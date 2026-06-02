De aanwezigheid van Adrian Newey bij de aanstaande Grand Prix van Monaco is momenteel hoogst onzeker. De teambaas van Aston Martin verscheen alweer even niet meer fysiek in de paddock vanwege vermeende aanhoudende gezondheidsklachten. Terwijl Britse media volop speculeren over een mogelijke ziekenhuisopname, benadrukt de renstal dat de topontwerper momenteel vooral werkzaamheden verricht vanuit de fabriek.

Precies een jaar geleden maakte de Brit nog zijn spraakmakende entree voor de renstal in het vorstendom. Destijds arriveerde hij op een boot, gehuld in de kenmerkende groene teamkleding en geflankeerd door zijn vrouw. Inmiddels is de situatie binnen de organisatie echter compleet veranderd. De topman nam begin dit seizoen de officiële rol van teambaas over van Andy Cowell, die sindsdien als Chief Strategy Officer fungeert. Al even is de mede-eigenaar van het team nauwelijks meer in de openbaarheid getreden.

Medische problemen

De afgelopen weken verschenen er in Groot-Brittannië diverse berichten dat de ontwerper kampte met serieuze gezondheidsproblemen en zelfs in het ziekenhuis zou zijn opgenomen. Aston Martin weigert vooralsnog inhoudelijk te reageren op de privésituatie van het personeel. Wel liet een woordvoerder van het team vorige maand weten dat de ingenieur nog altijd werkzaam is en recentelijk op de hypermoderne campus in Silverstone is gesignaleerd. Ook bronnen rondom de fabriek bevestigen dat hij de afgelopen dagen op de werkvloer rondliep om het proces aan te sturen. Andere geluiden binnen de paddock beweren juist dat de teambaas simpelweg genoot van een vakantie.

Volledige focus op de problemen van de AMR26

Feit is dat de Brit sinds de race in Melbourne op 8 maart niet meer fysiek bij een Grand Prix aanwezig is geweest. Hij ontbrak achtereenvolgens bij de races in Japan, China, Miami en Canada, en is sinds de seizoensopener eveneens niet meer verschenen in officiële teamvideo's. Volgens de renstal is er echter een logische verklaring voor zijn afwezigheid op het circuit. Het team stelt dat de topman zich vanuit zijn ruime kantoor op de tweede verdieping van de fabriek volledig concentreert op het oplossen van de aerodynamische problemen met de AMR26. Voor het raceweekend in Monaco, dat komende vrijdag officieel van start gaat, wordt de kans op een verschijning van de teambaas momenteel op vijftig procent geschat. Vorig jaar bezocht hij in totaal slechts drie races: Monaco, Silverstone en Qatar.

