Volgens voormalig Formule 1-coureur Riccardo Patrese staat George Russell voor een zware opgave om de interne strijd met Kimi Antonelli mentaal vol te houden. De analist stelt dat de indrukwekkende seizoensstart van de jonge Italiaan ongetwijfeld als een verrassing komt voor zijn Britse teamgenoot bij Mercedes. Patrese vraagt zich hardop af hoe Russell met deze onverwachte weerstand omgaat nu de titelstrijd zich steeds duidelijker aftekent.

Hoewel Russell het jaar nog overtuigend begon met een overwinning in Australië, is het momentum inmiddels volledig gekanteld. Antonelli schreef de daaropvolgende vier races op zijn naam en gaat momenteel riant aan de leiding in het wereldkampioenschap. De achterstand van de enkelvoudig racewinnaar van dit seizoen liep verder op tijdens de meest recente Grand Prix in Canada, waar hij vanaf de leiding uitviel met een motorprobleem. Mercedes domineert weliswaar bij de constructeurs, maar binnen het team is de druk op de schouders van de Brit flink toegenomen.

Mentale domper

Patrese benadrukt dat de huidige situatie een flinke test is voor het zelfvertrouwen van Russell. "Ik weet zeker dat het een beetje een verrassing is voor George dat Kimi het seizoen zo goed is begonnen met vier opeenvolgende overwinningen", vertelt de voormalig Williams-coureur. De constante prestaties van de huidige kampioenschapsleider baren de analist zorgen voor de gemoedstoestand van de Brit. "Ik weet niet hoe hij dit in zijn hoofd kan verwerken. Ik weet niet hoe George het mentaal aankan om de strijd aan te gaan met Kimi Antonelli", aldus Patrese bij Vision4Sport.

Toch plaatst de Italiaanse oud-coureur de uitvalbeurt in Montreal in perspectief. Hij trekt daarbij een vergelijking met eerdere seizoenen waarin de leiding in het kampioenschap heen en weer golfde. "George had een mechanisch probleem in Montreal, net als Norris destijds, als je je herinnert dat hij uitviel en Piastri even de leiding in het kampioenschap nam voordat Norris terugkwam en wereldkampioen werd", legt hij uit. Volgens Patrese is de strijd dan ook nog lang niet gestreden, aangezien er na de race in Canada nog zeventien raceweekenden op de kalender staan. "De weg naar het einde is nog erg lang. Dus voor George is er niets dramatisch, maar hij moet nu wel in zijn achterhoofd houden dat hij echt sterke tegenstand heeft van Kimi, die nu hij alles op de rit heeft, een zeer sterke tegenstander en rivaal voor het kampioenschap kan zijn", stelt de commentator.

Daarnaast wijst Patrese op de onvoorspelbaarheid van de nieuwe technische reglementen die zijn ingevoerd. De betrouwbaarheid van het materiaal kan nog een cruciale rol gaan spelen in de titelstrijd tussen de twee Mercedes-rijders. "Ik kan zijn frustratie begrijpen, maar aangezien ze hetzelfde motorprogramma hebben, dat erg nieuw is, kan hetzelfde probleem Kimi misschien overkomen in de volgende Grand Prix", relativeert hij. Opgeven is volgens de analist dan ook absoluut geen optie voor de nummer twee in de WK-stand. "Er zijn nog veel Grands Prix te gaan tot het einde van het seizoen en ik denk dat de betrouwbaarheid op dit moment niet supersterk is. George is gefrustreerd, maar je kunt niet opgeven na slechts vijf races en met nog tot wel negentien te gaan. Ik denk dat het nog erg open is", besluit Patrese.