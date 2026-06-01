Waché, Red Bull, Ferrari, socials

'FIA van plan om trucje Ferrari vanaf 2027 te verbieden'

Waché, Red Bull, Ferrari, socials — Foto: © IMAGO

'FIA van plan om trucje Ferrari vanaf 2027 te verbieden'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

De FIA is bezig met een verbod op het zogeheten 'Flick Tail Mode'-systeem dat Ferrari zou hebben ontworpen, zo meldt Autoracer. Diverse Ferrari-wagens maken gebruik van het ‘trucje’ waarin Red Bull Racing ook geïnteresseerd zou zijn.

Het gaat specifiek om een klein plankje aan de buitenkant van de uitlaat, waarmee de teams de uitstromende uitlaatgassen een bepaalde richting op kunnen sturen. Het zou daarnaast voor extra neerwaartse druk zorgen en ook helpen bij de balans van de wagens. Het ontwerp werd voor het eerst gespot op de SF-26 van Ferrari en werd al snel overgenomen door andere teams op de grid.

'FIA wil af van 'Flick Tail Mode'-systeem'

Toch is de FIA er niet van gecharmeerd en zou het orgaan volgens de Italiaanse media al bezig zijn met een verbod op de innovatie voor komend seizoen. Naar verluidt levert het onderdeel een halve seconde per ronde op, maar wil de FIA het laten verdwijnen. De discussie zou momenteel nog gaande zijn, maar er zouden vier motorfabrikanten vóór een verbod van het onderdeel zijn. Ferrari zou al bezig zijn met een versie van de wagen zonder het 'Flick Tail Mode'-systeem.

