Lammers ziet in Verstappen een prima teambaas: "Dat heeft hij absoluut in zich"
Jan Lammers denkt dat Max Verstappen over de juiste kwaliteiten beschikt om in de toekomst een rol als teambaas op zich te nemen. De analist stelt dat de Red Bull-coureur de nodige leiderschapscapaciteiten bezit, al is een dergelijke overstap voorlopig nog niet aan de orde.
De toekomst van Verstappen in de Formule 1 is de afgelopen tijd vaker onderwerp van gesprek, mede door een moeizame start van het seizoen. Na de eerste drie races bezet de Nederlander de negende plaats in het wereldkampioenschap, terwijl hij zich tevens kritisch heeft uitgelaten over de nieuwe technische reglementen. Naast de Formule 1 is hij ook actief in de GT3-racerij, waar hij onlangs nog deelnam aan kwalificatieraces op de Nürburgring.
Verstappen als teambaas
In de Race Café-studio van Ziggo Sport werd de suggestie gewekt dat Verstappen zich op termijn goed zou kunnen redden aan het roer van een raceteam. Lammers deelt die mening volledig, al tempert hij de verwachtingen voor de korte termijn. "Oh, maar dat heeft hij absoluut in zich. Of hij dat ambieert, dat weet ik niet zozeer, want ik denk dat hij voorlopig dat rijden nog veel te leuk vindt", aldus Lammers. Gevraagd of hij het de coureur ooit daadwerkelijk ziet doen, is de analist stellig: "Oh, dat zie ik hem zeker wel doen ja. Zeker. Dus het is zomaar een persoonlijke inschatting, maar dat heeft hij absoluut in zich."
Pensioen
Tijdens de discussie aan tafel kwam ook de vraag ter sprake of Verstappen de Formule 1 binnen afzienbare tijd de rug toe zal keren. Rob van Gameren trekt de geruchten over een naderend afscheid in twijfel. "Hij zou klaar zijn met de Formule 1 en toen hebben wij hier een aantal weken geleden al gezegd: er is nog nooit iemand klaar geweest met de Formule 1. De Formule 1 is klaar met jou, dan is het klaar", klinkt het in de studio. De verwachting aan tafel is dan ook dat Verstappen voorlopig nog wel achter het stuur te vinden zal zijn, ondanks zijn uitstapjes naar de GT3. "Dus ik denk dat hij nog heel lang rijdt, maar goed, zeg nooit nooit. Als je thuis een aantal jaar niks aan het doen bent... Alonso kwam ook met hangende pootjes terug", besluit de tafelgast, verwijzend naar de eerdere comeback van Fernando Alonso.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Voormalig Red Bull-coureur over Lambiase: 'Hij mag dan bepaalde afdelingen van de fabriek niet in'
- Vandaag 14:17
Domenicali reageert op kritiek Verstappen: 'De sport is groter dan welk individu dan ook'
- 17 april 2026 13:18
- 6
Marko ziet supertalent in zoon van Toto Wolff: 'Hij heeft nog een troef achter de hand'
- 38 minuten geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen Racing moest Max tot kalmte manen: "Daarna hield hij zich eraan"
Geheim van Verstappen verklapt: 'Op die manier kan hij dichter achter iemand rijden'
Winnaar Haase lovend over 'perfecte' Verstappen: "Hoe hij zich positioneerde..."
Verstappen treurt niet om splitterschade: "Ik ben er zo goed als mogelijk klaar voor"
Net binnen
Marko ziet supertalent in zoon van Toto Wolff: 'Hij heeft nog een troef achter de hand'
- 38 minuten geleden
FIA kondigt wijzigingen aan: dit verandert er vanaf de Grand Prix van Miami
- 1 uur geleden
- 6
FIA-president Ben Sulayem bevestigt aanpassing F1-regels na klachten
- 2 uur geleden
- 2
Toto Wolff roept Formule 1-wereld op: 'Stop met de sport zwartmaken'
- 2 uur geleden
- 6
Verstappen Racing moest Max tot kalmte manen: "Daarna hield hij zich eraan"
- 3 uur geleden
- 1
Lammers ziet in Verstappen een prima teambaas: "Dat heeft hij absoluut in zich"
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken richting de volgende race in Miami
- 14 april
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'
- 6 april
'Verstappen stopt met Formule 1, Red Bull geeft Lindblad en Tsolov kans in 2027'
- 14 april
VIDEO | 'Na Lambiase vertrekt ook dít kopstuk', FIA trekt conclusie na spoedberaad | GPFans News
- 15 april
Racelicentie ingenomen na bizarre overtredingen op Nordschleife
- 18 april