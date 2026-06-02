George Russell slaat de plank volledig mis met zijn kritiek op de Grand Prix van Monaco, zo meent Riccardo Patrese. De 72-jarige Italiaan stelt dat de Mercedes-coureur geen respect toont voor de historie van de sport en zich beter kan focussen op zijn eigen prestaties in het prinsdom.

De uitspraken van Patrese zijn een directe reactie op de felle woorden die Russell vorig jaar na afloop van de race uitte. De Brit bestempelde het format destijds als gebrekkig en omschreef het krappe circuit als een "verkeersparadijs" voor de Formule 1-auto's. Hij suggereerde zelfs dat een baan als Monaco eigenlijk verboden zou moeten worden voor de moderne wagens, een standpunt dat in 2026 nog steeds voor verdeeldheid zorgt in de paddock.

Gebrek aan respect

Patrese is in gesprek met Vision4Sport niet gediend van die houding. "Monaco is speciaal. Het beviel me niet wat Russell vorig jaar na de race zei, dat voor de moderne Formule 1-auto een circuit als Monaco ouderwets is en verboden zou moeten worden", stelt de oud-coureur van Williams. "En ik zei: ho eens even, kleine jongen, je vergeet de geschiedenis van Monaco, zo kun je niet praten", vervolgt hij. Volgens de Italiaan doet de huidige teamgenoot van Kimi Antonelli de sport daarmee tekort. "Het toont geen respect voor de geschiedenis van de autosport, de geschiedenis van de race en de geschiedenis van de coureurs die daar hebben gereden. Er zijn daar epische races verreden", aldus Patrese.

Aanpassen in plaats van klagen

In plaats van te klagen over de lay-out of de reglementen, vindt de analist dat coureurs de unieke uitdaging moeten omarmen. "Aangezien het een race is die een andere benadering en filosofie vereist, moet je je aanpassen en proberen poleposition te pakken, in plaats van kritisch te zijn", geeft hij Russell mee. De startopstelling is in de smalle straten immers doorslaggevend. "De race ís de kwalificatie, want als je vooraan start, is negenennegentig procent van het werk gedaan", legt Patrese uit. Daarbij kijkt hij ook naar de concurrentie van Mercedes. "Iedereen verwacht dit, maar je weet het nooit! We weten dat Leclerc fantastisch is in Monaco, want Monaco is een race op zich. Er is niets vergelijkbaars. De kwalificatie is het allerbelangrijkste", benadrukt hij.

