Duitser stelt dat de ervaren Brit snel het gat met zijn teamgenoot Kimi Antonelli moet dichten, anders zal het team mogelijk ingrijpen. Dat laat de zesvoudig Grand Prix-winnaar weten in gesprek met Backstage Boxengasse.

De Italiaan kent een indrukwekkende start van het seizoen en heeft vier van de eerste vijf races gewonnen. Na zijn recente overwinning tijdens de Grand Prix van Canada gaat Antonelli aan de leiding in het wereldkampioenschap. Russell, die in Montreal uitviel met een motorprobleem, volgt op de tweede plaats met 88 punten. Daarmee is de achterstand van de kopman opgelopen tot 43 punten.

Tijd dringt voor Russell

Schumacher benadrukt dat de situatie zorgwekkend is voor de coureur die momenteel als ervaren leider van het team wordt gezien. "Nou, voor Russell gaat dit er vanaf nu niet beter op worden, dat is zeker", aldus de analist. Hij verwacht dat de enkelvoudig racewinnaar van dit seizoen alles op alles moet zetten om het tij te keren. "Hij moet nu gewoon beginnen met het dichten van het gat. Dat betekent dat hij er nu nog meer in gaat investeren, in zichzelf, maar ook op de baan".

Spookbeeld van Hamilton en Rosberg

Mercedes beschikt momenteel over de snelste wagen van het veld. Tijdens de race in Canada leverden de twee teamgenoten al een stevig gevecht, waarna teambaas Toto Wolff via de boordradio waarschuwde om het netjes te houden. Schumacher vreest dat de strijd verder zal escaleren, met de naderende Grand Prix van Spanje in het vooruitzicht. "Vanuit mijn perspectief is Barcelona niet zo ver weg meer. Laten we kijken of het scenario dat we destijds zagen met Nico Rosberg en Lewis Hamilton zich daar zal herhalen. Ik vermoed wel dat die twee elkaar op een gegeven moment op de baan gaan tegenkomen", voorspelt de oud-coureur.

Teamorders onvermijdelijk?

Hoewel de teamleiding van de Zilverpijlen publiekelijk ontkent dat er een eerste en tweede rijder is aangewezen, denkt Schumacher dat dit kan veranderen als de concurrentie dichterbij komt door middel van updates. "Als Kimi dit niveau nu weet vast te houden, de komende drie of vier races doorkomt en voor George blijft: komt er dan op een gegeven moment een beslissing van het team? 'Oké, we hebben onze eerste coureur, we rijden het seizoen zo uit?'", vraagt hij zich hardop af. Wel plaatst hij daar een kanttekening bij: "Natuurlijk hangt het er ook vanaf wat er achter hen gebeurt. Als die twee zo ver weg zijn van de rest van het veld, zal het team niet ingrijpen".

Zware druk op de kopman

De druk op Russell, die naar verluidt dertig miljoen pond per jaar verdient, neemt in aanloop naar de Grand Prix van Monaco flink toe. Volgens Schumacher is de frustratie bij de Brit duidelijk zichtbaar. "Maar dit heeft absoluut de potentie om te escaleren. Want één ding is zeker: George Russell baalt enorm, daar is geen twijfel over mogelijk", stelt hij vast. "Dat merk je ook aan hem, en dat merkte je toen hij poleposition pakte: hoe dolblij en gelukkig hij was, hij kon het simpelweg niet vaak genoeg herhalen", sluit de Duitser af.

Denk jij dat George Russell dit seizoen nog terug kan komen in de strijd met Antonelli?

26 stemmen

Russell reageert met knipoog op pechstart seizoen: "Tenminste ergens geluk mee"

Schiff haalt uit naar Mercedes-duo na radiobeklag: 'Dan hou je je bek'

Voorsprong Antonelli geeft verkeerd beeld: "Russell had er drie moeten winnen"

Monaco eerste race met strengere motorcontroles na Mercedes-gedoe | GPFans News

Windsor looft aanpak van Antonelli: Hij minimaliseert de schade zoals alleen Verstappen dat kan

Doornbos ziet toneelstukje Russell na uitvalbeurt: "Hij was een beetje aan het acteren"

Waar wonen de F1-coureurs en waarom kiest een groot deel voor Monaco? Woonplaatsen F1-coureurs

Van Haren: 'Kritiek Verstappen was niet persoonlijk aan GP gericht' Max Verstappen

Steiner klapt uit de school over 'leugens' in F1: "Dan vertel je niet het hele verhaal" GÜNTHER STEINER

Formule 1-grid 2027: vraagtekens bij Verstappen en Hamilton, einde van een tijdperk? Formule 1-grid 2027

