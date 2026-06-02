EA Sports heeft de ratings van de coureurs voor het 2026-uitbreidingspakket van de officiële Formule 1-game naar buiten gebracht. En zoals eigenlijk ieder jaar, maakt dat de tongen los op het internet.

Electronic Arts en Codemasters breken dit jaar met een jarenlange traditie door geen volledig nieuwe Formule 1-game uit te brengen. In plaats daarvan lanceert de Amerikaanse gameontwikkelaar op 3 juni een omvangrijk uitbreidingspakket voor de huidige titel F1 25. Het zogeheten F1 25: 2026 Season Pack brengt de ingrijpende nieuwe reglementen van de koningsklasse naar de virtuele racewereld. Een compleet nieuwe game staat pas weer op de planning voor volgend jaar.

Met de komst van de uitbreiding wordt de in-game grid flink op de schop genomen. Spelers krijgen de beschikking over alle elf teams, wat betekent dat nieuwkomer Cadillac zijn virtuele debuut maakt. De Amerikaanse renstal verschijnt aan de start met de ervaren coureurs Valtteri Bottas en Sergio Pérez. Daarnaast neemt Audi de plek in van Sauber, met Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto achter het stuur. Naast de vernieuwde bolides wordt ook het gloednieuwe semi-stratencircuit in de Spaanse hoofdstad Madrid, genaamd de Madring, aan de game toegevoegd.

Ratings coureurs updatepakket Formule 1-game

Inmiddels zijn ook de ratings voor de coureurs naar buitengebracht. Max Verstappen is opnieuw door EA verkozen tot beste coureur en heeft een rating van 95, gevolgd door Lando Norris (94), George Russell (92), Charles Leclerc (92), Oscar Piastri (91), Lewis Hamilton (91) en Fernando Alonso (90). Hierna maken we een sprongetje. Achter Alonso vinden we namelijk Carlos Sainz terug met een rating van 86, gevolgd door Sergio Pérez (85), Alexander Albon (85), Nico Hülkenberg (85), Esteban Ocon (84), Valtteri Bottas (84), Pierre Gasly (84), Oliver Bearman (83), Isack Hadjar (83), Kimi Antonelli (83), Gabriel Bortoleto (80), Liam Lawson (79), Lance Stroll (77), Franco Colapinto (73) en Arvid Lindblad (68).

Op social media is er traditiegetrouw direct discussie over deze ratings ontstaan. Zo is niet iedereen het erover eens dat Verstappen een hogere beoordeling dan Norris heeft, maar ook de rating van Antonelli is onderwerp van gesprek. De negentienjarige coureur heeft vier van de afgelopen vijf races gewonnen en verdient volgens velen daarom een betere beoordeling. De ratings kunnen tijdens het seizoen aangepast worden. Het updatepakket wordt op 3 juni uitgebracht. Bekijk hieronder een greep uit de reacties.

Ratings Formule 1-coureurs maken de tongen los op het internet

The F1 Driver Ratings have arrived for the 2026 Season ?



Ratings will change throughout the season ?️?#F125SeasonPack



Learn more: https://t.co/Qak1KpOxv5 pic.twitter.com/2iitXoTYE1 — EA SPORTS F1 (@EASPORTSF1) June 1, 2026

Kimi with 83 even though he won 4 times in a row and the championship leader..... uhhhh having a rocketship is not a guarantee — ana (@CL16_Idn) June 1, 2026

Kimi being a 83 is hilarious — IcyVert (@IcyVert) June 1, 2026

Fernando Alonso holding strong at 90 is pure respect ?? but some of these lower ratings feel... spicy ? — GazaFM | Gaming, Musik, & Chill (@GazaFM_) June 1, 2026

So the championship leader who is beating the #1 of his team is 83 rated below the likes of “sergio perez” — Blex (@PSGblex) June 1, 2026

Max 82 awareness, you gotta be kidding me... — Lucas Fernando Araldi (@araldi_lucasf) June 2, 2026

Bottas 87 Pace and 84 Overall this must be a joke. Also Stats from Checo much too high. — LP10 (@FCler1) June 1, 2026

Nieuwe bolides brengen actieve aerodynamica en Overtake Mode

De introductie van de nieuwe generatie auto's gaat gepaard met twee grote technische vernieuwingen in de gameplay. De bolides zijn lichter en kleiner, en maken gebruik van actieve aerodynamica waarbij de vleugelstanden tijdens het rijden veranderen om de luchtweerstand te verminderen. Daarnaast kunnen spelers aan de slag met de zogeheten Overtake Mode. Dit systeem stelt coureurs in staat om al hun beschikbare elektrische energie in één keer in te zetten voor een strategische boost. Hoogstwaarschijnlijk nemen deze nieuwe functies de plaats in van de traditionele DRS- en ERS-knoppen uit de voorgaande seizoenen.

Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever

