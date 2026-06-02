close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Kimi Antonelli, George Russell, generic, Belgian GP, 2025

Patrese haalt uit naar 'kleine jongen' Russell na kritiek op Monaco: 'Toon respect'

Kimi Antonelli, George Russell, generic, Belgian GP, 2025 — Foto: © IMAGO
3 reacties

Patrese haalt uit naar 'kleine jongen' Russell na kritiek op Monaco: 'Toon respect'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

George Russell slaat de plank volledig mis met zijn kritiek op de Grand Prix van Monaco, zo meent Riccardo Patrese. De 72-jarige Italiaan stelt dat de Mercedes-coureur geen respect toont voor de historie van de sport en zich beter kan focussen op zijn eigen prestaties in het prinsdom.

De uitspraken van Patrese zijn een directe reactie op de felle woorden die Russell vorig jaar na afloop van de race uitte. De Brit bestempelde het format destijds als gebrekkig en omschreef het krappe circuit als een "verkeersparadijs" voor de Formule 1-auto's. Hij suggereerde zelfs dat een baan als Monaco eigenlijk verboden zou moeten worden voor de moderne wagens, een standpunt dat in 2026 nog steeds voor verdeeldheid zorgt in de paddock.

Gebrek aan respect

Patrese is in gesprek met Vision4Sport niet gediend van die houding. "Monaco is speciaal. Het beviel me niet wat Russell vorig jaar na de race zei, dat voor de moderne Formule 1-auto een circuit als Monaco ouderwets is en verboden zou moeten worden", stelt de oud-coureur van Williams. "En ik zei: ho eens even, kleine jongen, je vergeet de geschiedenis van Monaco, zo kun je niet praten", vervolgt hij. Volgens de Italiaan doet de huidige teamgenoot van Kimi Antonelli de sport daarmee tekort. "Het toont geen respect voor de geschiedenis van de autosport, de geschiedenis van de race en de geschiedenis van de coureurs die daar hebben gereden. Er zijn daar epische races verreden", aldus Patrese.

Aanpassen in plaats van klagen

In plaats van te klagen over de lay-out of de reglementen, vindt de analist dat coureurs de unieke uitdaging moeten omarmen. "Aangezien het een race is die een andere benadering en filosofie vereist, moet je je aanpassen en proberen poleposition te pakken, in plaats van kritisch te zijn", geeft hij Russell mee. De startopstelling is in de smalle straten immers doorslaggevend. "De race ís de kwalificatie, want als je vooraan start, is negenennegentig procent van het werk gedaan", legt Patrese uit. Daarbij kijkt hij ook naar de concurrentie van Mercedes. "Iedereen verwacht dit, maar je weet het nooit! We weten dat Leclerc fantastisch is in Monaco, want Monaco is een race op zich. Er is niets vergelijkbaars. De kwalificatie is het allerbelangrijkste", benadrukt hij.

Gerelateerd

Mercedes George Russell Riccardo Patrese

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Patrese zet vraagtekens bij mentale weerbaarheid Russell in titelstrijd met Antonelli

Patrese zet vraagtekens bij mentale weerbaarheid Russell in titelstrijd met Antonelli

  • Vandaag 09:20
  • 1
Ratings Formule 1-coureurs zorgen voor discussie: "Wat respectloos"

Ratings Formule 1-coureurs zorgen voor discussie: "Wat respectloos"

  • Vandaag 08:40
Russell reageert met knipoog op pechstart seizoen: "Tenminste ergens geluk mee"

Russell reageert met knipoog op pechstart seizoen: "Tenminste ergens geluk mee"

  • 31 mei 2026 15:17
  • 6
Antonelli over Ferrari-toekomst: "Ik voel de plicht om met Mercedes te winnen"

Antonelli over Ferrari-toekomst: "Ik voel de plicht om met Mercedes te winnen"

  • 21 minuten geleden
Rosberg over vooringenomenheid van Lowe: 'Hij stond aan de kant van Lewis'

Rosberg over vooringenomenheid van Lowe: 'Hij stond aan de kant van Lewis'

  • 1 uur geleden
  • 1
Stella geeft tekst en uitleg over afwijkende versnellingsbak bij McLaren

Stella geeft tekst en uitleg over afwijkende versnellingsbak bij McLaren

  • Gisteren 20:29

Net binnen

16:01
Antonelli over Ferrari-toekomst: "Ik voel de plicht om met Mercedes te winnen"
15:10
Rosberg over vooringenomenheid van Lowe: 'Hij stond aan de kant van Lewis'
13:30
'Red Bull kampt met overgewicht: Verstappen verliest kostbare tienden door te zware auto'
12:41
Norris treedt in voetsporen Verstappen en maakt eerste meters op iconische Nordschleife
11:59
Antonelli evenaart Verstappen en Hamilton en wint bijzondere prijs
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Audi jaagt bewust niet op Verstappen: "We zijn als team niet klaar voor Max" Max Verstappen

Audi jaagt bewust niet op Verstappen: "We zijn als team niet klaar voor Max"

Vandaag 11:21 1
Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen Max Verstappen

Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen

Vandaag 10:41 33
Ratings Formule 1-coureurs zorgen voor discussie: "Wat respectloos" Formule 1

Ratings Formule 1-coureurs zorgen voor discussie: "Wat respectloos"

Vandaag 08:40
Voormalig teambaas Verstappen legt uit hoe nieuwe F1-regels in zijn nadeel werken FORMULE 1

Voormalig teambaas Verstappen legt uit hoe nieuwe F1-regels in zijn nadeel werken

Gisteren 14:02 3
Ontdek het op Google Play
x