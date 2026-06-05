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Verstappen during FP1 in Monaco

LIVE | Tweede vrije training GP Monaco: Verstappen snelste op softs, einde sessie Norris

Verstappen during FP1 in Monaco — Foto: © Red Bull Content Pool

LIVE | Tweede vrije training GP Monaco: Verstappen snelste op softs, einde sessie Norris

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

We zitten om 17:00 uur klaar voor de tweede van drie vrije trainingen op het stratencircuit van Monte Carlo. De F1 Grand Prix van Monaco is de zesde wedstrijd van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Er wordt voor de 83e keer geracet in het prinsdom. De temperatuur is een aangename 22°C en de zon schijnt. Kan Mercedes de aanval inzetten op Ferrari en Max Verstappen, nadat Kimi Antonelli en George Russell slechts P4 en P5 waren in VT1? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van Monaco

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Nu

17:35

Verstappen verbetert, maar Leclerc loopt nog harder

Max Verstappen vindt een extra drie tienden, ondanks dat zijn softs acht ronden oud zijn, en zete een 1:13.194. Charles Leclerc gaat er echter met een 1:13.137 onderdoor.

5m geleden

17:31

Stand halverwege tweede vrije training

  1. Verstappen (softs)
  2. Russell (softs)
  3. Hamilton (mediums)
  4. Leclerc (mediums)
  5. Antonelli (softs)
  6. Hülkenberg
  7. Gasly
  8. Piastri
  9. Lindblad
  10. Bortoleto
  11. Colapinto
  12. Bearman
  13. Sainz
  14. Norris
  15. Albon
  16. Lawson
  17. Hadjar
  18. Ocon
  19. Pérez
  20. Bottas
  21. Alonso
  22. Stroll

8m geleden

17:28

Verstappen snelste op de softs

Max Verstappen doet drie ronden achter elkaar op de softs en de snelste tijd komt in die laatste ronde. Het is een 1:13.467 van de Limburger. Lewis Hamilton verbetert op de mediums, maar komt 0.082 seconden tekort op Verstappen.

13m geleden

17:23

Leclerc snelste ondanks foutje

Charles Leclerc kwam niet lekker door de Nouvelle-chicane, maar toch klokt hij de beste tijd met een 1:13.613. Lewis Hamilton verbetert met een 1:13.671, maar blijft voorlopig tweede.

Iedereen behalve de Aston Martins reed op de mediums, maar nu verschijnen Max Verstappen en de Mercedessen ook op de softs.

18m geleden

17:18

Mogelijk power unit-probleem

Aangezien de achterwielen van de McLaren geblokkeerd zijn, heeft Lando Norris mogelijk een probleem met de power unit of de versnellingsbak gehad. Als het de power unit is, dan is het absoluut niet de eerste keer bij een Mercedes-krachtbron. Norris' wagen is inmiddels veiliggesteld door de marshals, en dus worden de groene vlaggen met nog 41 minuten te gaan gezwaaid.

22m geleden

17:14

Einde sessie voor Norris

Lando Norris komt tot stilstand in de Nouvelle-chicane. De McLaren-coureur lijkt de muur niet te hebben geraakt. We hebben een virtual safety car om de marshals de kans te geven de papajabolide veilig te stellen.

23m geleden

17:13

Hadjar op de baan

Na twaalf minuten in de tweede vrije training zien we Isack Hadjar de pits verlaten. De Red Bull is dan eindelijk gerepareerd.

24m geleden

17:12

Hamilton vindt een extra halve seconde

Lewis Hamilton duikt in de 1:13. Om precies te zijn, hij zet een 1:13.729 neer om de eerste plaats af te pakken van Max Verstappen. De Ferrari-coureur was sneller dan wie dan ook in de eerste en tweede sector, en hij glijdt door de Piscine-chicane. Het team waarschuwt hem dat zijn banden oververhit raken.

26m geleden

17:10

Verstappen nu naar P1

Max Verstappen gaat paars in de eerste en derde sector. Dat levert hem een tijd van 1:14.008 op en daarmee ook de eerste plek, 0.167 seconden onder Charles Leclerc.

27m geleden

17:09

Mercedes komt dichterbij

Charles Leclerc verbetert met een 1:14.192 en blijft voorlopig eerste na negen minuten. Andrea Kimi Antonelli komt met een 1:14.208 echter heel dichtbij. Lewis Hamilton en George Russell staan derde en vierde voor Max Verstappen.

28m geleden

17:08

Lawson tikt de muur aan

Een touché voor Liam Lawson met de vangrails bij het uitkomen van de Piscine-chicane. Het zal niet de eerste keer deze sessie zijn dat iemand de muur raakt.

30m geleden

17:06

Leclerc opent als snelste

Lewis Hamilton neemt meteen veel risico's en staat na de eerste vijf minuten eerste met een 1:14.306. Charles Leclerc gaat er echter een ronde later met 0.066 seconden onderdoor. Max Verstappen vinden we momenteel op de derde stek op zeven tienden achterstand.

33m geleden

17:03

Reparaties bij Hadjar

Red Bull is nog steeds bezig met het repareren van de RB22 van Isack Hadjar. 21 van de 22 coureurs komen voorlopig dus in actie.

34m geleden

17:02

Aston Martin op softs

Twee coureurs staan niet op de mediums en dat zijn Fernando Alonso en Lance Stroll. De Aston Martin-coureurs verlaten de pits op de softs.

35m geleden

17:01

Drukte op de baan

De meeste coureurs gaan direct naar buiten. In tegenstelling tot de eerste vrije training, waar iedereen begon op de harde compound, zien we nu iedereen op de mediums.

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