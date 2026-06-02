Martin Brundle and Nico Rosberg at the Monaco GP talking into Sky mics by the harbour

Rosberg over vooringenomenheid van Lowe: 'Hij stond aan de kant van Lewis'

Martin Brundle and Nico Rosberg at the Monaco GP talking into Sky mics by the harbour — Foto: © IMAGO
Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Nico Rosberg heeft maar eens een beerput uit zijn tijd bij Mercedes opengetrokken: volgens hem trok voormalig technisch directeur Paddy Lowe tijdens hun gezamenlijke periode bij Mercedes steevast partij voor Lewis Hamilton. De Duitser stelt dat Lowe bevooroordeeld was vanwege de eerdere successen die hij met de Britse coureur bij McLaren had behaald.

De strijd tussen de twee toenmalige teamgenoten vormde jarenlang de rode draad binnen de koningsklasse van de autosport. Inmiddels rijdt de zevenvoudig wereldkampioen in het huidige seizoen van 2026 voor Scuderia Ferrari, terwijl de wereldkampioen van 2016 zich primair richt op zijn werkzaamheden als duurzaam investeerder en commentator voor onder meer Sky Sports F1. Lowe, die tegenwoordig als CEO aan het roer staat van de innovatieve brandstofproducent Zero, was in de hoogtijdagen van de Mercedes-dominantie een spilfiguur in de garage. Tussen 2013 en 2016 werkten de drie heren intensief samen bij de Duitse renstal om de wereldtitels veilig te stellen.

Bevooroordeelde directie

Rosberg legt in de High Permormance-podcast uit dat het interne gevecht zich niet alleen op het asfalt afspeelde, maar ook in de vergaderruimtes van het team. Daarbij was de huidige Ferrari-coureur volgens hem duidelijk in het voordeel door zijn politieke spel binnen de organisatie. "Lewis was daar heel erg goed in. Zoals in vergaderingen, precies het juiste zeggen. Het is een strijd buiten de baan. Heb je het team aan jouw kant of niet?", blikt de Duitser terug op de psychologische oorlogsvoering. Doordat de Britse rijder de situatie handig wist te bespelen, ontstond er volgens de enkelvoudig wereldkampioen al snel een merkbare verdeeldheid binnen de renstal.

Bij twijfel altijd Lewis

De rol van de uitvoerend technisch directeur viel de Duitser in die periode zwaar, omdat hij zich niet altijd gesteund voelde door de technische leiding. Lowe en Hamilton kenden elkaar al van hun gezamenlijke tijd bij McLaren, waar zij tussen 2007 en 2012 samenwerkten en in 2008 een wereldtitel veroverden. Die diepgewortelde relatie zorgde voor scheve gezichten bij Rosberg, die zich vaak de buitenstaander voelde. "Ik had over het algemeen het gevoel dat Paddy in geval van twijfel aan de kant van Lewis zou staan", vertelt de voormalig coureur over de interne hiërarchie. Hij benadrukt dat hij altijd het gevoel had dat de Britse ingenieur bij twijfelgevallen steevast de kant van zijn voormalige pupil koos.

Patrese haalt uit naar 'kleine jongen' Russell na kritiek op Monaco: 'Toon respect'

Antonelli over Ferrari-toekomst: "Ik voel de plicht om met Mercedes te winnen"

Patrese zet vraagtekens bij mentale weerbaarheid Russell in titelstrijd met Antonelli

Ratings Formule 1-coureurs zorgen voor discussie: "Wat respectloos"

Russell reageert met knipoog op pechstart seizoen: "Tenminste ergens geluk mee"

Stella geeft tekst en uitleg over afwijkende versnellingsbak bij McLaren

Audi jaagt bewust niet op Verstappen: "We zijn als team niet klaar voor Max" Max Verstappen

Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen Max Verstappen

Ratings Formule 1-coureurs zorgen voor discussie: "Wat respectloos" Formule 1

Voormalig teambaas Verstappen legt uit hoe nieuwe F1-regels in zijn nadeel werken FORMULE 1

