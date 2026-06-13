Hamilton verbaasd na P2 in kwalificatie: "Ik dacht, jeetje, waar ga ik de pace vandaan halen?"
Hamilton verbaasd na P2 in kwalificatie: "Ik dacht, jeetje, waar ga ik de pace vandaan halen?"
Lewis Hamilton mag morgen vanaf de voorste rij vertrekken in de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië. Hij kwam slechts zes honderdsten tekort op George Russell en kwalificeerde zich als tweede. De Ferrari-coureur heeft zichzelf verrast met zijn prestatie en waarschuwt vanaf pole vertrekkende landgenoot. "We hebben een race morgen!", aldus een enthousiaste Hamilton.
Het was een uitdagende Q3-sessie op het Spaanse circuit in Montmeló door een rode vlag voor de andere Ferrari. Charles Leclerc maakte een forse crash mee in de vijfde bocht en dus werd de kwalificatie geneutraliseerd met nog acht en een halve minuut te gaan. Het werd erg lastig om twee runs te doen, maar toch lukte Russell dat met de pole als resultaat. Hamilton was 0.064 seconden langzamer, maar versloeg wel Andrea Kimi Antonelli, de McLarens en Max Verstappen.
Hamilton bereidde zich voor op baalkwalificatie
"Het voelt geweldig om hier te staan", begon de zevenvoudig wereldkampioen. "Het is eerlijk gezegd zo'n moeilijk weekend geweest. VT1 moeten overslaan...", zo doelt hij op het feit dat rookie Dino Beganovic het eerste uur op zich nam. "Normaal gesproken is het prima als je VT1 mist, maar er waren zulke grote verschillen in de baanomstandigheden. Elke run in VT2 zat ik er een seconde vanaf. Ik voelde me gewoon niet comfortabel en deze bandensetjes houden het maar één ronde uit. In elke kwalificatiesessie kun je dus maar twee pogingen doen. Zelfs na een cooldown lap is de balans volledig weg in de auto."
Hamilton bereidde zich al voor op een teleurstellend resultaat. "Tijdens VT3 zat ik er vier à vijf tienden vanaf en ik dacht: 'jeetje, waar ga ik de pace vandaan halen?'. Maar toen we Q1 deden, stond ik plotseling vooraan. De balans was goed in de auto, ik voelde me heel comfortabel in die eerste sessie, en Q2 werd alleen een beetje lastig gemaakt door verkeer. Uiteindelijk hebben deze jongens [Mercedes-coureurs] ieder een fantastische ronde gereden."
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