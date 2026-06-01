Hoewel McLaren en Mercedes dit seizoen gebruikmaken van exact dezelfde krachtbron, gaan beide renstallen op een andere manier om met de vermogensafgifte. Door de reglementswijzigingen van dit jaar is de versnellingsbak een cruciaal onderdeel geworden van het ontwerp, wat leidt tot een aanzienlijk verschil in topsnelheid en acceleratie tussen de twee teams, zo onthult Motorsport.com.

Het team van McLaren, dat momenteel de derde plaats bezet in het constructeurskampioenschap, produceert de versnellingsbak inclusief alle interne componenten volledig in eigen huis. De Britse formatie heeft gekozen voor kortere versnellingsverhoudingen dan motorleverancier Mercedes. Deze kortere overbrengingen zorgen voor meer koppel op de aangedreven wielen, wat een betere acceleratie vanuit stilstand en uit langzame bochten oplevert. De koploper in het kampioenschap, Mercedes, heeft daarentegen gekozen voor relatief lange lagere versnellingen. Dit helpt de fabrieksformatie om het toerental in langzame bochten hoger te houden, waardoor de batterij effectiever wordt opgeladen.

Snelheidsverschil op de rechte stukken loopt op

De impact van deze verschillende ontwerpfilosofieën werd duidelijk zichtbaar tijdens het raceweekend in Canada, dat onlangs werd gewonnen door Mercedes-coureur Kimi Antonelli. Waar de FIA in Miami nog acht megajoule aan energieterugwinning toestond tijdens de kwalificatie, lag die limiet in Montreal op slechts zes megajoule per ronde. Omdat McLaren vaak in een hogere versnelling rijdt en de elektrische energie al eerder in de ronde verbruikt, ontstond er tijdens de sprintkwalificatie op vrijdag een topsnelheidsverschil van meer dan tien kilometer per uur ten opzichte van Mercedes op het lange rechte stuk. Teambaas Andrea Stella erkent de verschillen: “We zitten aan de kortere kant vergeleken met Mercedes”, aldus de Italiaan. “Dit kan je voordelen opleveren bij de acceleratie, bijvoorbeeld bij de start.”

McLaren weigert eenmalige uitzondering te gebruiken

De reglementen schrijven voor dat de versnellingsverhoudingen aan het begin van het seizoen gehomologeerd moeten worden en in principe het hele jaar vaststaan. Er is dit seizoen echter een eenmalige uitzondering ingevoerd waardoor teams de verhoudingen nog één keer mogen aanpassen. Ondanks het snelheidsverschil ten opzichte van de bolides van Antonelli en George Russell is Stella niet van plan om in te grijpen. “Op dit moment zijn we blij met waar we staan”, vertelt de teambaas van Lando Norris en Oscar Piastri. “We overwegen niet om onze configuratie te herzien, ook al zouden de reglementen dat toestaan. Maar we denken dat sommige voordelen die we pakken in andere omstandigheden dan de langste rechte stukken, over het algemeen een positieve positie zijn waarin we verkeren.”

