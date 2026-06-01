Riccardo Patrese vindt de huidige vorm van Kimi Antonelli halverwege het seizoen 2026 ronduit indrukwekkend. De Italiaan stelt dat zijn landgenoot na een leerjaar inmiddels de benodigde arrogantie toont die past bij de allergrootsten in de sport. Patrese trekt daarbij zelfs de vergelijking met legendarische namen als Max Verstappen, Michael Schumacher en Ayrton Senna.

Antonelli is momenteel bezig aan zijn tweede volledige seizoen in dienst van het Mercedes-team, waar hij een ijzersterke indruk achterlaat. De coureur kent een uitstekende seizoensstart en voert op 1 juni 2026 het wereldkampioenschap aan met 131 punten, wat hem een comfortabele voorsprong van 43 punten oplevert op zijn teamgenoot George Russell. Na een tweede plaats in de openingsrace in Australië wist het jonge talent een indrukwekkende reeks neer te zetten door achtereenvolgens de Grands Prix van China, Japan, Miami en Canada op zijn naam te schrijven.

Tijd nodig om te wennen

Vorig jaar kreeg Antonelli nog de nodige kritiek te verduren vanwege gemaakte fouten tijdens zijn debuutseizoen, maar volgens Patrese was die leercurve volkomen logisch. "Het is ongelooflijk wat Kimi momenteel presteert", stelt de voormalig coureur, die zelf 256 Grand Prix-starts achter zijn naam heeft staan, bij Vision4Sport. "Vorig jaar was er veel kritiek omdat hij fouten maakte. Maar hij was zich aan het settelen in de Formule 1 en dat is een wereld die tijd kost om te begrijpen", aldus de analist. Patrese benadrukt dat hij altijd vertrouwen heeft gehouden in het leervermogen van de huidige Mercedes-rijder. "Ik zei vorig jaar al dat hij een jongen is die natuurlijk nog moet leren. Maar ik weet dat hij dingen heel snel oppikt, omdat ik hem in het verleden in andere klassen heb gezien. Hij had minstens één seizoen nodig om de Formule 1 te begrijpen", legt hij uit.

Arrogantie

Aan het einde van zijn debuutjaar liet Antonelli al sterke prestaties zien, wat voor Patrese een duidelijke voorbode was voor het huidige succes in 2026. "Ik zei vorig seizoen al dat 2026 zijn jaar zou kunnen worden. En dat is gebleken", vervolgt de Italiaan zijn lofzang. "Ik wist dat hij sterk kon zijn en hij heeft ook het voordeel van de beste auto op de grid. Dus ik wist dat hij dit niveau kon halen. Maar waarschijnlijk had niemand verwacht dat hij vier Grands Prix op rij zou winnen en hij wordt alleen maar sterker", aldus Patrese. "Hij is niet langer verlegen en soms zelfs arrogant. Maar je moet zo zijn", verklaart Patrese stellig over de noodzakelijke winnaarsmentaliteit. De inmiddels 72-jarige ambassadeur van de sport ziet daarin duidelijke parallellen met eerdere grootheden die de sport domineerden. "Verstappen is ook zo. In het verleden zaten mensen als Schumacher, Senna en alle coureurs van dat tijdperk in deze categorie en zij waren ook een beetje arrogant", sluit hij zijn analyse af.