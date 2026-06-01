Goed nieuws voor Max Verstappen. De Nederlander moest vorig jaar hier en daar nog oppassen vanwege het hoge aantal strafpunten op zijn licentie, waardoor hij dicht tegen een schorsing aan zat. Op 1 juni 2026 zijn echter zijn laatste strafpunten vervallen en dus begint de Red Bull-coureur dit weekend in Monaco met een schone lei.

In het strafpuntensysteem worden coureurs bestraft die zich niet altijd aan de regels van de FIA houden. Als een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn superlicentie verzamelt, moet hij één race vanaf de zijlijn toekijken. Het systeem bestaat sinds 2014 en Kevin Magnussen werd in 2024 de eerste coureur die de grens van twaalf strafpunten bereikte. Daardoor moest hij de Grand Prix van Azerbeidzjan missen en keek hij vanuit de pitbox toe.

Verstappen met nul strafpunten richting Monaco

Verstappen stond de afgelopen jaren geregeld hoog op de strafpuntenlijst, maar de punten stapelden zich de afgelopen twaalf maanden minder snel op voor de viervoudig wereldkampioen. Er stonden namelijk nog drie strafpunten open die de Nederlander vorig jaar tijdens de Grand Prix van Spanje opliep. Daarbij deelde Verstappen een tik uit aan George Russell, nadat hij eerder in datzelfde rondje zelf contact had gehad met Russell, hem buiten de baan had ingehaald en vervolgens, achteraf gezien onterecht, de opdracht kreeg zijn positie terug te geven. Die drie strafpunten zijn echter op 1 juni vervallen. Dat betekent dat Verstappen met een schone lei afreist naar Monte Carlo.

Max Verstappen drops to P10 following a 10-second penalty for causing a collision with George Russell #F1 #SpanishGP

