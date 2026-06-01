Olav Mol at Ziggo Sport

Mol en Plooij lanceren nieuwe Formule 1-voorbeschouwingen

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Olav Mol en Jack Plooij slaan de handen ineen met streamingplatform KIJK voor een nieuw live-programma rondom de Formule 1. Het duo verzorgt vanaf komend weekend, tijdens de Grand Prix van Monaco, een exclusieve voorbeschouwing op de race. De uitzending wordt geproduceerd vanuit de studio van Grand Prix Radio.

Het nieuwe programma draagt de naam 'GP Voorbeschouwing met Olav en Jack' en duurt ongeveer dertig minuten. De focus van de videoshow ligt op de actuele kampioenschapsstand, bandenkeuzes, teamstrategieën en de laatste ontwikkelingen in de paddock. Aanstaande zondag vindt de hoofdrace in de straten van Monte Carlo plaats om 15:00 uur Nederlandse tijd. De voorbeschouwing met de analisten start exact op het moment dat de pitstraat opengaat en eindigt een kwartier voordat de rode lampen uitgaan.

Mol verduidelijkt opzet

In een aankondigingsvideo licht Mol de structuur van de nieuwe samenwerking toe. "We gaan vanaf de Grand Prix van Monaco een voorbeschouwing maken", zo stelt de vaste commentator van Grand Prix Radio. "Dat gaan we doen in samenwerking met KIJK. Voorbeschouwing vanuit de Grand Prix Radio-studio", aldus de radiomaker. Mol geeft aan dat de kijker een breed scala aan onderwerpen kan verwachten. "Daarin bespreken we de tactieken, de nieuwtjes van dat moment, hoe de weersituatie is, wat je kunt verwachten en anekdotes van het circuit", zo legt de autosportkenner uit. "Als de race om drie uur start, beginnen we tien voor half drie. Dan zijn we om kwart voor klaar", rekent Mol voor. "Dan hebben we nog tien minuten voor de race, dus kunnen mensen nog even koffie halen."

Visuele terugkeer naast doorlopende radiorechten

Met de stap naar KIJK.nl keren Mol en Plooij op de racedagen weer structureel terug in beeld. De uitzendrechten voor de live-televisiebeelden van de koningsklasse liggen in Nederland weliswaar bij Viaplay en F1 TV Pro, maar Grand Prix Radio bezit tot en met 2028 de exclusieve radiorechten. Hierdoor blijft het vertrouwde stemgeluid van Mol sowieso te horen tijdens alle baansessies.

Plooij en Gademan geloven niks van strenge Mercedes-communicatie: "Voor de bühne"

