close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Kimi Antonelli, Mercedes, Bahrain, 2025

Patrese over 'arrogante' Antonelli: 'Hij doet denken aan Verstappen en Senna'

Kimi Antonelli, Mercedes, Bahrain, 2025 — Foto: © IMAGO

Patrese over 'arrogante' Antonelli: 'Hij doet denken aan Verstappen en Senna'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Riccardo Patrese vindt de huidige vorm van Kimi Antonelli halverwege het seizoen 2026 ronduit indrukwekkend. De Italiaan stelt dat zijn landgenoot na een leerjaar inmiddels de benodigde arrogantie toont die past bij de allergrootsten in de sport. Patrese trekt daarbij zelfs de vergelijking met legendarische namen als Max Verstappen, Michael Schumacher en Ayrton Senna.

Antonelli is momenteel bezig aan zijn tweede volledige seizoen in dienst van het Mercedes-team, waar hij een ijzersterke indruk achterlaat. De coureur kent een uitstekende seizoensstart en voert op 1 juni 2026 het wereldkampioenschap aan met 131 punten, wat hem een comfortabele voorsprong van 43 punten oplevert op zijn teamgenoot George Russell. Na een tweede plaats in de openingsrace in Australië wist het jonge talent een indrukwekkende reeks neer te zetten door achtereenvolgens de Grands Prix van China, Japan, Miami en Canada op zijn naam te schrijven.

Tijd nodig om te wennen

Vorig jaar kreeg Antonelli nog de nodige kritiek te verduren vanwege gemaakte fouten tijdens zijn debuutseizoen, maar volgens Patrese was die leercurve volkomen logisch. "Het is ongelooflijk wat Kimi momenteel presteert", stelt de voormalig coureur, die zelf 256 Grand Prix-starts achter zijn naam heeft staan, bij Vision4Sport. "Vorig jaar was er veel kritiek omdat hij fouten maakte. Maar hij was zich aan het settelen in de Formule 1 en dat is een wereld die tijd kost om te begrijpen", aldus de analist. Patrese benadrukt dat hij altijd vertrouwen heeft gehouden in het leervermogen van de huidige Mercedes-rijder. "Ik zei vorig jaar al dat hij een jongen is die natuurlijk nog moet leren. Maar ik weet dat hij dingen heel snel oppikt, omdat ik hem in het verleden in andere klassen heb gezien. Hij had minstens één seizoen nodig om de Formule 1 te begrijpen", legt hij uit.

Arrogantie

Aan het einde van zijn debuutjaar liet Antonelli al sterke prestaties zien, wat voor Patrese een duidelijke voorbode was voor het huidige succes in 2026. "Ik zei vorig seizoen al dat 2026 zijn jaar zou kunnen worden. En dat is gebleken", vervolgt de Italiaan zijn lofzang. "Ik wist dat hij sterk kon zijn en hij heeft ook het voordeel van de beste auto op de grid. Dus ik wist dat hij dit niveau kon halen. Maar waarschijnlijk had niemand verwacht dat hij vier Grands Prix op rij zou winnen en hij wordt alleen maar sterker", aldus Patrese. "Hij is niet langer verlegen en soms zelfs arrogant. Maar je moet zo zijn", verklaart Patrese stellig over de noodzakelijke winnaarsmentaliteit. De inmiddels 72-jarige ambassadeur van de sport ziet daarin duidelijke parallellen met eerdere grootheden die de sport domineerden. "Verstappen is ook zo. In het verleden zaten mensen als Schumacher, Senna en alle coureurs van dat tijdperk in deze categorie en zij waren ook een beetje arrogant", sluit hij zijn analyse af.

Is Antonelli momenteel de beste coureur op de grid?

43 stemmen

Gerelateerd

Mercedes Kimi Antonelli

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Schumacher waarschuwt Russell voor status bij Mercedes: 'Kans op rol als tweede coureur'

Schumacher waarschuwt Russell voor status bij Mercedes: 'Kans op rol als tweede coureur'

  • Vandaag 11:55
Schiff haalt uit naar Mercedes-duo na radiobeklag: 'Dan hou je je bek'

Schiff haalt uit naar Mercedes-duo na radiobeklag: 'Dan hou je je bek'

  • Gisteren 19:35
Monaco eerste race met strengere motorcontroles na Mercedes-gedoe | GPFans News

Monaco eerste race met strengere motorcontroles na Mercedes-gedoe | GPFans News

  • Vandaag 12:58
Windsor looft aanpak van Antonelli: Hij minimaliseert de schade zoals alleen Verstappen dat kan

Windsor looft aanpak van Antonelli: Hij minimaliseert de schade zoals alleen Verstappen dat kan

  • Vandaag 12:28
Russell reageert met knipoog op pechstart seizoen: "Tenminste ergens geluk mee"

Russell reageert met knipoog op pechstart seizoen: "Tenminste ergens geluk mee"

  • Gisteren 15:17
  • 6
Montoya over titelstrijd Mercedes: 'Kimi is geen George die al heel lang op deze kans wacht'

Montoya over titelstrijd Mercedes: 'Kimi is geen George die al heel lang op deze kans wacht'

  • Gisteren 08:10
  • 2

Net binnen

16:58
'Mercedes en Verstappen zijn na gesprekken vorig jaar niet gestopt met praten'
15:41
Strafpunten: Verstappen begint met schone lei aan Grand Prix van Monaco
15:07
Rosberg blikt terug op mentale Schumacher-strijd: 'Hij sloot zich expres op wc op'
14:35
Schumacher voorspelt succes voor Hamilton in Monaco
14:02
Voormalig teambaas Verstappen legt uit hoe nieuwe F1-regels in zijn nadeel werken
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Voormalig teambaas Verstappen legt uit hoe nieuwe F1-regels in zijn nadeel werken FORMULE 1

Voormalig teambaas Verstappen legt uit hoe nieuwe F1-regels in zijn nadeel werken

3 uur geleden 3
Waar wonen de F1-coureurs en waarom kiest een groot deel voor Monaco? Woonplaatsen F1-coureurs

Waar wonen de F1-coureurs en waarom kiest een groot deel voor Monaco?

Vandaag 10:44
Van Haren: 'Kritiek Verstappen was niet persoonlijk aan GP gericht' Max Verstappen

Van Haren: 'Kritiek Verstappen was niet persoonlijk aan GP gericht'

Vandaag 09:40
Steiner klapt uit de school over 'leugens' in F1: "Dan vertel je niet het hele verhaal" GÜNTHER STEINER

Steiner klapt uit de school over 'leugens' in F1: "Dan vertel je niet het hele verhaal"

Vandaag 08:35
Ontdek het op Google Play
x