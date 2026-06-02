Kimi Antonelli is momenteel de te kloppen man in de Formule 1, maar de negentienjarige Italiaan sluit een toekomstige overstap naar Ferrari niet uit. Hoewel het talent benadrukt dat zijn focus volledig bij Mercedes ligt, laat hij de deur voor de Italiaanse renstal op een kier.

Dat vertelde de kampioenschapsleider tijdens de uitreiking van de Lorenzo Bandini Trophy in Brisighella. De coureur van Mercedes kent een uiterst succesvolle seizoensstart en leidt het wereldkampioenschap momenteel met een voorsprong van 43 punten op teamgenoot George Russell. Met vier opeenvolgende overwinningen, waaronder de meest recente zege in Canada, heeft hij zich stevig aan de kop van het klassement genesteld. Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet in hem de toekomst van de renstal uit Brackley, en de verbintenis van de jonge coureur is inmiddels bevestigd tot en met 2027.

Doel is Mercedes

Tijdens de ceremonie in Italië sprak de koploper zich uit over de aanhoudende geruchten rondom zijn persoon. "Ferrari is een enorme naam met een ongelooflijke aanhang en zal voor altijd in de geschiedenis blijven", stelt hij. Toch voelt hij zich op dit moment vooral schatplichtig aan zijn huidige werkgever. "Maar ik ben een Mercedes-coureur en mijn doel is om te winnen met Mercedes. Ze hebben me op jonge leeftijd een geweldige kans gegeven, me gedurende mijn hele reis gesteund en ik voel de plicht om mijn best te doen voor dit team", aldus het toptalent, dat zijn antwoord afsloot met een veelzeggende toevoeging: "Daarna zien we wel".

Lof van voormalig Ferrari-president

De prestaties van de Italiaan vallen ook op bij voormalig Ferrari-president Luca di Montezemolo. In gesprek met de Corriere della Sera sprak de 78-jarige Italiaan zijn bewondering uit, al kijkt hij met gemengde gevoelens naar de werkgever van zijn landgenoot. "Zijn overwinning maakte me enthousiast", vertelde Di Montezemolo. "Hij is een negentienjarige jongen die zich constant verbetert. Hij had problemen bij de starts, maar verloor de moed niet. Hij reed naar voren en leidde zonder onzekerheid, waarbij hij pas aan het einde risico nam". Ook prees hij de instelling van de jonge rijder. "Hij toonde volwassenheid en koelbloedigheid, niet typisch voor een Italiaan, en zeker niet voor iemand van zijn leeftijd. Hij staat met beide benen op de grond", voegde hij daaraan toe. Hoewel het hem stoort om het talent in een Mercedes te zien, snapt hij de situatie wel. "Iemand als Antonelli nemen en hem direct bij Ferrari plaatsen, zou hem hebben gebroken. Hij zou gigantische druk hebben gehad", concludeert hij.

