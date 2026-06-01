Red Bull's Energy Station arriveert in Monaco voor F1-raceweekend
Red Bull's Energy Station arriveert in Monaco voor F1-raceweekend
Aankomend weekend is het zover: de zogeheten parel van de Formule 1-kalender, de Grand Prix van Monaco, staat namelijk op het programma. Hoewel het niet altijd de spannendste race is, pakken de teams wel vaak groots uit, waaronder Red Bull Racing, dat ook dit jaar weer in Monte Carlo aanwezig is met het speciale Energy Station in de haven.
Waar veel teams in Monaco juist kiezen voor compacte units vanwege de beperkte ruimte, pakt Red Bull juist groots uit met een complex dat dient als plek voor het team, hospitalityruimte voor sponsors en gasten, werkplek voor engineers en management, maar ook als ontmoetingsplek voor coureurs en partners. Sommige gasten omschrijven het zelfs als een vijfsterrenhotel op het water.
Reis richting Monaco
Ook dit jaar is het complex aanwezig in de haven van Monaco, hoewel het momenteel nog maar net is aangekomen. De start van het raceweekend laat nog een paar dagen op zich wachten en dus heeft het personeel alle tijd om alles in elkaar te zetten en operationeel te krijgen.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Monaco maakt zich op voor 2026-wagens: 'Hoort dit nog wel op kalender?' | GPFans Raceteam
- 46 minuten geleden
- 1
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Voormalig teambaas Verstappen legt uit hoe nieuwe F1-regels in zijn nadeel werken
Waar wonen de F1-coureurs en waarom kiest een groot deel voor Monaco?
Van Haren: 'Kritiek Verstappen was niet persoonlijk aan GP gericht'
Steiner klapt uit de school over 'leugens' in F1: "Dan vertel je niet het hele verhaal"
Net binnen
Monaco maakt zich op voor 2026-wagens: 'Hoort dit nog wel op kalender?' | GPFans Raceteam
- 46 minuten geleden
- 1
Red Bull's Energy Station arriveert in Monaco voor F1-raceweekend
- 1 uur geleden
Verstappen buigt zich over kerbstone-problemen RB22: "Heb wel een paar ideeën"
- 2 uur geleden
McLaren viert start van 1000e Grand Prix met speciale livery in Monaco
- 3 uur geleden
'Mercedes en Verstappen zijn na gesprekken vorig jaar niet gestopt met praten'
- 3 uur geleden
- 2
Patrese over 'arrogante' Antonelli: 'Hij doet denken aan Verstappen en Senna'
- Vandaag 16:15
- 4
Veel gelezen
Strafpunten F1: Bearman minder dicht bij schorsing richting Grand Prix van Monaco
- Gisteren 20:40
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei