Voor Max Verstappen is het momenteel al aftellen naar 2027, wanneer de Formule 1 weer iets meer zal leunen op de verbrandingsmotor in plaats van op de MGU-K. De Nederlander onthult in gesprek met Europa Press dat de huidige staat van de koningsklasse "heel ver weg staat van waar hij verliefd op is geworden".

De afgelopen maanden ging het veelvuldig over het huidige tijdperk in de Formule 1, waarin de nadruk op de elektrische componenten ligt. Toch zijn de coureurs daar minder blij mee, want voluit gaan en op de limiet rijden kan tegenwoordig juist rondetijd kosten. Vanaf Miami is echter een kleine aanpassing doorgevoerd, waardoor het gevoel alweer iets meer is zoals vroeger. Bovendien werd afgelopen week bekend dat de sport in 2028 weer naar een 60/40-verhouding wil gaan.

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GP van Monaco was weer 'ouderwetse' Formule 1

Verstappen is blij met die verandering en wijst naar Monaco, waar de coureurs helemaal geen rekening hoefden te houden met de accu: "Het gaat erom dat je als coureur weer volgas kunt gaan. Daarom was de kwalificatie in Monaco ook erg leuk, want je kon gewoon pushen. Je hoefde simpelweg niet aan de batterij te denken, of aan de versnellingen die je moet gebruiken om de batterij op te laden, of van het gaspedaal af te gaan om energie terug te winnen. Daar kon je gewoon doen wat je wilde."

Circuit in Barcelona vraagt weer om energiemanagement

In Barcelona wordt er echter weer energiemanagement gevraagd van de coureurs: "Helaas is dit circuit nogal energiegevoelig, dus hier moeten we weer denken aan langzamer rijden om uiteindelijk sneller te gaan. Dat is eigenlijk niet waar de Formule 1 voor staat. Het is nu eenmaal de situatie waarin we ons bevinden, maar volgend jaar komen er al kleine veranderingen aan en in 2028 grotere wijzigingen. Het gaat de goede kant op."

Voor Verstappen is het dan ook aftellen: "De huidige Formule 1 staat heel ver weg van waar ik verliefd op ben geworden, maar daar gaan we langzaam weer naartoe. Dat is de juiste benadering."

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