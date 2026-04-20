Credit for photo: Red Bull Content Pool

Voormalig Red Bull-coureur over Lambiase: 'Hij mag dan bepaalde afdelingen van de fabriek niet in'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

De kans bestaat dat Gianpiero Lambiase eerder bij Red Bull Racing zal vertrekken dan in eerste instantie gepland. Althans, dat verwacht David Coulthard, die de situatie vergelijkt met hoe hij het als voormalig Formule 1-coureur ooit meemaakte. De Schot stelt dat de aanstaande overstap van de race-engineer naar concurrent McLaren onvermijdelijk voor een ongemakkelijke situatie op de werkvloer zal zorgen.

Eerder deze maand kwam de officiële bevestiging dat Lambiase de Oostenrijkse renstal gaat verlaten. Momenteel vervult hij nog de rol van vaste race-engineer van Max Verstappen en Head of Racing, maar hij maakt de overstap naar McLaren om daar als Chief Racing Officer aan de slag te gaan. Hij zal een takenpakket overnemen van teambaas Andrea Stella. Volgens de huidige afspraken dient Lambiase zijn contract bij Red Bull, dat tot eind 2027 loopt, volledig uit te dienen, maar volgens Coulthard kan het zijn dat hij eerder stopt.

Ongemakkelijk scenario

Hij verwacht namelijk dat Red Bull Lambiase op termijn de toegang tot cruciale informatie zal moeten ontzeggen. In de podcast Up To Speed legt hij uit dat het beschermen van intellectueel eigendom steeds lastiger wordt naarmate de daadwerkelijke overstap dichterbij komt. "Natuurlijk is één van de lastige momenten voor Red Bull dat hij aan het einde van het jaar niet de fabriek uit kan lopen met een laptop vol data, maar wat in je hoofd zit, mag je meenemen", vertelt de voormalig coureur die voor Williams, McLaren en Red Bull uitkwam in zijn F1-carrière. "Er komt dus een punt waarop ze zullen zeggen: 'Luister, je kunt niet echt meer aan deze auto werken, of je mag in ieder geval niet meer betrokken zijn bij de discussies over ontwikkelingen voor 2027 en daarna.' Dat wordt dus een ongemakkelijk scenario." Het kan zijn dat Lambiase op gardening leave wordt gestuurd en in de laatste periode van zijn contract geen werk uitvoert voor Red Bull.

Compromis sluiten

Coulthard trekt de vergelijking met zijn eigen carrière, toen hij eind 1995 de overstap maakte van Williams naar McLaren. "Ik heb dat zelf meegemaakt als coureur", blikt hij terug. "Eind 1995 had ik al getekend bij McLaren en je werkt raceweekenden nog steeds op een normale manier af. Maar ik mocht in de fabriek van Williams bepaalde afdelingen niet meer in, wat begrijpelijk is, omdat ik naar een ander team vertrok. Het begint de relatie gewoon aan te tasten en maakt het een beetje een compromis", legt de Schot uit.

Moet Red Bull Lambiase direct op 'gardening leave' sturen om de 2027-data te beschermen?

38 stemmen

Palmer komt met verrassende potentiële Verstappen-opvolger: "Dan Charles Leclerc"

Lammers en Verschoor over toekomst van Verstappen: "Max is nog heel jong"

Jos Verstappen hoort 'fabeltjes' van McLaren over Lambiase en springt op de socials

Verstappen voedt geruchtenstroom over McLaren en hint op hereniging met Lambiase

VIDEO | Max Verstappen over 24h Qualifiers-weekend, O'Ward zegt F1 vaarwel

FIA stemt vandaag over F1-aanpassingen: "Coureurs hebben waardevolle feedback gegeven"

15:16
'Coureurs voelen zich niet gehoord in topoverleg Formule 1 over regelwijzigingen'
14:45
Toto Wolff waarschuwt in discussie: "Zal het ooit de veiligste sport worden? Nee"
13:52
Wolff schudt hoofd over ADUO-tijd: 'Geen ontwikkelingsmiddel, maar hulpmiddel'
13:21
Verstappen kan zichzelf hebben benadeeld door snelste raceronde te klokken op Nürburgring
12:46
Audi staat open voor wijziging 50/50-verhouding in power unit
Geheim van Verstappen verklapt: 'Op die manier kan hij dichter achter iemand rijden'

Winnaar Haase lovend over 'perfecte' Verstappen: "Hoe hij zich positioneerde..."

Verstappen treurt niet om splitterschade: "Ik ben er zo goed als mogelijk klaar voor"

Audi zegeviert in Race 2 van 24h Nürburgring Qualifiers, Verstappen P39 na schade

