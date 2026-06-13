De huidige teamgenoot van Max Verstappen kwam een voormalig teamgenoot van Max Verstappen tegen tijdens de vrije trainingen voor de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië. Isack Hadjar wilde langs Sergio Pérez gaan, maar de Cadillac-coureur gooide de deur dicht. De Amerikaanse renstal werd ondertussen ook nog een dubbele straf opgelegd.

Beide mannen namen niet deel aan de eerste trainingssessie, aangezien Red Bull en Cadillac twee van de zeven teams waren die besloten een rookie in te zetten. Ayumu Iwasa kwam zo'n anderhalve seconde tekort op Verstappen en eindigde als veertiende. Colton Herta maakte zijn debuut in een Grand Prix-weekend en eindigde op P21, bijna twee seconden achter Valtteri Bottas. Hadjar en Pérez kwamen wel in VT2 in actie. Waar de jonge Fransman de tiende tijd klokte, meer dan een seconde achter Lando Norris en George Russell, moest 'Checo' het doen met de twintigste positie.

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Hadjar op het gras, dubbele boete voor Cadillac

Hadjar was bezig met een snel rondje, toen hij Pérez tegenkwam in de vierde bocht op het Circuit de Barcelona-Catalunya, de Repsol-bocht. De Red Bull-coureur moest zelfs het gras op om een touché te voorkomen. "Waarom doet hij zoiets?!", klonk het gefrustreerd over de boardradio. "Ik crashte bijna tegen hem aan. Is hij zich daar überhaupt bewust van of...? Hij zag me gewoon niet of iets dergelijks."

That was very close! ?



Perez and Hadjar almost collide rounding Turn 4 ?#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/JWdlohLfmz — Formula 1 (@F1) June 12, 2026

De problemen voor Cadillac eindigde hier niet. Pérez werd niet bestraft voor het momentje met Hadjar, maar wel voor het te snel rijden door de pitstraat. Door de snelheidslimiet te overschrijden met een extra 4,4 kilometer per uur, ging het nieuwste team op de grid voor €500 op de bon. Bottas kreeg een boete van €100, nadat hij 0,5 kilometer per uur te hard door de pitstraat ging.

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