Andrea Kimi Antonelli is bezig aan een uiterst dominant seizoen in de Formule 1. Naast zijn zeges op het circuit is de negentienjarige coureur nu ook buiten de baan geëerd met een prestigieuze onderscheiding. De leider in het wereldkampioenschap kreeg in Italië de Trofeo Lorenzo Bandini overhandigd. Met het winnen van deze prijs treedt de Mercedes-coureur in de voetsporen van grote namen uit de autosport, waaronder Lewis Hamilton en Max Verstappen.

De toekenning van de trofee komt op een moment dat de Italiaan de koningsklasse stevig in zijn greep heeft. Antonelli is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule 1 en voert na vier opeenvolgende overwinningen de ranglijst aan met 131 punten. Daarmee heeft hij een ruime voorsprong opgebouwd ten opzichte van zijn teamgenoot George Russell, die momenteel de tweede plek in de tussenstand bezet. Het binnenhalen van de Bandini-trofee geldt voor de jonge coureur dan ook als een extra bekroning op een uiterst succesvolle start van het seizoen.

Rijke historie met illustere winnaars

De Trofeo Lorenzo Bandini werd in 1992 in het leven geroepen ter nagedachtenis aan de gelijknamige Italiaanse coureur, die in 1967 om het leven kwam na een zware crash tijdens de Grand Prix van Monaco. Antonelli is de 33e winnaar van de onderscheiding, die specifiek wordt uitgereikt aan personen of teams die een bijzondere indruk hebben achtergelaten in de racewereld. Eerder mochten onder meer Sebastian Vettel en Max Verstappen de prijs al in ontvangst nemen. Ook McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri, evenals Mercedes-collega Russell, behoren tot de winnaars van de afgelopen jaren.

Festiviteiten in Italiaanse autosportsteden

De uitreiking ging afgelopen zaterdag gepaard met uitgebreide festiviteiten. Het programma begon met een ontvangst door lokale autoriteiten in Imola, waarna de WK-leider in een Mercedes AMG GT3 door het centrum reed om het aanwezige publiek te begroeten. Vervolgens trok de karavaan naar Faenza, waar de coureur door de burgemeester werd ontvangen en honderden fans hem opwachtten. De daadwerkelijke overhandiging van de trofee vond plaats in Brisighella, de geboorteplaats van Bandini.

Antonelli vereerd door massale steun

Voor het jonge talent was het een bijzonder moment om de prijs in zijn thuisland in ontvangst te mogen nemen. "Het is een ware eer om deel uit te maken van dit evenement en zo’n bijzondere prijs in ontvangst te mogen nemen", liet Antonelli na afloop optekenen. Hij voegde daaraan toe: "Dat ik hier vandaag ben, omringd door zoveel steun en positiviteit, maakt dit moment nog betekenisvoller. Dit is een ervaring die ik nooit zal vergeten, en ik ben ontzettend dankbaar dat ik deze met jullie allemaal mag delen".

Tot slot richtte de winnaar nog een woord van dank aan de mensen om hem heen. "Ik wil deze trofee opdragen aan mijn familie, mijn geweldige team en iedereen hier vandaag die mij tijdens deze reis heeft gesteund", verklaarde hij. "Jullie aanmoedigingen en geloof in mij hebben het verschil gemaakt, en ik ben ieder van jullie enorm dankbaar".

