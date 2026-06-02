Hamilton en Kardashian lijken relatie te bevestigen met 'Instagram official'-post
Na maanden van speculatie hebben Kim Kardashian (45) en Lewis Hamilton (41) hun relatie een soort van officieel bevestigd via sociale media. De oprichtster van het kledingmerk SKIMS deelde een reeks foto's van een gezamenlijke fietstocht door New York City, waarmee de geruchten over een romance met de Ferrari-coureur definitief zijn bekrachtigd.
De realityster presenteerde de beelden aan haar 345 miljoen volgers op Instagram met het eenvoudige bijschrift "lately". Op de foto's is te zien hoe het kersverse koppel zich op zogeheten Citibikes door de Amerikaanse metropool beweegt. In de gedeelde carrousel is tevens een video opgenomen waarin de zevenvoudig wereldkampioen de Amerikaanse opvangt wanneer zij bijna van haar fiets valt en een kreet slaakt.
Gezamenlijke optredens
De geruchtenstroom rondom het tweetal kwam in februari al op gang, nadat zij samen werden gespot in de marge van de Super Bowl. Sindsdien doken de twee regelmatig samen op in het publiek, waaronder tijdens het bekende muziekfestival Coachella in april. Begin mei vloog de Brit bovendien speciaal naar New York om zijn partner te steunen bij haar debuut als Broadway-producent voor het stuk 'Fear of 13'. Hiervoor liet de coureur zelfs het prestigieuze Met Gala schieten om te kunnen herstellen van de Grand Prix van Miami. Ook in Los Angeles werd het stel onlangs al dinerend vastgelegd in het bijzijn van hun families.
Debuut in de paddock?
Ondanks de verschillende publieke uitstapjes is Kardashian tot op heden nog niet in de Formule 1-paddock gesignaleerd. Aankomend weekend staat echter de glamoureuze Grand Prix van Monaco op het programma. Het iconische stratencircuit in Monte Carlo, dat gesponsord wordt door Louis Vuitton, zou een logisch decor vormen voor een eerste gezamenlijke verschijning in de racewereld. Hamilton kan overigens wel een geluksbrenger gebruiken: de coureur wacht al 41 races op een overwinning en stond sinds 2024 niet meer op de hoogste trede van het podium.
