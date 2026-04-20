Jan Lammers denkt dat Max Verstappen over de juiste kwaliteiten beschikt om in de toekomst een rol als teambaas op zich te nemen. De analist stelt dat de Red Bull-coureur de nodige leiderschapscapaciteiten bezit, al is een dergelijke overstap voorlopig nog niet aan de orde.

De toekomst van Verstappen in de Formule 1 is de afgelopen tijd vaker onderwerp van gesprek, mede door een moeizame start van het seizoen. Na de eerste drie races bezet de Nederlander de negende plaats in het wereldkampioenschap, terwijl hij zich tevens kritisch heeft uitgelaten over de nieuwe technische reglementen. Naast de Formule 1 is hij ook actief in de GT3-racerij, waar hij onlangs nog deelnam aan kwalificatieraces op de Nürburgring.

Verstappen als teambaas

In de Race Café-studio van Ziggo Sport werd de suggestie gewekt dat Verstappen zich op termijn goed zou kunnen redden aan het roer van een raceteam. Lammers deelt die mening volledig, al tempert hij de verwachtingen voor de korte termijn. "Oh, maar dat heeft hij absoluut in zich. Of hij dat ambieert, dat weet ik niet zozeer, want ik denk dat hij voorlopig dat rijden nog veel te leuk vindt", aldus Lammers. Gevraagd of hij het de coureur ooit daadwerkelijk ziet doen, is de analist stellig: "Oh, dat zie ik hem zeker wel doen ja. Zeker. Dus het is zomaar een persoonlijke inschatting, maar dat heeft hij absoluut in zich."

Pensioen

Tijdens de discussie aan tafel kwam ook de vraag ter sprake of Verstappen de Formule 1 binnen afzienbare tijd de rug toe zal keren. Rob van Gameren trekt de geruchten over een naderend afscheid in twijfel. "Hij zou klaar zijn met de Formule 1 en toen hebben wij hier een aantal weken geleden al gezegd: er is nog nooit iemand klaar geweest met de Formule 1. De Formule 1 is klaar met jou, dan is het klaar", klinkt het in de studio. De verwachting aan tafel is dan ook dat Verstappen voorlopig nog wel achter het stuur te vinden zal zijn, ondanks zijn uitstapjes naar de GT3. "Dus ik denk dat hij nog heel lang rijdt, maar goed, zeg nooit nooit. Als je thuis een aantal jaar niks aan het doen bent... Alonso kwam ook met hangende pootjes terug", besluit de tafelgast, verwijzend naar de eerdere comeback van Fernando Alonso.

Gerelateerd