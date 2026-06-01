Verstappen buigt zich over kerbstone-problemen RB22: "Heb wel een paar ideeën"
Het grote probleem van de wagens van Red Bull Racing van de afgelopen jaren uit zich vaak tijdens de straatraces, waarbij de wagen eigenlijk geen hobbels kan incasseren. Aankomend weekend in Monaco zijn de hobbels weer flink aanwezig en volgens Max Verstappen zijn er wel ideeën om dit probleem te tackelen.
Red Bull en hobbels; het is nu eenmaal geen succesfactor gebleken. De afgelopen jaren kwamen de Oostenrijkse wagens al niet lekker uit de verf, maar destijds maakte de koningsklasse nog voornamelijk gebruik van het grondeffect. Toch blijkt ook in het nieuwe tijdperk de hobbelgevoeligheid nog altijd een probleem te zijn, waardoor het rijdersduo de kerbstones niet direct kan aanvallen, maar vooral om de problemen heen moet rijden.
Verstappen wijst naar oplossingen
De directe oplossingen liggen er volgens Verstappen niet, hoewel hij wel enkele ideeën heeft. “Als we maar precies wisten wat de oorzaak was. Ik heb wel een paar ideeën, en daar gaan we nu aan werken”, zo verklaarde de Nederlander in Canada bij Motorsport.com. Bij het vooruitzicht van de race in Monte Carlo grapte Verstappen: “Oh ja, dat wordt geweldig. Ik denk dat ik een nieuwe rug ga bestellen!”
Hoewel het dus een hardnekkig probleem lijkt, stelt teambaas Laurent Mekies dat het probleem wel degelijk getackeld kan worden: “Er is vooralsnog niets dat we niet in 2026 kunnen oplossen. Weet je, de jongens in de fabriek doen alle mogelijke analyses om een oplossing te vinden die niet alleen de problemen oplost, maar ook zorgt voor snellere rondetijden. Want het zal waarschijnlijk vrij eenvoudig zijn om de problemen op te lossen, maar de auto zal er wel trager van worden. Dus je wilt de problemen oplossen én de rondetijd verbeteren. Het is een complex probleem.”
