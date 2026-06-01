Volgens voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher zorgt de sportieve opleving van Lewis Hamilton bij Ferrari voor een interessante situatie richting de komende races. De Duitser stelt dat de Britse coureur het vertrouwen in zijn bolide heeft gevonden en daardoor weer optimaal presteert. Dat laat hij weten in de Backstage Boxengasse-Podcast.

Na een moeizaam optreden in Miami liet Hamilton in Canada weer zien waartoe hij in staat is. Met een tweede plaats behaalde de zevenvoudig wereldkampioen zijn beste resultaat tot nu toe voor de Italiaanse renstal. Door deze prestatie is het gat in het wereldkampioenschap met teamgenoot Charles Leclerc inmiddels geslonken tot slechts drie punten. Schumacher zag in Montreal een coureur die eindelijk alles op zijn plek zag vallen.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton vindt vertrouwen terug

"Dat is een klassiek geval", stelt Schumacher over de wisselende resultaten van de routinier. "Hij voelde zich geweldig in de voorlaatste race, maar daarna had hij in Miami gewoon problemen met de auto. Hij liep het hele weekend een beetje achter de feiten aan", blikt de analist terug. In Canada was dat beeld volledig gekanteld. "Nu voelde hij zich goed. Ten eerste voelde hij zich goed op het circuit en ten tweede voelde hij zich goed met de auto", legt de oud-coureur uit.

De opluchting was na afloop dan ook groot. "Hij was ook enorm blij, dat konden we zien, alsof hij had gewonnen", aldus Schumacher, die de reactie goed begreep. "Maar hij heeft het ook verdiend, want na Miami was hij natuurlijk allesbehalve gelukkig. Daarom ben ik blij voor hem".

Moeizaam weekend voor Leclerc

Waar de Brit floreerde, kende Leclerc juist een uiterst lastig weekend. De Monegask oogde volgens Schumacher geen moment ontspannen en had moeite om in zijn ritme te komen. "Charles Leclerc was het hele weekend ook verkrampt", observeert de voormalig racewinnaar. "Daaraan zie je hoe snel het kan gaan. Hij kon niet goed met de auto omgaan en Lewis heeft een perfecte job gedaan".

De slechte weersomhandigheden hielpen daar niet bij. "Op de een of andere manier heeft hij de afstelling niet gevonden en heeft hij de auto ook een beetje overreden", vervolgt Schumacher. "Dat klassieke verkrampen was daar het geval. Zoals bij Lewis Hamilton ook nog in Miami. Zulke circuits heb je nu eenmaal".

Kansen in Monaco

Met de Grand Prix van Monaco in het vooruitzicht sluit Schumacher niet uit dat de Ferrari-coureur dit seizoen nog een trede hoger op het podium mag plaatsnemen. Toch plaatst hij een kanttekening bij de verhoudingen op de grid, aangezien concurrent McLaren in Canada niet optimaal presteerde. "Het is niet uitgesloten dat hij nog een overwinning kan vieren dit seizoen", analyseert hij. "Dat ligt een beetje aan de combinatie met de auto. Je mag natuurlijk niet vergeten dat je McLaren niet buiten beschouwing mag laten".

Het team uit Woking haalde volgens hem niet alles uit de wagen. "Dat weekend waren ze er niet, omdat ze gewoon een verkeerde beslissing hebben genomen", stelt Schumacher. "Daarom weet ik niet zeker of Ferrari en Lewis Hamilton tweede waren geworden als beide McLarens erbij waren geweest".

Desondanks ziet de Duitser volop kansen voor de Italiaanse formatie in de straten van het vorstendom. Het circuit vraagt om specifieke kwaliteiten die goed bij de huidige wagen passen. "Tractie en kerbstones, dat is iets wat de Ferrari ligt in Monaco", benadrukt Schumacher. "Dus daar doen ze in ieder geval mee om de overwinning". Bovendien voelt Hamilton zich doorgaans erg comfortabel op deze baan. "Hij houdt van Monaco en de auto houdt van Monaco", concludeert de analist. "Het enige is dat Charles Leclerc tot nu toe natuurlijk ook altijd heel erg sterk is geweest in Monaco. Daarom ben ik benieuwd wie van de twee daar vooraan zal staan".