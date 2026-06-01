Aankomend weekend is het zover: de zogeheten parel van de Formule 1-kalender, de Grand Prix van Monaco, staat namelijk op het programma. Hoewel het niet altijd de spannendste race is, pakken de teams wel vaak groots uit, waaronder Red Bull Racing, dat ook dit jaar weer in Monte Carlo aanwezig is met het speciale Energy Station in de haven.

Waar veel teams in Monaco juist kiezen voor compacte units vanwege de beperkte ruimte, pakt Red Bull juist groots uit met een complex dat dient als plek voor het team, hospitalityruimte voor sponsors en gasten, werkplek voor engineers en management, maar ook als ontmoetingsplek voor coureurs en partners. Sommige gasten omschrijven het zelfs als een vijfsterrenhotel op het water.

Reis richting Monaco

Ook dit jaar is het complex aanwezig in de haven van Monaco, hoewel het momenteel nog maar net is aangekomen. De start van het raceweekend laat nog een paar dagen op zich wachten en dus heeft het personeel alle tijd om alles in elkaar te zetten en operationeel te krijgen.

?? | EL HOSPITALITY DE RED BULL YA ESTÁ EN MONACO PARA EL GRAN PREMIO.



? El único equipo en la Fórmula 1 en tener un hospitality flotante.



? SIEMPRE MARCANDO LA DIFERENCIA. pic.twitter.com/9RLyNsrgEe — Max Argento ?? (@MaxArgento33) May 30, 2026

