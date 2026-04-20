Volgens bronnen van PlanetF1 zijn er signalen dat er mogelijk toch geen oplossing komt tijdens de meeting van maandag tussen de FIA en de teams. Het medium meldt dat de coureurs zich mogelijk niet volledig gehoord voelen.

De afgelopen weken zijn er al twee informele vergaderingen geweest over het huidige reglement, waarbij de gesprekken pas echt op gang kwamen nadat Oliver Bearman in Suzuka met een klapper van 50G in de bandenstapels terechtkwam, toen hij Franco Colapinto wilde inhalen, die op dat moment zijn batterij aan het opladen was. Het grote snelheidsverschil was direct een onderwerp van gesprek achter gesloten deuren. Momenteel vindt dan ook een bijeenkomst plaats tussen de Formule 1-teambazen, de FIA en de motorleveranciers.

'Coureurs voelen zich niet gehoord'

Naar verwachting wordt er maandag een conclusie naar buiten gebracht, met daarin de stappen die worden genomen vanaf de eerstvolgende race, namelijk die in Miami. Toch legt het Britse medium uit dat de stemming om wijzigingen door te voeren er mogelijk niet gaat komen, omdat er een unanieme beslissing nodig is. "Er zijn signalen dat dit mogelijk niet zal gebeuren, waarbij bronnen aangeven dat coureurs het gevoel hebben dat hun stem niet wordt gehoord door hun eigen teams", zo schrijft het. De teams kijken daarbij vooral naar hun eigen belang, dat afwijkt van waar coureurs tevreden mee zijn.

Mochten de partijen er uiteindelijk niet met elkaar uitkomen, dan kan de FIA ook nog altijd op eigen houtje wijzigingen doorvoeren. Zo heeft het overkoepelend orgaan de bevoegdheid om in te grijpen als het om veiligheid gaat en dat was in Japan met Bearman natuurlijk wel het geval.

