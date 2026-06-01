Max Verstappen, Red Bull, Japan, 2026

'Mercedes en Verstappen zijn na gesprekken vorig jaar niet gestopt met praten'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Riccardo Patrese verwacht dat Max Verstappen na afloop van zijn huidige contractperiode zal vertrekken bij Red Bull Racing. De Italiaan stelt dat de viervoudig wereldkampioen nog altijd onvoldoende overtuigd is van de nieuwe motorreglementen die in 2026 van kracht zijn geworden. Volgens Patrese is Mercedes een serieuze optie voor de nabije toekomst.

Het seizoen 2026 verloopt momenteel moeizaam voor de Oostenrijkse renstal, die in het constructeurskampioenschap is teruggezakt naar de vierde plaats achter de dominante concurrentie. Verstappen zelf bezet momenteel de zevende plek in de WK-stand en uitte de afgelopen maanden felle kritiek op de huidige krachtbronnen. Volgens de Nederlander lijken deze door de grote nadruk op elektrische ondersteuning te veel op een videospelletje. Hij eist voor de toekomst een fundamentele aanpassing van de reglementen naar een verhouding waarbij minimaal zestig procent van het totale vermogen uit de verbrandingsmotor komt.

Voldoening

Patrese ziet bij Vision4Sport dat de aanhoudende frustratie over de technische koers van de sport een grote rol speelt, maar denkt niet dat de Limburger de Formule 1 per direct de rug toekeert. "We weten dat Max de nieuwe reglementen nooit leuk heeft gevonden en hij is nog steeds niet super blij totdat ze overstappen op een 60-40 motorverdeling", aldus de oud-coureur. "Maar als hij wat plezier kan hebben, vermindert dat waarschijnlijk zijn teleurstelling van toen hij zei dat hij wilde vertrekken om 24-uursraces te gaan doen", vervolgt Patrese. Hij doelt daarmee op de gesprekken die Verstappen momenteel voert met Ford over een gezamenlijk Le Mans-project in de nabije toekomst. "Als hij wat voldoening begint te krijgen, dan denk ik zeker niet dat hij dit seizoen zal vertrekken. Hij heeft getekend tot 2027, wat hem ook de kans geeft om rond te kijken naar wat zijn toekomst zou kunnen zijn", stelt hij. "Ik denk niet dat hij na die tijd bij Red Bull zal blijven, wat er ook gebeurt."

Mercedes als mogelijke bestemming

Als meest logische nieuwe werkgever wijst de voormalig Grand Prix-winnaar nadrukkelijk naar Mercedes, dat momenteel met het rijdersduo Kimi Antonelli en George Russell de ranglijsten in de Formule 1 domineert. "Mercedes kan een goede mogelijkheid zijn. Zij gaan het constructeurs- en coureurskampioenschap winnen en er hangt een goede sfeer in het team", verklaart Patrese. Hoewel teambaas Toto Wolff eerder dit jaar aangaf erg gelukkig te zijn met zijn huidige bezetting voor 2026 en 2027, sluit Patrese een spectaculaire rijderswissel niet uit. "Waarschijnlijk blijven Kimi en George samen. Maar wie weet?" Volgens Patrese zijn de banden tussen het kamp-Verstappen en de Duitse renstal nooit echt verbroken en zou Wolff, ondanks de huidige successen, best oren hebben naar de komst van de Limburger. "Als er een overstuur raakt, of als Toto een grotere uitdaging wil, omdat Max in het team veel meer media-aandacht betekent, dan Verstappen", beredeneert hij de logica achter een mogelijke transfer. "Vorig jaar sprak Max zeker met Toto en elke week waren er verhalen over Verstappen die naar Mercedes zou gaan. Het is niet zo dat hij niet meer met hem praat. Iedereen zou Max in zijn team willen hebben. Als Red Bull de achterstand niet inhaalt, gaat hij zeker lopen."

Denk jij dat Max Verstappen zijn contract tot 2027 uitdient bij Red Bull?

16 stemmen

Voormalig teambaas Verstappen legt uit hoe nieuwe F1-regels in zijn nadeel werken

Rosberg blikt terug op jonge Verstappen: 'Hij was toen compleet gestoord'

Van Haren: 'Kritiek Verstappen was niet persoonlijk aan GP gericht'

Strafpunten F1: Bearman minder dicht bij schorsing richting Grand Prix van Monaco

Räikkönen enorm lyrisch over Verstappen: "Ik realiseerde me dat een ster was geboren"

Montoya geeft Brundle de schuld van Verstappen-sneer: "Hij heeft mij nooit gemogen!"

