Voormalig teambaas Verstappen legt uit hoe nieuwe F1-regels in zijn nadeel werken
Volgens voormalig teambaas Franz Tost wordt Max Verstappen momenteel flink benadeeld door de nieuwe motorreglementen in de Formule 1. De Oostenrijker stelt dat de regels, die een grotere focus op elektrisch vermogen leggen, het talent van de Nederlander ondermijnen. Dat laat de oud-teambaas weten in de Business of Sport-podcast.
Sinds de start van dit seizoen gelden er nieuwe technische regels in de koningsklasse van de autosport, waarbij er wordt gewerkt met een gelijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische componenten. Na de eerste races bleek echter dat deze opzet grote negatieve gevolgen met zich meebrengt, wat tot veel frustratie leidde bij de coureurs. Bij de kopman van Oracle Red Bull Racing kwam de stoom uit de oren; Verstappen is dan ook een groot voorstander van het plan van de autosportbond FIA om vanaf volgend jaar over te stappen op een 60/40-verdeling.
Tost deelt de mening van de ontevreden coureurs en wijst specifiek naar de nadelen voor de absolute top van het veld. "Men wist dat deze regels voor wat problemen zouden gaan zorgen. Voor de supergetalenteerde coureurs is dit nieuwe reglement een enorm nadeel. Waarom? Met deze regels kun je niet meer op het laatste moment remmen", stelt de voormalig teambaas. Hij legt uit dat coureurs nu twintig tot dertig meter eerder van het gas af moeten en meer door de bochten moeten rollen om energie te besparen voor het rechte stuk.
Door deze manier van rijden verliezen coureurs met een uitgesproken wagenbeheersing hun natuurlijke voordeel. "Topcoureurs als Verstappen, Norris, Piastri of Alonso halen hun prestaties juist uit het rempunt en de snelheid richting de apex van de bocht. En nu? Ga je gewoon door de bocht rollen, hebben ze daar geen voordeel meer. Daarom zijn ze nu niet zo positief over de regels", verklaart Tost.
Toch denkt de Oostenrijker dat er achter de schermen aan een oplossing wordt gewerkt, al verwacht de oud-teambaas wel de nodige politieke weerstand. "De FOM en de FIA weten dit allemaal, want ze kennen the problemen. Er is al het één en ander opgelost voor de race in Miami. Ik denk ook dat er voor de rest van het seizoen nog een aantal wijzigingen zullen worden doorgevoerd", aldus Tost. Hij waarschuwt echter dat concurrenten niet zomaar zullen meewerken. "Nu komt de politiek natuurlijk weer om de hoek kijken, want Mercedes ligt voorop en ze zullen niet met plezier instemmen met eventuele wijzigingen. Dan zullen we zien hoe dit allemaal wordt opgelost", sluit de analist af.
