Mocht Max Verstappen besluiten om de Formule 1 de rug toe te keren, dan is Charles Leclerc de perfecte kandidaat om hem te vervangen bij Red Bull Racing. Dat stelt voormalig coureur Jolyon Palmer. Hoewel het team uit Milton Keynes met Isack Hadjar en Arvid Lindblad over uitzonderlijk talent in de eigen opleiding beschikt, denkt de Brit dat de renstal buiten de eigen gelederen moet kijken voor een nieuwe kopman die het team direct kan leiden. Dit deelt hij in de F1 Nation-podcast.

De toekomst van Verstappen in de sport is onderwerp van gesprek vanwege zijn aanhoudende kritiek op de nieuwe motorreglementen die in 2026 van kracht worden. De viervoudig wereldkampioen heeft de regels, waarbij de nadruk voor een groter deel op elektrisch vermogen komt te liggen, al eens vergeleken met een 'Mario Kart-modus'. Tijdens het raceweekend in Japan liet hij doorschemeren dat hij serieus nadenkt over zijn toekomst op de lange termijn. "Ik denk na over alles binnen deze paddock. Je denkt gewoon na, is het het waard? Of geniet ik er meer van om thuis te zijn bij mijn familie en mijn vrienden vaker te zien, wanneer je niet meer geniet van je sport?", aldus de Nederlander, die officieel nog tot en met 2028 onder contract staat bij Red Bull Racing, maar voor de komende seizoenen over specifieke ontsnappingsclausules beschikt.

Blik op Leclerc

Hoewel Arvid Lindblad wordt gezien als een van de meest veelbelovende talenten binnen Red Bull, gelooft Palmer dat hij nog niet klaar is om de volledige druk van het hoofdteam te dragen. De analist schuift daarom Charles Leclerc naar voren als de ideale externe kandidaat. "Als geld geen rol speelt, dan waarschijnlijk Charles Leclerc", stelt Palmer. "Hij zit al heel lang bij Ferrari. Ik denk dat hij buitengewoon getalenteerd is. Ik denk dat hij dat heeft laten zien", vervolgt hij. De Monegask tekende begin 2024 een nieuw meerjarig contract bij Ferrari, dat naar verluidt doorloopt tot eind 2027 of zelfs 2028. Toch ziet Palmer een opening voor de Oostenrijkse renstal. "Als Ferrari dit jaar niet kan laten zien dat ze in staat zijn om de titel te winnen, wat ze nog steeds zouden kunnen doen, dan denk ik dat hij iemand is die in de verleiding kan komen", redeneert de voormalig coureur.

Liefde voor Ferrari

Of Leclerc daadwerkelijk oren heeft naar een overstap naar de huidige constructeurskampioen, blijft echter de vraag. De coureur steekt zijn diepe liefde voor de Italiaanse renstal niet onder stoelen of banken. Vorig jaar reageerde hij tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten al op de aanhoudende geruchten over zijn sportieve toekomst. "Wat ik kan zeggen is wat ik altijd heb gezegd, en dat is heel duidelijk. Ik heb altijd zoveel van Ferrari gehouden en mijn enige obsessie op dit moment is om te winnen in het rood, of dat nu is of in de toekomst. En ik wil Ferrari terug naar de top brengen", maakte Leclerc destijds duidelijk. Hij gaf daarbij aan dat de constante speculaties rondom zijn persoon en de interne dynamiek bij het team hem soms tegenstaan. "Ik heb het gevoel dat er te veel mensen dingen roepen die niet gebaseerd zijn op feiten, en dat is gewoon een beetje irritant", besloot de Ferrari-coureur.