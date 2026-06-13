close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Hadjar after the Monaco GP

Hadjar woest op Pérez in Barcelona: "Is hij zich daar überhaupt bewust van?"

Hadjar after the Monaco GP — Foto: © Red Bull Content Pool

Hadjar woest op Pérez in Barcelona: "Is hij zich daar überhaupt bewust van?"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

De huidige teamgenoot van Max Verstappen kwam een voormalig teamgenoot van Max Verstappen tegen tijdens de vrije trainingen voor de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië. Isack Hadjar wilde langs Sergio Pérez gaan, maar de Cadillac-coureur gooide de deur dicht. De Amerikaanse renstal werd ondertussen ook nog een dubbele straf opgelegd.

Beide mannen namen niet deel aan de eerste trainingssessie, aangezien Red Bull en Cadillac twee van de zeven teams waren die besloten een rookie in te zetten. Ayumu Iwasa kwam zo'n anderhalve seconde tekort op Verstappen en eindigde als veertiende. Colton Herta maakte zijn debuut in een Grand Prix-weekend en eindigde op P21, bijna twee seconden achter Valtteri Bottas. Hadjar en Pérez kwamen wel in VT2 in actie. Waar de jonge Fransman de tiende tijd klokte, meer dan een seconde achter Lando Norris en George Russell, moest 'Checo' het doen met de twintigste positie.

Hadjar op het gras, dubbele boete voor Cadillac

Hadjar was bezig met een snel rondje, toen hij Pérez tegenkwam in de vierde bocht op het Circuit de Barcelona-Catalunya, de Repsol-bocht. De Red Bull-coureur moest zelfs het gras op om een touché te voorkomen. "Waarom doet hij zoiets?!", klonk het gefrustreerd over de boardradio. "Ik crashte bijna tegen hem aan. Is hij zich daar überhaupt bewust van of...? Hij zag me gewoon niet of iets dergelijks."

De problemen voor Cadillac eindigde hier niet. Pérez werd niet bestraft voor het momentje met Hadjar, maar wel voor het te snel rijden door de pitstraat. Door de snelheidslimiet te overschrijden met een extra 4,4 kilometer per uur, ging het nieuwste team op de grid voor €500 op de bon. Bottas kreeg een boete van €100, nadat hij 0,5 kilometer per uur te hard door de pitstraat ging.

Gerelateerd

Red Bull Racing FIA Sergio Pérez Isack Hadjar Valtteri Bottas Cadillac

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Opmerking Verstappen "een klap in het gezicht" voor Red Bull Racing

Opmerking Verstappen "een klap in het gezicht" voor Red Bull Racing

  • 2 uur geleden
  • 5
McLaren wijst naar Mercedes-power unit en sleutelt tot diep in de nacht

McLaren wijst naar Mercedes-power unit en sleutelt tot diep in de nacht

  • 2 uur geleden
Kim Kardashian verrast Antonelli met cadeau in Barcelona na 'incident' in Monaco

Kim Kardashian verrast Antonelli met cadeau in Barcelona na 'incident' in Monaco

  • Vandaag 08:44
  • 6
LIVE | Derde vrije training GP Barcelona: Mercedes één-twee, rode vlag voor Bottas Live

LIVE | Derde vrije training GP Barcelona: Mercedes één-twee, rode vlag voor Bottas

  • 55 minuten geleden
Monaghan over 'controversiële' boardradio Verstappen: "Legde duidelijke zwaktes bloot"

Monaghan over 'controversiële' boardradio Verstappen: "Legde duidelijke zwaktes bloot"

  • 3 uur geleden
'Red Bull voegt zich bij McLaren en gaat in hoger beroep tegen uitspraak FIA'

'Red Bull voegt zich bij McLaren en gaat in hoger beroep tegen uitspraak FIA'

  • Gisteren 14:43
  • 3

Grand Prix van Barcelona-Catalonië

12:25
LIVE | Derde vrije training GP Barcelona: Mercedes één-twee, rode vlag voor Bottas
11:08
McLaren wijst naar Mercedes-power unit en sleutelt tot diep in de nacht
10:16
Hadjar woest op Pérez in Barcelona: "Is hij zich daar überhaupt bewust van?"
09:53
Monaghan over 'controversiële' boardradio Verstappen: "Legde duidelijke zwaktes bloot"

Net binnen

12:25
Live
LIVE | Derde vrije training GP Barcelona: Mercedes één-twee, rode vlag voor Bottas
11:53
Spider-Man Antonelli op Barcelona-tribune: F1-regie ontmaskert Italiaan
11:31
Schumacher stelt dat Stroll 'zieke' Newey naar Monaco forceerde: Aston Martin reageert
11:08
McLaren wijst naar Mercedes-power unit en sleutelt tot diep in de nacht
10:44
Opmerking Verstappen "een klap in het gezicht" voor Red Bull Racing
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

LIVE | Derde vrije training GP Barcelona: Mercedes één-twee, rode vlag voor Bottas Live

LIVE | Derde vrije training GP Barcelona: Mercedes één-twee, rode vlag voor Bottas

55 minuten geleden
Norris het snelst in tweede vrije training Barcelona-Catalonië, Verstappen op P6 Samenvatting VT2

Norris het snelst in tweede vrije training Barcelona-Catalonië, Verstappen op P6

Gisteren 18:00 1
Wolff gooit de deur dicht voor Verstappen: 'We hebben niemand anders nodig' Toto Wolff

Wolff gooit de deur dicht voor Verstappen: 'We hebben niemand anders nodig'

Gisteren 17:41 11
Russell wist al maanden dat Red Bull beste motor zou hebben: "Zo is het afgesproken" George Russell

Russell wist al maanden dat Red Bull beste motor zou hebben: "Zo is het afgesproken"

Gisteren 15:08 3
Ontdek het op Google Play
x