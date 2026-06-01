Het is raceweek, want de Formule 1 werkt toe naar de Grand Prix van Monaco. In aanloop naar het weekend in Monte Carlo is er weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen, waarvan de meest gelezen nieuwtjes voor je op een rijtje zijn gezet in deze GPFans Recap.

Vandaag maakte McLaren bekend dat het met een speciale livery naar Monaco afreist. De FIA is bezig om een stokje te steken voor een trucje van Ferrari en Max Verstappen gaat in op de problemen die Red Bull Racing vaak heeft met hobbels op het circuit. Dit en meer lees je terug in de GPFans Recap van maandag 1 juni.

Mol en Plooij lanceren nieuwe Formule 1-voorbeschouwingen

Olav Mol en Jack Plooij slaan de handen ineen met streamingplatform KIJK voor een nieuw live-programma rondom de Formule 1. Het duo verzorgt vanaf komend weekend, tijdens de Grand Prix van Monaco, een exclusieve voorbeschouwing op de race. De uitzending wordt geproduceerd vanuit de studio van Grand Prix Radio. Alles lezen over het nieuwe programma van Mol en Plooij? Klik hier!

'FIA van plan om trucje Ferrari vanaf 2027 te verbieden'

De FIA is bezig met een verbod op het zogeheten Flick Tail Mode-systeem dat Ferrari zou hebben ontworpen, zo meldt Autoracer. Diverse Ferrari-wagens maken gebruik van het ‘trucje’ waarin Red Bull Racing ook geïnteresseerd zou zijn. Alles lezen over het trucje van Ferrari waar de FIA vanaf wil? Klik hier!

Verstappen buigt zich over kerbstone-problemen RB22: "Heb wel een paar ideeën"

Het grote probleem van de wagens van Red Bull Racing van de afgelopen jaren uit zich vaak tijdens de straatraces, waarbij de wagen eigenlijk geen hobbels kan incasseren. Aankomend weekend in Monaco zijn de hobbels weer flink aanwezig en volgens Max Verstappen zijn er wel ideeën om dit probleem te tackelen. Lezen wat Red Bull van plan is? Klik hier!

McLaren viert start van 1000e Grand Prix met speciale livery in Monaco

Het team van McLaren reist met een wel heel speciale livery richting Monaco af. Het team viert namelijk het duizendste Grand Prix-weekend en doet dat met een iets aangepaste kleurstelling van de MCL40. Zie hoe de McLaren MCL40 er in Monaco uit zal zien? Klik hier!

Ongelofelijke crash: massale kettingbotsing op Monza zorgt voor chaos

De GT World Challenge Europe Endurance Cup-race op Monza is zondag ontsierd door een massale crash in de eerste bocht, waarbij de schade in de miljoenen euro's loopt. Maxime Martin is door de wedstrijdleiding aangewezen als hoofdschuldige, maar de Belgische coureur weigert alle verantwoordelijkheid en stelt dat hij niemand heeft geraakt. Lezen wat er allemaal is gebeurd? Klik hier!

