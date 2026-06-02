Gemis rondom Mercedes-onrust: 'Horner zou nu olie op het vuur gooien'
Gemis rondom Mercedes-onrust: 'Horner zou nu olie op het vuur gooien'
Christian Horner is momenteel in gesprek om weer met een Formule 1-team op de grid van de Formule 1 te verschijnen en precies dat is volgens de tafel in GPFans Raceteam nodig om de paddock weer een stuk pittiger te maken.
Er wordt een voorbeeld getrokken met het team van Mercedes, waar Toto Wolff - de grote rivaal van Horner - nog altijd de scepter zwaait. Hoewel de Duitse renstal een sterke seizoensstart beleeft en met vijf overwinningen fier aan de leiding gaat in het constructeurskampioenschap, is het momenteel onrustig binnen de muren van het team. De negentienjarige debutant Antonelli domineert met vier zeges op rij, terwijl de meer ervaren Russell na een catastrofale motorstoring tijdens de Grand Prix van Canada verslagen achterbleef. De onbetrouwbaarheid van de nieuwe krachtbron wordt inmiddels omschreven als een tikkende tijdbom, wat de onderlinge dynamiek tussen de coureurs verder onder druk zet.
Olie op het vuur
Als Horner nog actief was geweest in de koningsklasse, had hij deze frictie bij de concurrent ongetwijfeld uitgebuit. Algemeen Formule 1-expert en redacteur Brian van Hinthum stelt dat de voormalig teambaas de situatie prachtig had gevonden. "Die zou dan weer lekker olie op het vuur gooien van 'oh, hij heeft zijn coureurs niet onder controle en ze doen maar wat'", aldus de redacteur. Van Hinthum merkt op dat de huidige teambazen zich opvallend stil houden over de interne problemen bij de koploper. "Niemand zegt dat nu", voegt hij daaraan toe.
Drive to Survive
De manier waarop Horner in het verleden de confrontatie aanging met Mercedes, is illustratief voor hoe hij nu gereageerd zou hebben. Presentator Sebastiaan Kissing trekt de vergelijking met een veelbesproken moment uit de Netflix-serie Drive to Survive, waarin de Brit de concurrentie de les las over de prestaties van de wagen. "'Control your drivers or change your fucking car', zei hij toch? Ja, dat zal hij met dit ook wel hebben gezegd", blikt Kissing ten slotte terug op de legendarische uitspraak.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Monaco maakt zich op voor 2026-wagens: 'Hoort dit nog wel op kalender?' | GPFans Raceteam
- Gisteren 19:41
- 7
'Argument van Verstappen dat fans er niks van begrijpen is geen sterk argument'
- 30 mei 2026 19:05
- 10
Doornbos wijst naar gesprekje Wolff en Jos Verstappen: "Al die dingen gebeurden tegelijkertijd"
- 29 mei 2026 21:11
- 4
Montoya over titelstrijd Mercedes: 'Kimi is geen George die al heel lang op deze kans wacht'
- 31 mei 2026 08:10
- 2
Mercedes ziet af van Alpine-belang: prijskaartje van ruim 600 miljoen euro te hoog
- 30 mei 2026 20:00
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Audi jaagt bewust niet op Verstappen: "We zijn als team niet klaar voor Max"
Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen
Ratings Formule 1-coureurs zorgen voor discussie: "Wat respectloos"
Voormalig teambaas Verstappen legt uit hoe nieuwe F1-regels in zijn nadeel werken
Net binnen
Verstappen waarschuwt voor ongemak in Monaco: 'Ik ga alvast een nieuwe rug bestellen'
- 15 minuten geleden
Onduidelijkheid over situatie Newey: topman in Monaco wél aanwezig?
- 1 uur geleden
Gemis rondom Mercedes-onrust: 'Horner zou nu olie op het vuur gooien'
- 1 uur geleden
Antonelli over Ferrari-toekomst: "Ik voel de plicht om met Mercedes te winnen"
- 2 uur geleden
- 2
Rosberg over vooringenomenheid van Lowe: 'Hij stond aan de kant van Lewis'
- 3 uur geleden
- 1
Patrese haalt uit naar 'kleine jongen' Russell na kritiek op Monaco: 'Toon respect'
- Vandaag 14:20
- 5
Veel gelezen
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
Alonso: "We hebben besloten de pijn te stoppen"
- 27 mei