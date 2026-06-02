Christian Horner, Toto Wolff — Foto: © IMAGO

Christian Horner is momenteel in gesprek om weer met een Formule 1-team op de grid van de Formule 1 te verschijnen en precies dat is volgens de tafel in GPFans Raceteam nodig om de paddock weer een stuk pittiger te maken.

Er wordt een voorbeeld getrokken met het team van Mercedes, waar Toto Wolff - de grote rivaal van Horner - nog altijd de scepter zwaait. Hoewel de Duitse renstal een sterke seizoensstart beleeft en met vijf overwinningen fier aan de leiding gaat in het constructeurskampioenschap, is het momenteel onrustig binnen de muren van het team. De negentienjarige debutant Antonelli domineert met vier zeges op rij, terwijl de meer ervaren Russell na een catastrofale motorstoring tijdens de Grand Prix van Canada verslagen achterbleef. De onbetrouwbaarheid van de nieuwe krachtbron wordt inmiddels omschreven als een tikkende tijdbom, wat de onderlinge dynamiek tussen de coureurs verder onder druk zet.

Olie op het vuur

Als Horner nog actief was geweest in de koningsklasse, had hij deze frictie bij de concurrent ongetwijfeld uitgebuit. Algemeen Formule 1-expert en redacteur Brian van Hinthum stelt dat de voormalig teambaas de situatie prachtig had gevonden. "Die zou dan weer lekker olie op het vuur gooien van 'oh, hij heeft zijn coureurs niet onder controle en ze doen maar wat'", aldus de redacteur. Van Hinthum merkt op dat de huidige teambazen zich opvallend stil houden over de interne problemen bij de koploper. "Niemand zegt dat nu", voegt hij daaraan toe.

Drive to Survive

De manier waarop Horner in het verleden de confrontatie aanging met Mercedes, is illustratief voor hoe hij nu gereageerd zou hebben. Presentator Sebastiaan Kissing trekt de vergelijking met een veelbesproken moment uit de Netflix-serie Drive to Survive, waarin de Brit de concurrentie de les las over de prestaties van de wagen. "'Control your drivers or change your fucking car', zei hij toch? Ja, dat zal hij met dit ook wel hebben gezegd", blikt Kissing ten slotte terug op de legendarische uitspraak.

Monaco maakt zich op voor 2026-wagens: 'Hoort dit nog wel op kalender?' | GPFans Raceteam

'Argument van Verstappen dat fans er niks van begrijpen is geen sterk argument'

Doornbos wijst naar gesprekje Wolff en Jos Verstappen: "Al die dingen gebeurden tegelijkertijd"

Montoya over titelstrijd Mercedes: 'Kimi is geen George die al heel lang op deze kans wacht'

Mercedes ziet af van Alpine-belang: prijskaartje van ruim 600 miljoen euro te hoog

Briatore houdt rekening met transfer: "We weten niet of Mercedes Max zal overnemen"

Audi jaagt bewust niet op Verstappen: "We zijn als team niet klaar voor Max"

Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen

Ratings Formule 1-coureurs zorgen voor discussie: "Wat respectloos"

Voormalig teambaas Verstappen legt uit hoe nieuwe F1-regels in zijn nadeel werken

