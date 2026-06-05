Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

We zitten om 17:00 uur klaar voor de tweede van drie vrije trainingen op het stratencircuit van Monte Carlo. De F1 Grand Prix van Monaco is de zesde wedstrijd van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Er wordt voor de 83e keer geracet in het prinsdom. De temperatuur is een aangename 22°C en de zon schijnt. Kan Mercedes de aanval inzetten op Ferrari en Max Verstappen, nadat Kimi Antonelli en George Russell slechts P4 en P5 waren in VT1? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van Monaco Sorteer op: Laatste Oudste Verstappen verbetert, maar Leclerc loopt nog harder Max Verstappen vindt een extra drie tienden, ondanks dat zijn softs acht ronden oud zijn, en zete een 1:13.194. Charles Leclerc gaat er echter met een 1:13.137 onderdoor. Stand halverwege tweede vrije training Verstappen (softs) Russell (softs) Hamilton (mediums) Leclerc (mediums) Antonelli (softs) Hülkenberg Gasly Piastri Lindblad Bortoleto Colapinto Bearman Sainz Norris Albon Lawson Hadjar Ocon Pérez Bottas Alonso Stroll Verstappen snelste op de softs Max Verstappen doet drie ronden achter elkaar op de softs en de snelste tijd komt in die laatste ronde. Het is een 1:13.467 van de Limburger. Lewis Hamilton verbetert op de mediums, maar komt 0.082 seconden tekort op Verstappen. Leclerc snelste ondanks foutje Charles Leclerc kwam niet lekker door de Nouvelle-chicane, maar toch klokt hij de beste tijd met een 1:13.613. Lewis Hamilton verbetert met een 1:13.671, maar blijft voorlopig tweede. Iedereen behalve de Aston Martins reed op de mediums, maar nu verschijnen Max Verstappen en de Mercedessen ook op de softs. Mogelijk power unit-probleem Aangezien de achterwielen van de McLaren geblokkeerd zijn, heeft Lando Norris mogelijk een probleem met de power unit of de versnellingsbak gehad. Als het de power unit is, dan is het absoluut niet de eerste keer bij een Mercedes-krachtbron. Norris' wagen is inmiddels veiliggesteld door de marshals, en dus worden de groene vlaggen met nog 41 minuten te gaan gezwaaid. Einde sessie voor Norris Lando Norris komt tot stilstand in de Nouvelle-chicane. De McLaren-coureur lijkt de muur niet te hebben geraakt. We hebben een virtual safety car om de marshals de kans te geven de papajabolide veilig te stellen. Hadjar op de baan Na twaalf minuten in de tweede vrije training zien we Isack Hadjar de pits verlaten. De Red Bull is dan eindelijk gerepareerd. Hamilton vindt een extra halve seconde Lewis Hamilton duikt in de 1:13. Om precies te zijn, hij zet een 1:13.729 neer om de eerste plaats af te pakken van Max Verstappen. De Ferrari-coureur was sneller dan wie dan ook in de eerste en tweede sector, en hij glijdt door de Piscine-chicane. Het team waarschuwt hem dat zijn banden oververhit raken. Verstappen nu naar P1 Max Verstappen gaat paars in de eerste en derde sector. Dat levert hem een tijd van 1:14.008 op en daarmee ook de eerste plek, 0.167 seconden onder Charles Leclerc. Mercedes komt dichterbij Charles Leclerc verbetert met een 1:14.192 en blijft voorlopig eerste na negen minuten. Andrea Kimi Antonelli komt met een 1:14.208 echter heel dichtbij. Lewis Hamilton en George Russell staan derde en vierde voor Max Verstappen. Lawson tikt de muur aan Een touché voor Liam Lawson met de vangrails bij het uitkomen van de Piscine-chicane. Het zal niet de eerste keer deze sessie zijn dat iemand de muur raakt. Leclerc opent als snelste Lewis Hamilton neemt meteen veel risico's en staat na de eerste vijf minuten eerste met een 1:14.306. Charles Leclerc gaat er echter een ronde later met 0.066 seconden onderdoor. Max Verstappen vinden we momenteel op de derde stek op zeven tienden achterstand. Reparaties bij Hadjar Red Bull is nog steeds bezig met het repareren van de RB22 van Isack Hadjar. 21 van de 22 coureurs komen voorlopig dus in actie. Aston Martin op softs Twee coureurs staan niet op de mediums en dat zijn Fernando Alonso en Lance Stroll. De Aston Martin-coureurs verlaten de pits op de softs. Drukte op de baan De meeste coureurs gaan direct naar buiten. In tegenstelling tot de eerste vrije training, waar iedereen begon op de harde compound, zien we nu iedereen op de mediums. Laad meer

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