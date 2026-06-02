Lando Norris heeft onlangs zijn eerste meters gemaakt op de iconische Nürburgring Nordschleife. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 treedt daarmee in de voetsporen van Max Verstappen, die de overstap naar de beruchte 'Groene Hel' al eerder maakte. McLaren bood de Britse coureur de kans om tijdens een publieke sessie in mei 2026 kennis te maken met het uitdagende circuit.

Tijdens zijn eerste verkenningstocht was duidelijk te zien dat de kopman van McLaren nog op zoek was naar de ideale racelijnen op het ruim twintig kilometer lange asfaltlint. De Nordschleife telt maar liefst 73 bochten en vereist daardoor een enorme mate van baankennis. Daarnaast werd de huidige nummer vijf van het wereldkampioenschap geconfronteerd met een voor hem ongebruikelijke factor: het drukke verkeer op de baan. Waar Formule 1-coureurs normaal gesproken de volledige ruimte voor zichzelf hebben, moest de enkelvoudig wereldkampioen zijn weg nu vinden tussen de reguliere deelnemers van de zogeheten Touristenfahrten.

Artikel gaat verder onder video

Toegenomen interesse in de Nordschleife

De interesse van Formule 1-coureurs voor het Duitse circuit is de laatste tijd flink aangewakkerd, mede door de recente avonturen van Verstappen. De Nederlander maakte vorige maand daadwerkelijk zijn officiële racedebuut tijdens de 24 uur van de Nürburgring. In een Mercedes-AMG GT3 van zijn eigen team lag de Red Bull Racing-coureur lang op koers voor een podiumplaats, totdat een defecte aandrijfas hem terugwierp naar de 38e plaats in de eindrangschikking. Desondanks smaakte het evenement voor hem naar meer. Zo gaf hij na afloop aan dat een nieuwe deelname volgend jaar "logisch" is en dat hij nog "onafgemaakte zaken" heeft op de Nordschleife.

Gerelateerd