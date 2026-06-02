close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen waarschuwt voor ongemak in Monaco: 'Ik ga alvast een nieuwe rug bestellen'

Verstappen waarschuwt voor ongemak in Monaco: 'Ik ga alvast een nieuwe rug bestellen'

Verstappen waarschuwt voor ongemak in Monaco: 'Ik ga alvast een nieuwe rug bestellen' — Foto: © IMAGO

Verstappen waarschuwt voor ongemak in Monaco: 'Ik ga alvast een nieuwe rug bestellen'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen houdt zijn hart vast voor de aankomende Grand Prix van Monaco. De coureur van Red Bull Racing kampt dit seizoen met hevige stuiterproblemen in de RB22 en waarschuwt dat het stratencircuit in het prinsdom een enorme fysieke uitdaging zal worden.

De problemen met de wegligging van de nieuwe bolide kwamen tijdens het raceweekend in Montreal pijnlijk aan het licht. Door de nieuwe technische reglementen van dit jaar blijkt de Red Bull uiterst gevoelig voor hobbels. Verstappen ervoer zoveel trillingen dat hij fysiek moeite had om de controle te behouden. "Ik had enorm veel moeite met de wegligging van de auto. Ik kon mijn voeten niet neerzetten. Mijn voeten vlogen zelfs van de pedalen, wat het heel moeilijk maakte om constant te zijn", zo citeert PlanetF1 de Nederlander.

Zorgen voor Monaco

Met het vooruitzicht op het hobbelige stratencircuit van Monaco, dat later deze week op de kalender staat, is Verstappen er niet gerust op. "Overal waar het hobbelig is, gaat het lastig voor ons worden", voorspelt hij. Gevraagd naar de vooruitzichten voor de naderende race in de smalle straten, reageert Verstappen cynisch: "Oh ja, dat wordt geweldig. Ik denk dat ik een nieuwe rug ga bestellen". De exacte oorzaak van het gestuiter is bovendien nog niet volledig in kaart gebracht door de ingenieurs in Milton Keynes. "Wisten we maar precies wat het veroorzaakte. Ik heb wel wat ideeën en daar gaan we nu aan werken", legt de kopman van Red Bull uit.

Mekies erkent problemen

Teambaas Laurent Mekies erkent de problemen waar zijn stercoureur mee worstelt. Volgens de Fransman is het oplossen van de instabiliteit weliswaar mogelijk, maar gaat dat direct ten koste van de pure snelheid van de auto. Technische analyses tonen aan dat de RB22 momenteel kampt met aerodynamische inefficiënties en bovendien enkele kilo's te zwaar is, wat het bandenmanagement en de rijkwaliteit negatief beïnvloedt. Mekies benadrukt echter dat het team de moed niet opgeeft. "Er is nog niets waarvan we zeggen dat het niet opgelost kan worden in 2026", stelt de teambaas. "Het is een heel lastig spel. Max was extreem ontevreden over de auto, maar had een sterke race. Het is een uitnodiging om meer risico te nemen, de pijn te accepteren en te blijven ontdekken".

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Norris treedt in voetsporen Verstappen en maakt eerste meters op iconische Nordschleife

Norris treedt in voetsporen Verstappen en maakt eerste meters op iconische Nordschleife

  • Vandaag 12:41
  • 9
Juncadella haalt uit naar Steiner na opmerking over Verstappen

Juncadella haalt uit naar Steiner na opmerking over Verstappen

  • Vandaag 10:01
  • 3
'Red Bull kampt met overgewicht: Verstappen verliest kostbare tienden door te zware auto'

'Red Bull kampt met overgewicht: Verstappen verliest kostbare tienden door te zware auto'

  • Vandaag 13:30
  • 1
Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen

Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen

  • Vandaag 10:41
  • 33
Räikkönen enorm lyrisch over Verstappen: "Ik realiseerde me dat een ster was geboren"

Räikkönen enorm lyrisch over Verstappen: "Ik realiseerde me dat een ster was geboren"

  • 31 mei 2026 12:05
  • 9
Montoya geeft Brundle de schuld van Verstappen-sneer: "Hij heeft mij nooit gemogen!"

Montoya geeft Brundle de schuld van Verstappen-sneer: "Hij heeft mij nooit gemogen!"

  • 31 mei 2026 10:18
  • 7

Net binnen

17:39
Onduidelijkheid over situatie Newey: topman in Monaco wél aanwezig?
16:50
Podcast
Gemis rondom Mercedes-onrust: 'Horner zou nu olie op het vuur gooien'
16:01
Antonelli over Ferrari-toekomst: "Ik voel de plicht om met Mercedes te winnen"
15:10
Rosberg over vooringenomenheid van Lowe: 'Hij stond aan de kant van Lewis'
14:20
Patrese haalt uit naar 'kleine jongen' Russell na kritiek op Monaco: 'Toon respect'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Audi jaagt bewust niet op Verstappen: "We zijn als team niet klaar voor Max" Max Verstappen

Audi jaagt bewust niet op Verstappen: "We zijn als team niet klaar voor Max"

Vandaag 11:21 1
Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen Max Verstappen

Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen

Vandaag 10:41 33
Ratings Formule 1-coureurs zorgen voor discussie: "Wat respectloos" Formule 1

Ratings Formule 1-coureurs zorgen voor discussie: "Wat respectloos"

Vandaag 08:40
Voormalig teambaas Verstappen legt uit hoe nieuwe F1-regels in zijn nadeel werken FORMULE 1

Voormalig teambaas Verstappen legt uit hoe nieuwe F1-regels in zijn nadeel werken

Gisteren 14:02 3
Ontdek het op Google Play
x