Max Verstappen houdt zijn hart vast voor de aankomende Grand Prix van Monaco. De coureur van Red Bull Racing kampt dit seizoen met hevige stuiterproblemen in de RB22 en waarschuwt dat het stratencircuit in het prinsdom een enorme fysieke uitdaging zal worden.

De problemen met de wegligging van de nieuwe bolide kwamen tijdens het raceweekend in Montreal pijnlijk aan het licht. Door de nieuwe technische reglementen van dit jaar blijkt de Red Bull uiterst gevoelig voor hobbels. Verstappen ervoer zoveel trillingen dat hij fysiek moeite had om de controle te behouden. "Ik had enorm veel moeite met de wegligging van de auto. Ik kon mijn voeten niet neerzetten. Mijn voeten vlogen zelfs van de pedalen, wat het heel moeilijk maakte om constant te zijn", zo citeert PlanetF1 de Nederlander.

Zorgen voor Monaco

Met het vooruitzicht op het hobbelige stratencircuit van Monaco, dat later deze week op de kalender staat, is Verstappen er niet gerust op. "Overal waar het hobbelig is, gaat het lastig voor ons worden", voorspelt hij. Gevraagd naar de vooruitzichten voor de naderende race in de smalle straten, reageert Verstappen cynisch: "Oh ja, dat wordt geweldig. Ik denk dat ik een nieuwe rug ga bestellen". De exacte oorzaak van het gestuiter is bovendien nog niet volledig in kaart gebracht door de ingenieurs in Milton Keynes. "Wisten we maar precies wat het veroorzaakte. Ik heb wel wat ideeën en daar gaan we nu aan werken", legt de kopman van Red Bull uit.

Mekies erkent problemen

Teambaas Laurent Mekies erkent de problemen waar zijn stercoureur mee worstelt. Volgens de Fransman is het oplossen van de instabiliteit weliswaar mogelijk, maar gaat dat direct ten koste van de pure snelheid van de auto. Technische analyses tonen aan dat de RB22 momenteel kampt met aerodynamische inefficiënties en bovendien enkele kilo's te zwaar is, wat het bandenmanagement en de rijkwaliteit negatief beïnvloedt. Mekies benadrukt echter dat het team de moed niet opgeeft. "Er is nog niets waarvan we zeggen dat het niet opgelost kan worden in 2026", stelt de teambaas. "Het is een heel lastig spel. Max was extreem ontevreden over de auto, maar had een sterke race. Het is een uitnodiging om meer risico te nemen, de pijn te accepteren en te blijven ontdekken".

