Red Bull Racing kampt momenteel nog altijd met een zware RB22, wat de renstal kostbare tijd kost in de achtervolging op het dominante Mercedes. Teambaas Laurent Mekies erkent dat het team risico's moet nemen met de afstelling om het gat te dichten, maar benadrukt dat er in de fabriek hard wordt gewerkt aan structurele oplossingen.

Volgens bronnen rond het team wordt het prestatieprofiel van de huidige bolide negatief beïnvloed door overgewicht, wat naar schatting zo'n twee tienden van een seconde per ronde kost, zo meldt The Race. Dit verlies wijst erop dat de auto ongeveer zes tot zeven kilogram boven het minimumgewicht van 768 kilogram zit. De formatie, die dit seizoen voor het eerst rijdt met de nieuwe Red Bull Ford Powertrains, bevindt zich momenteel in de subtop. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen bezet met 57 punten de vierde plaats in het kampioenschap. Hoewel de renstal in Miami al wat gewicht van de auto wist te halen, wordt voor de thuisrace in Oostenrijk eind juni een grotere stap verwacht.

Risicovolle afstellingen

Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada uitte Verstappen zijn zorgen over de wegligging van de auto. Volgens Mekies komen dergelijke problemen deels voort uit de noodzaak om te compenseren. "We nemen risico's telkens wanneer we het gevoel hebben dat we niet de juiste balans hebben, of niet het juiste gat naar de concurrentie hebben", aldus de teambaas. "Wanneer je dat soort risico's neemt, verken je afstellingsrichtingen met beide auto's". Door deze aanpak hoopt de formatie, waar ook rookie Isack Hadjar onder contract staat, meer over de auto te leren. "Vervolgens verbeteren we ons begrip van de auto, wat werkt, wat niet werkt, wat iets oplevert voor de kwalificatie en wat iets oplevert voor de race", legt Mekies uit. Zodra het lukt om het gat naar Mercedes te dichten, zal het team naar verwachting minder risico's hoeven te nemen.

Een ander terugkerend pijnpunt is het rijden over kerbstones en hobbels. Dit is een historisch probleem voor Red Bull dat in Canada opnieuw de kop opstak en waarschijnlijk ook tijdens de aankomende race in Monaco een rol gaat spelen. Volgens Mekies is het oplossen van het gestuiter op zichzelf eenvoudig, maar zit de uitdaging in het behoud van snelheid. "De jongens doen alle mogelijke analyses in de fabriek om met een oplossing te komen die niet alleen de problemen oplost, maar de problemen oplost door rondetijd te winnen", vertelt hij. "Het zou waarschijnlijk vrij makkelijk zijn om de problemen op te lossen, maar dat zou de auto langzamer maken. Je wilt dus de problemen oplossen en rondetijd winnen. Het is een complex probleem, maar we houden van complexe problemen."