Ratings Formule 1-coureurs zorgen voor discussie: "Wat respectloos"
Ratings Formule 1-coureurs zorgen voor discussie: "Wat respectloos"
EA Sports heeft de ratings van de coureurs voor het 2026-uitbreidingspakket van de officiële Formule 1-game naar buiten gebracht. En zoals eigenlijk ieder jaar, maakt dat de tongen los op het internet.
Electronic Arts en Codemasters breken dit jaar met een jarenlange traditie door geen volledig nieuwe Formule 1-game uit te brengen. In plaats daarvan lanceert de Amerikaanse gameontwikkelaar op 3 juni een omvangrijk uitbreidingspakket voor de huidige titel F1 25. Het zogeheten F1 25: 2026 Season Pack brengt de ingrijpende nieuwe reglementen van de koningsklasse naar de virtuele racewereld. Een compleet nieuwe game staat pas weer op de planning voor volgend jaar.
Met de komst van de uitbreiding wordt de in-game grid flink op de schop genomen. Spelers krijgen de beschikking over alle elf teams, wat betekent dat nieuwkomer Cadillac zijn virtuele debuut maakt. De Amerikaanse renstal verschijnt aan de start met de ervaren coureurs Valtteri Bottas en Sergio Pérez. Daarnaast neemt Audi de plek in van Sauber, met Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto achter het stuur. Naast de vernieuwde bolides wordt ook het gloednieuwe semi-stratencircuit in de Spaanse hoofdstad Madrid, genaamd de Madring, aan de game toegevoegd.
Ratings coureurs updatepakket Formule 1-game
Inmiddels zijn ook de ratings voor de coureurs naar buitengebracht. Max Verstappen is opnieuw door EA verkozen tot beste coureur en heeft een rating van 95, gevolgd door Lando Norris (94), George Russell (92), Charles Leclerc (92), Oscar Piastri (91), Lewis Hamilton (91) en Fernando Alonso (90). Hierna maken we een sprongetje. Achter Alonso vinden we namelijk Carlos Sainz terug met een rating van 86, gevolgd door Sergio Pérez (85), Alexander Albon (85), Nico Hülkenberg (85), Esteban Ocon (84), Valtteri Bottas (84), Pierre Gasly (84), Oliver Bearman (83), Isack Hadjar (83), Kimi Antonelli (83), Gabriel Bortoleto (80), Liam Lawson (79), Lance Stroll (77), Franco Colapinto (73) en Arvid Lindblad (68).
Op social media is er traditiegetrouw direct discussie over deze ratings ontstaan. Zo is niet iedereen het erover eens dat Verstappen een hogere beoordeling dan Norris heeft, maar ook de rating van Antonelli is onderwerp van gesprek. De negentienjarige coureur heeft vier van de afgelopen vijf races gewonnen en verdient volgens velen daarom een betere beoordeling. De ratings kunnen tijdens het seizoen aangepast worden. Het updatepakket wordt op 3 juni uitgebracht. Bekijk hieronder een greep uit de reacties.
Ratings Formule 1-coureurs maken de tongen los op het internet
Nieuwe bolides brengen actieve aerodynamica en Overtake Mode
De introductie van de nieuwe generatie auto's gaat gepaard met twee grote technische vernieuwingen in de gameplay. De bolides zijn lichter en kleiner, en maken gebruik van actieve aerodynamica waarbij de vleugelstanden tijdens het rijden veranderen om de luchtweerstand te verminderen. Daarnaast kunnen spelers aan de slag met de zogeheten Overtake Mode. Dit systeem stelt coureurs in staat om al hun beschikbare elektrische energie in één keer in te zetten voor een strategische boost. Hoogstwaarschijnlijk nemen deze nieuwe functies de plaats in van de traditionele DRS- en ERS-knoppen uit de voorgaande seizoenen.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen
- 22 minuten geleden
- 30
Schumacher waarschuwt Russell voor status bij Mercedes: 'Kans op rol als tweede coureur'
- Gisteren 11:55
- 2
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen
Ratings Formule 1-coureurs zorgen voor discussie: "Wat respectloos"
Voormalig teambaas Verstappen legt uit hoe nieuwe F1-regels in zijn nadeel werken
Waar wonen de F1-coureurs en waarom kiest een groot deel voor Monaco?
Net binnen
Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen
- 22 minuten geleden
- 30
Juncadella haalt uit naar Steiner na opmerking over Verstappen
- 1 uur geleden
- 1
Patrese zet vraagtekens bij mentale weerbaarheid Russell in titelstrijd met Antonelli
- 1 uur geleden
Ratings Formule 1-coureurs zorgen voor discussie: "Wat respectloos"
- 2 uur geleden
Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Monaco
- 3 uur geleden
- 5
'Ferrari rekent op ADUO-tijd en mikt op twee grote updates'
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Bearman minder dicht bij schorsing richting Grand Prix van Monaco
- 31 mei
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei