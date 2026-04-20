De kans bestaat dat Gianpiero Lambiase eerder bij Red Bull Racing zal vertrekken dan in eerste instantie gepland. Althans, dat verwacht David Coulthard, die de situatie vergelijkt met hoe hij het als voormalig Formule 1-coureur ooit meemaakte. De Schot stelt dat de aanstaande overstap van de race-engineer naar concurrent McLaren onvermijdelijk voor een ongemakkelijke situatie op de werkvloer zal zorgen.

Eerder deze maand kwam de officiële bevestiging dat Lambiase de Oostenrijkse renstal gaat verlaten. Momenteel vervult hij nog de rol van vaste race-engineer van Max Verstappen en Head of Racing, maar hij maakt de overstap naar McLaren om daar als Chief Racing Officer aan de slag te gaan. Hij zal een takenpakket overnemen van teambaas Andrea Stella. Volgens de huidige afspraken dient Lambiase zijn contract bij Red Bull, dat tot eind 2027 loopt, volledig uit te dienen, maar volgens Coulthard kan het zijn dat hij eerder stopt.

Ongemakkelijk scenario

Hij verwacht namelijk dat Red Bull Lambiase op termijn de toegang tot cruciale informatie zal moeten ontzeggen. In de podcast Up To Speed legt hij uit dat het beschermen van intellectueel eigendom steeds lastiger wordt naarmate de daadwerkelijke overstap dichterbij komt. "Natuurlijk is één van de lastige momenten voor Red Bull dat hij aan het einde van het jaar niet de fabriek uit kan lopen met een laptop vol data, maar wat in je hoofd zit, mag je meenemen", vertelt de voormalig coureur die voor Williams, McLaren en Red Bull uitkwam in zijn F1-carrière. "Er komt dus een punt waarop ze zullen zeggen: 'Luister, je kunt niet echt meer aan deze auto werken, of je mag in ieder geval niet meer betrokken zijn bij de discussies over ontwikkelingen voor 2027 en daarna.' Dat wordt dus een ongemakkelijk scenario." Het kan zijn dat Lambiase op gardening leave wordt gestuurd en in de laatste periode van zijn contract geen werk uitvoert voor Red Bull.

Compromis sluiten

Coulthard trekt de vergelijking met zijn eigen carrière, toen hij eind 1995 de overstap maakte van Williams naar McLaren. "Ik heb dat zelf meegemaakt als coureur", blikt hij terug. "Eind 1995 had ik al getekend bij McLaren en je werkt raceweekenden nog steeds op een normale manier af. Maar ik mocht in de fabriek van Williams bepaalde afdelingen niet meer in, wat begrijpelijk is, omdat ik naar een ander team vertrok. Het begint de relatie gewoon aan te tasten en maakt het een beetje een compromis", legt de Schot uit.