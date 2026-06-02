Volgens Mattia Binotto is Audi op dit moment niet de juiste bestemming voor Max Verstappen. De kersverse teambaas en CEO van het Duitse merk stelt dat zijn renstal nog niet het niveau heeft om een viervoudig wereldkampioen te faciliteren. Dat laat de Italiaan weten in de podcast Beyond the Grid.

De toekomst van Verstappen bij Red Bull Racing is al langere tijd onderwerp van speculatie. Hoewel de Nederlander een contract heeft tot eind 2028, bevat deze verbintenis ontsnappingsclausules. Omdat hij momenteel slechts zevende staat in het kampioenschap, zou hij na dit seizoen mogelijk contractueel vrij zijn om te vertrekken. Dit voedt geruchten over een overstap naar concurrenten, maar de formatie uit Ingolstadt mengt zich bewust niet in die strijd.

Audi nog niet klaar

Binotto is realistisch over de huidige prestaties van zijn team, dat tot nu toe slechts twee punten wist te scoren en daarmee nipt voor Cadillac en Aston Martin staat. Hij benadrukt dan ook dat hij zich niet bezighoudt met de komst van de Red Bull-coureur."Nee, dat doen we niet. Ik niet", reageert hij op de vraag of hij meepraat over een transfer van Verstappen."De reden waarom is dat ik denk dat we er als team nog niet klaar voor zijn", geeft hij eerlijk toe."Als Max zou toetreden, moet je hem een platform bieden", aldus de voormalig Ferrari-teambaas."Dan bedoel ik een goed platform waarop je om overwinningen kunt strijden".

Tevreden met huidige line-up

Voorlopig richt de topman zich op de line-up die wel al is vastgelegd. Eerder werden Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto al officieel gepresenteerd voor het debuutjaar van de fabrikant. Binotto sluit niet uit dat de jacht op een absolute stercoureur voorlopig helemaal uitblijft."Misschien is het in de toekomst zelfs niet eens nodig, want zoals ik al zei, ben ik op dit moment zo blij met de coureurs die we hebben en laten we afwachten wat de toekomst brengt", legt hij uit.

Keuze van Sainz gerespecteerd

Lange tijd leek Carlos Sainz de gedroomde kandidaat voor het project, mede door de nauwe banden van zijn vader met het automerk. De Spanjaard koos echter voor Williams, waar hij inmiddels al twee podiumplaatsen behaalde. Binotto koestert geen wrok over die beslissing."We hadden een goede relatie bij Ferrari. Ik heb hem bij Ferrari aangenomen, dus hij wist dat ik hem op de een of andere manier net zo vertrouwde als ik hem vandaag vertrouw", vertelt de CEO."Hij heeft het overwogen, maar zoals bij iedereen heb ik altijd veel respect voor de beslissingen van mensen en als hij op de een of andere manier voor een andere weg heeft gekozen, ben ik blij voor hem, want eerlijk gezegd denk ik dat hij zijn eigen keuze heeft gemaakt en dat was belangrijk".

Dat de coureur zijn eigen pad koos, kan op waardering rekenen van zijn voormalige teambaas."Ik zou zelfs zeggen dat hij zijn eigen keuze heeft gemaakt en niet die van zijn vader, en dat is geweldig voor hem", benadrukt Binotto. Het afketsen van deze deal maakte uiteindelijk de weg vrij voor jong talent."Aan de andere kant was er dan de kans voor Gabi, voor onszelf, en zoals ik al eerder zei, ben ik daar erg blij mee".