'Ferrari rekent op ADUO-tijd en mikt op twee grote updates'
Het team van Ferrari verwacht dat het binnen het Additional Development and Upgrade Opportunities-programma (ADUO) van de FIA zal vallen en is volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com daarom ook bezig met diverse motorupdates. De eerste wordt op de Red Bull Ring verwacht, terwijl de tweede grote verbetering hoogstwaarschijnlijk in Zandvoort wordt geïntroduceerd.
Het ADUO-programma is in het leven geroepen om motorfabrikanten te helpen die te ver achterlopen op de snelste power unit. Daarbij benadrukte de FIA in gesprek met Auto Motor und Sport dat het niet gaat om een cadeautje om competitiever te worden, maar om een programma dat extra ruimte biedt binnen het budgetplafond. “Het is geen wondermiddel, en het is ook niet zo dat de FIA bonuspunten uitdeelt aan iemand die achterloopt. Het geeft ze simpelweg de ruimte om hun motor verder te ontwikkelen binnen de kaders die door de technische reglementen worden gesteld”, legt Nikolas Tombazis uit.
Achterstand op Mercedes en Red Bull goedmaken
Hoewel de Ferrari-power unit goed uit de startblokken is gekomen, is het verschil met de Mercedes-krachtbron nog aanzienlijk. Het Duitse team zou momenteel over de sterkste power unit beschikken, terwijl die van Red Bull Ford daar niet ver vanaf zou zitten. Ferrari en Audi zouden ongeveer over hetzelfde vermogen beschikken, terwijl Honda momenteel nog flink tekortkomt.
Twee grote updates
Ferrari mikt daarom op twee updates waarmee het ongeveer 25 pk wil vinden. De hoop is om tijdens het eerste ADUO-moment de achterstand te halveren en met de tweede grote update nog dichter bij de concurrentie te komen. In de wandelgangen wordt de eerste power unit-update verwacht tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. De tweede grote verbetering wordt in Zandvoort verwacht, aangezien Ferrari volledig op sterkte wil zijn voor de race daarna: de Grand Prix van Italië in Monza.
