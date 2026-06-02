Rosberg over vooringenomenheid van Lowe: 'Hij stond aan de kant van Lewis'
Rosberg over vooringenomenheid van Lowe: 'Hij stond aan de kant van Lewis'
Nico Rosberg heeft maar eens een beerput uit zijn tijd bij Mercedes opengetrokken: volgens hem trok voormalig technisch directeur Paddy Lowe tijdens hun gezamenlijke periode bij Mercedes steevast partij voor Lewis Hamilton. De Duitser stelt dat Lowe bevooroordeeld was vanwege de eerdere successen die hij met de Britse coureur bij McLaren had behaald.
De strijd tussen de twee toenmalige teamgenoten vormde jarenlang de rode draad binnen de koningsklasse van de autosport. Inmiddels rijdt de zevenvoudig wereldkampioen in het huidige seizoen van 2026 voor Scuderia Ferrari, terwijl de wereldkampioen van 2016 zich primair richt op zijn werkzaamheden als duurzaam investeerder en commentator voor onder meer Sky Sports F1. Lowe, die tegenwoordig als CEO aan het roer staat van de innovatieve brandstofproducent Zero, was in de hoogtijdagen van de Mercedes-dominantie een spilfiguur in de garage. Tussen 2013 en 2016 werkten de drie heren intensief samen bij de Duitse renstal om de wereldtitels veilig te stellen.
Bevooroordeelde directie
Rosberg legt in de High Permormance-podcast uit dat het interne gevecht zich niet alleen op het asfalt afspeelde, maar ook in de vergaderruimtes van het team. Daarbij was de huidige Ferrari-coureur volgens hem duidelijk in het voordeel door zijn politieke spel binnen de organisatie. "Lewis was daar heel erg goed in. Zoals in vergaderingen, precies het juiste zeggen. Het is een strijd buiten de baan. Heb je het team aan jouw kant of niet?", blikt de Duitser terug op de psychologische oorlogsvoering. Doordat de Britse rijder de situatie handig wist te bespelen, ontstond er volgens de enkelvoudig wereldkampioen al snel een merkbare verdeeldheid binnen de renstal.
Bij twijfel altijd Lewis
De rol van de uitvoerend technisch directeur viel de Duitser in die periode zwaar, omdat hij zich niet altijd gesteund voelde door de technische leiding. Lowe en Hamilton kenden elkaar al van hun gezamenlijke tijd bij McLaren, waar zij tussen 2007 en 2012 samenwerkten en in 2008 een wereldtitel veroverden. Die diepgewortelde relatie zorgde voor scheve gezichten bij Rosberg, die zich vaak de buitenstaander voelde. "Ik had over het algemeen het gevoel dat Paddy in geval van twijfel aan de kant van Lewis zou staan", vertelt de voormalig coureur over de interne hiërarchie. Hij benadrukt dat hij altijd het gevoel had dat de Britse ingenieur bij twijfelgevallen steevast de kant van zijn voormalige pupil koos.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Patrese zet vraagtekens bij mentale weerbaarheid Russell in titelstrijd met Antonelli
- Vandaag 09:20
- 1
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Audi jaagt bewust niet op Verstappen: "We zijn als team niet klaar voor Max"
Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen
Ratings Formule 1-coureurs zorgen voor discussie: "Wat respectloos"
Voormalig teambaas Verstappen legt uit hoe nieuwe F1-regels in zijn nadeel werken
Net binnen
Antonelli over Ferrari-toekomst: "Ik voel de plicht om met Mercedes te winnen"
- 22 minuten geleden
Rosberg over vooringenomenheid van Lowe: 'Hij stond aan de kant van Lewis'
- 1 uur geleden
- 1
Patrese haalt uit naar 'kleine jongen' Russell na kritiek op Monaco: 'Toon respect'
- 2 uur geleden
- 3
'Red Bull kampt met overgewicht: Verstappen verliest kostbare tienden door te zware auto'
- 2 uur geleden
- 1
Norris treedt in voetsporen Verstappen en maakt eerste meters op iconische Nordschleife
- 3 uur geleden
- 4
Antonelli evenaart Verstappen en Hamilton en wint bijzondere prijs
- Vandaag 11:59
Veel gelezen
Strafpunten F1: Bearman minder dicht bij schorsing richting Grand Prix van Monaco
- 31 mei
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei