Max Verstappen sluit de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers af met de 39e positie. Hij lag met de Mercedes-AMG aan de leiding, totdat hij schade opliep. Het geluk bij een ongeluk is dat dit puur voor de voorbereiding was en de viervoudig wereldkampioen denkt dat hij klaar is voor het échte werk in mei. Al noemt hij nog wel een nadeel van hoe het weekend is verlopen.

Verstappen begon de vier-uurswedstrijd van deze zondag vanaf P5, nadat Lucas Auer de Top Qualifying op zich had genomen. Al snel kwam hij naar voren richting de tweede plek en ontstond er een mooi gevecht met Scherer Sport PHX-Audi-coureur Christopher Haase. De Limburger wist hem uiteindelijk voorbij te komen en hij sloeg een gat van bijna een halve minuut dankzij een snellere pitstop. 38 minuten na die stop kwam hij opnieuw binnen. De splitter had het namelijk begeven en dus werd hij 39e na reparaties die 28 minuten duurden.

Nog niet in het donker gereden

"Ik heb wel plezier gehad vandaag. De auto voelde goed aan, daar ben ik blij mee", liet Verstappen weten na de race. "Ik heb m'n stints kunnen rijden, ook met verkeer, dat was redelijk intens. Ik heb gevechten gehad met andere GT3-auto's, dus wat dat betreft was het een goede voorbereiding voor de 24-uursrace. Ik ben daar zo goed als mogelijk klaar voor. Het enige is dat ik nog niet in het donker heb gereden. Meer kan je denk ik niet doen."

De race van zaterdag zou in de avond verreden worden, maar werd afgelast vanwege een fataal ongeluk. In mei wordt de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring verreden en uiteraard zal Verstappen dan ook nachtstints op zich moeten nemen.

