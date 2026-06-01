Nico Rosberg stelt dat Michael Schumacher extreem ver ging in de psychologische oorlogsvoering tegen zijn teamgenoten. De wereldkampioen van 2016 stelt dat de zevenvoudig wereldkampioen er bewust alles aan deed om hem mentaal uit zijn evenwicht te brengen, onder meer door hem structureel te laat te laten komen.

De twee Duitsers waren van 2010 tot en met 2012 teamgenoten bij het Formule 1-team van Mercedes. Waar Rosberg tegenwoordig actief is als televisie-expert, wordt de inmiddels 57-jarige Schumacher sinds zijn zware ski-ongeluk eind 2013 door zijn familie afgeschermd van de buitenwereld. Hoewel de medische situatie van de racelegende strikt privé is, wijzen recente berichten per 1 juni 2026 erop dat hij inmiddels met behulp van een rolstoel uit bed kan komen en 24 uur per dag zorg ontvangt. In hun gezamenlijke racejaren was Schumacher echter een meedogenloze concurrent. "Hij is een mentale strijder. Hij leeft en ademt om zijn teamgenoot mentaal te vernietigen", blikt Rosberg terug.

Extreem parkeergedrag

Rosberg herinnert zich nog goed hoe Schumacher de logistiek rondom het circuit inzette als wapen. De huidige investeerder benadrukt dat de ervaren coureur zijn auto opzettelijk zo parkeerde dat er voor de rest geen ruimte meer overbleef. "We komen aan op het circuit en er zijn twintig parkeerplaatsen. Iedereen moet een kilometer verderop parkeren, dus er is er één voor elke coureur. Michael parkeerde zijn auto dan net iets over de witte lijn op mijn parkeerplaats, op een manier dat ik er niet meer in paste", aldus Rosberg. Dat zorgde voor de nodige paniek bij de jongere coureur. "Dat levert me natuurlijk stress op, want ik ben te laat voor de vergadering. Het is het ergste om een minuut te laat te komen als iedereen zit te wachten", voegt hij daaraan toe.

Toilet in Monaco

Daarnaast wijst Rosberg ook op een berucht incident tijdens het raceweekend in het prinsdom. Schumacher bezette vlak voor de kwalificatie het enige toilet in de garage, terwijl hij wist dat zijn teamgenoot buiten in de stress stond. "Hij sluit zichzelf op en kijkt naar zijn horloge, de tijd tikt door. Hij weet dat het vreselijk is om gestrest in een raceauto te stappen", vertelt de oud-wereldkampioen over de actie van zijn landgenoot. Terwijl Schumacher de tijd rekte, liep de spanning bij Rosberg hoog op. "Ik klop op de deur en roep dat ik moet gaan. Hij weet dat er nog maar twee minuten over zijn. Tegen die tijd moest ik een emmer achter in de garage zoeken om in te plassen, trillend van de stress", beschrijft hij lachend de situatie.