Het team van McLaren reist met een wel heel speciale livery richting Monaco af. Het team viert namelijk het duizendste Grand Prix-weekend en doet dat met een iets aangepaste kleurstelling van de MCL40.

Het team uit Woking heeft de laatste seizoenen wel vaker met een speciale kleurstelling gereden. Ook daarvoor kiest het team van Zak Brown aankomend weekend, wanneer de stratenrace in Monte Carlo voor de deur staat.

Speciale kleurstelling MCL40 in Monaco

Het gaat dit weekend om een livery die de 1000e Grand Prix van McLaren moet vieren. De papaja-oranje kleuren worden afgewisseld met zwarte strepen en doen denken aan de Orange Arrows uit de beginjaren 2000.

