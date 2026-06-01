close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen blijft kritisch op nieuwe regels na aanpassingen: "Daar moeten we vanaf"

Verstappen buigt zich over kerbstone-problemen RB22: "Heb wel een paar ideeën"

Verstappen blijft kritisch op nieuwe regels na aanpassingen: &#34;Daar moeten we vanaf&#34; — Foto: © IMAGO

Verstappen buigt zich over kerbstone-problemen RB22: "Heb wel een paar ideeën"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Het grote probleem van de wagens van Red Bull Racing van de afgelopen jaren uit zich vaak tijdens de straatraces, waarbij de wagen eigenlijk geen hobbels kan incasseren. Aankomend weekend in Monaco zijn de hobbels weer flink aanwezig en volgens Max Verstappen zijn er wel ideeën om dit probleem te tackelen.

Red Bull en hobbels; het is nu eenmaal geen succesfactor gebleken. De afgelopen jaren kwamen de Oostenrijkse wagens al niet lekker uit de verf, maar destijds maakte de koningsklasse nog voornamelijk gebruik van het grondeffect. Toch blijkt ook in het nieuwe tijdperk de hobbelgevoeligheid nog altijd een probleem te zijn, waardoor het rijdersduo de kerbstones niet direct kan aanvallen, maar vooral om de problemen heen moet rijden.

Verstappen wijst naar oplossingen

De directe oplossingen liggen er volgens Verstappen niet, hoewel hij wel enkele ideeën heeft. “Als we maar precies wisten wat de oorzaak was. Ik heb wel een paar ideeën, en daar gaan we nu aan werken”, zo verklaarde de Nederlander in Canada bij Motorsport.com. Bij het vooruitzicht van de race in Monte Carlo grapte Verstappen: “Oh ja, dat wordt geweldig. Ik denk dat ik een nieuwe rug ga bestellen!”

Hoewel het dus een hardnekkig probleem lijkt, stelt teambaas Laurent Mekies dat het probleem wel degelijk getackeld kan worden: “Er is vooralsnog niets dat we niet in 2026 kunnen oplossen. Weet je, de jongens in de fabriek doen alle mogelijke analyses om een oplossing te vinden die niet alleen de problemen oplost, maar ook zorgt voor snellere rondetijden. Want het zal waarschijnlijk vrij eenvoudig zijn om de problemen op te lossen, maar de auto zal er wel trager van worden. Dus je wilt de problemen oplossen én de rondetijd verbeteren. Het is een complex probleem.”

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Grand Prix van Monaco RB22 Monte Carlo Circuit de Monaco

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Red Bull's Energy Station arriveert in Monaco voor F1-raceweekend

Red Bull's Energy Station arriveert in Monaco voor F1-raceweekend

  • 1 uur geleden
Monaco maakt zich op voor 2026-wagens: 'Hoort dit nog wel op kalender?' | GPFans Raceteam Podcast

Monaco maakt zich op voor 2026-wagens: 'Hoort dit nog wel op kalender?' | GPFans Raceteam

  • 44 minuten geleden
  • 1
Voormalig teambaas Verstappen legt uit hoe nieuwe F1-regels in zijn nadeel werken

Voormalig teambaas Verstappen legt uit hoe nieuwe F1-regels in zijn nadeel werken

  • Vandaag 14:02
  • 3
'FIA verplicht speciale motorstand in Monaco om topsnelheid te beperken'

'FIA verplicht speciale motorstand in Monaco om topsnelheid te beperken'

  • 29 mei 2026 16:07
  • 10
McLaren viert start van 1000e Grand Prix met speciale livery in Monaco

McLaren viert start van 1000e Grand Prix met speciale livery in Monaco

  • 3 uur geleden
'Mercedes en Verstappen zijn na gesprekken vorig jaar niet gestopt met praten'

'Mercedes en Verstappen zijn na gesprekken vorig jaar niet gestopt met praten'

  • 3 uur geleden
  • 2

Net binnen

19:41
Podcast
Monaco maakt zich op voor 2026-wagens: 'Hoort dit nog wel op kalender?' | GPFans Raceteam
18:57
Red Bull's Energy Station arriveert in Monaco voor F1-raceweekend
17:16
McLaren viert start van 1000e Grand Prix met speciale livery in Monaco
16:58
'Mercedes en Verstappen zijn na gesprekken vorig jaar niet gestopt met praten'
16:15
Patrese over 'arrogante' Antonelli: 'Hij doet denken aan Verstappen en Senna'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Voormalig teambaas Verstappen legt uit hoe nieuwe F1-regels in zijn nadeel werken FORMULE 1

Voormalig teambaas Verstappen legt uit hoe nieuwe F1-regels in zijn nadeel werken

Vandaag 14:02 3
Waar wonen de F1-coureurs en waarom kiest een groot deel voor Monaco? Woonplaatsen F1-coureurs

Waar wonen de F1-coureurs en waarom kiest een groot deel voor Monaco?

Vandaag 10:44
Van Haren: 'Kritiek Verstappen was niet persoonlijk aan GP gericht' Max Verstappen

Van Haren: 'Kritiek Verstappen was niet persoonlijk aan GP gericht'

Vandaag 09:40
Steiner klapt uit de school over 'leugens' in F1: "Dan vertel je niet het hele verhaal" GÜNTHER STEINER

Steiner klapt uit de school over 'leugens' in F1: "Dan vertel je niet het hele verhaal"

Vandaag 08:35
Ontdek het op Google Play
x