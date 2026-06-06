Laurent Mekies heeft zijn renstal een enorme stap voorwaarts zien zetten tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Monaco. Hoewel Max Verstappen de pole position op slechts vier honderdsten van een seconde misliep ten opzichte van Mercedes-coureur Kimi Antonelli, is de Red Bull-teambaas zeer te spreken over het herstel. Dat laat de leidinggevende optekenen na afloop van de kwalificatie in het vorstendom.

Dat het team uit Milton Keynes weer meestrijdt om de voorste startrijen, markeert een belangrijk moment voor de formatie die dit seizoen met Ford-motoren rijdt. Verstappen moest in de beslissende fase van Q3 een minimaal gat van 0.043 seconden toegeven op WK-leider Antonelli, die een tijd van 1:12.051 klokte. Ondanks dat nipte verlies overheerst bij de Fransman een positief gevoel over de hervonden snelheid na een uitdagende periode.

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Nooit blij als je pole net mist

In gesprek met Viaplay benadrukt Mekies dat het resultaat absoluut perspectief biedt. "Het is een geweldig resultaat voor het team. Dat is absoluut een enorme stap voorwaarts als je bedenkt waar we twee of drie races geleden stonden. Om weer in dit ritme te zitten, dicht bij pole positions en dicht bij de ultieme snelheid, is goed", aldus de topman. Helemaal tevreden kan hij echter niet zijn na een kwalificatie in de nauwe straten van Monte Carlo. "We zullen nooit blij zijn als je de pole met vier honderdsten mist, zeker niet in Monaco. Maar het is een enorme inspanning van het team, van Max en van Isack - P2 en P5, het is een zeer goede zaterdag."

De prestatie van Isack Hadjar mag inderdaad opvallend genoemd worden. De jonge teamgenoot van Verstappen kende een bijzonder slechte start van het raceweekend door tijdens de eerste vrije training op vrijdag hard in de vangrails te crashen. Bij het uitkomen van de zwembadchicane verloor de coureur de controle over zijn RB22, wat resulteerde in zware schade aan de ophanging. Dat hij zich een dag later knap herstelde en de vijfde starttijd liet noteren, stemt de leiding van Red Bull dan ook meer dan tevreden.

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De weg naar de voorste startrij verliep dit weekend niet volledig soepel voor de Oostenrijkse formatie. Mercedes bleek al vroeg in het weekend over de juiste papieren te beschikken, zegt Mekies. "Het zat tot nu toe het hele weekend heel erg dicht bij elkaar. We waren wel oké op vrijdag, maar we konden zien dat Kimi daar al erg snel was", blikt hij terug op de eerdere sessies. Mekies zag dat de concurrentie op zaterdagochtend een flink gat had geslagen. "Vanochtend waren ze duidelijk veel sneller dan wij. Onze jongens echter zijn niet gestopt met het zoeken naar een betere balans voor Max en Isack en uiteindelijk eindigden we binnen dezelfde paar honderdsten", zo sluit hij glimlachend af.

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