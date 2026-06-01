Analist Peter Windsor is van mening dat Max Verstappen een reëel punt heeft in zijn beoordeling van Andrea Kimi Antonelli. Volgens de Brit domineert de jonge Italiaanse coureur momenteel weliswaar het wereldkampioenschap in de Formule 1, maar maakt hij tegelijkertijd nog steeds de nodige beginnersfouten tijdens de Grands Prix. Windsor stelt dat de Mercedes-coureur daar niet te hard op afgerekend mag worden en adviseert hem om vooral te blijven genieten van zijn huidige stormachtige succes in de koningsklasse.

De inmiddels 19-jarige Italiaan is in het seizoen 2026 de absolute sensatie op de grid. Met overtuigende overwinningen in China, Japan, Miami en recentelijk Canada leidt de Mercedes-rijder het wereldkampioenschap momenteel met 131 punten. Max Verstappen beleeft daarentegen een opvallend moeizaam jaar bij Red Bull Racing door de ingrijpende nieuwe motorreglementen en staat op 1 juni 2026 op de zevende plaats in de tussenstand met slechts 43 punten. Ondanks dit grote contrast in de huidige WK-stand schaart Windsor zich volledig achter de eerdere kritische doch constructieve opmerkingen van de viervoudig wereldkampioen over de huidige leider in het klassement.

Verstappen heeft gelijk

In een recente video op het YouTube-kanaal van Cameron CC legt de ervaren analist uit waarom de visie van Verstappen volgens hem hout snijdt. "Max heeft gelijk als hij, of iemand anders niet kon bedenken", stelt Windsor over de snelle opmars van het talent. "Het is logisch en spreekt voor zich", voegt de Brit daaraan toe over de analyse van de Nederlander. Hij benadrukt dat Antonelli een unieke gave heeft om de schade te beperken op de momenten dat het op de baan even misgaat. "Natuurlijk maakt hij fouten, maar hij heeft een sweet spot waarin hij als coureur kan opereren. Bij fouten minimaliseert hij de schade op een manier zoals alleen Max dat kan. Misschien kan Charles dat ook een beetje. Kimi maakt heel weinig rampzalige fouten", aldus Windsor.

Indrukwekkende veerkracht

Daarnaast is de analist diep onder de indruk van de veerkracht die de tiener op de baan laat zien tijdens de verschillende racesessies. Windsor merkt op dat de Mercedes-rijder zijn wagen opvallend vaak heel weet te houden, zelfs na hachelijke momenten of uitstapjes naast de baan. "Kimi probeert zo veel mogelijk races uit te rijden. Dat gevoel heb ik. Hij is vrij goed in staat om met zijn auto het einde van de race te halen. Hoe vaak hebben we hem al door gras of door debris zien rijden en de volgende ronde de snelste tijd zien neerzetten? Dat is à la Nigel Mansell. Dat is indrukwekkend, hoor", verklaart Windsor bewonderend.

Focus op het rijden

Met een comfortabele voorsprong van 43 punten op zijn ervaren teamgenoot George Russell neemt de druk op de jonge leider in het kampioenschap in de zomer van 2026 onvermijdelijk toe. Windsor heeft dan ook een duidelijke boodschap voor de Italiaan om zijn focus te behouden. "Het advies dat ik Kimi zou geven is: blijf gewoon doen wat je nu doet. Geniet ervan. Als je begint na te denken over de punten en het kampioenschap, dan denk je aan andere dingen dan je eerder in je carrière deed. Doe waar je goed in bent en maak je geen zorgen om de punten", besluit de analist zijn betoog.

Tijd om te rijpen

Windsor is overigens niet de enige die de enorme druk bij het toptalent, dat in de voetsporen van Verstappen treedt, probeert weg te nemen. Marco Antonelli, de vader van de coureur, sprak onlangs met de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport over de stormachtige ontwikkeling van zijn zoon binnen het Mercedes-programma. "Kimi is altijd heel snel geweest in alles wat hij deed, maar de Formule 1 is een ander verhaal", liet hij optekenen over de overstap naar de koningsklasse. De vader benadrukt dat de huidige koploper in het wereldkampioenschap ondanks zijn successen nog tijd nodig heeft om volledig te rijpen als sportman. "Ik denk dat hij pas over twee jaar echt klaar zal zijn", concludeerde Marco Antonelli over de toekomst van zijn zoon.