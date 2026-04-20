close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen

Lammers ziet in Verstappen een prima teambaas: "Dat heeft hij absoluut in zich"

Max Verstappen — Foto: © IMAGO

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Jan Lammers denkt dat Max Verstappen over de juiste kwaliteiten beschikt om in de toekomst een rol als teambaas op zich te nemen. De analist stelt dat de Red Bull-coureur de nodige leiderschapscapaciteiten bezit, al is een dergelijke overstap voorlopig nog niet aan de orde.

De toekomst van Verstappen in de Formule 1 is de afgelopen tijd vaker onderwerp van gesprek, mede door een moeizame start van het seizoen. Na de eerste drie races bezet de Nederlander de negende plaats in het wereldkampioenschap, terwijl hij zich tevens kritisch heeft uitgelaten over de nieuwe technische reglementen. Naast de Formule 1 is hij ook actief in de GT3-racerij, waar hij onlangs nog deelnam aan kwalificatieraces op de Nürburgring.

Verstappen als teambaas

In de Race Café-studio van Ziggo Sport werd de suggestie gewekt dat Verstappen zich op termijn goed zou kunnen redden aan het roer van een raceteam. Lammers deelt die mening volledig, al tempert hij de verwachtingen voor de korte termijn. "Oh, maar dat heeft hij absoluut in zich. Of hij dat ambieert, dat weet ik niet zozeer, want ik denk dat hij voorlopig dat rijden nog veel te leuk vindt", aldus Lammers. Gevraagd of hij het de coureur ooit daadwerkelijk ziet doen, is de analist stellig: "Oh, dat zie ik hem zeker wel doen ja. Zeker. Dus het is zomaar een persoonlijke inschatting, maar dat heeft hij absoluut in zich."

Pensioen

Tijdens de discussie aan tafel kwam ook de vraag ter sprake of Verstappen de Formule 1 binnen afzienbare tijd de rug toe zal keren. Rob van Gameren trekt de geruchten over een naderend afscheid in twijfel. "Hij zou klaar zijn met de Formule 1 en toen hebben wij hier een aantal weken geleden al gezegd: er is nog nooit iemand klaar geweest met de Formule 1. De Formule 1 is klaar met jou, dan is het klaar", klinkt het in de studio. De verwachting aan tafel is dan ook dat Verstappen voorlopig nog wel achter het stuur te vinden zal zijn, ondanks zijn uitstapjes naar de GT3. "Dus ik denk dat hij nog heel lang rijdt, maar goed, zeg nooit nooit. Als je thuis een aantal jaar niks aan het doen bent... Alonso kwam ook met hangende pootjes terug", besluit de tafelgast, verwijzend naar de eerdere comeback van Fernando Alonso.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Jan Lammers

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Voormalig Red Bull-coureur over Lambiase: 'Hij mag dan bepaalde afdelingen van de fabriek niet in'

Voormalig Red Bull-coureur over Lambiase: 'Hij mag dan bepaalde afdelingen van de fabriek niet in'

  • Vandaag 14:17
Palmer komt met verrassende potentiële Verstappen-opvolger: "Dan Charles Leclerc"

Palmer komt met verrassende potentiële Verstappen-opvolger: "Dan Charles Leclerc"

  • Vandaag 12:26
Lammers en Verschoor over toekomst van Verstappen: "Max is nog heel jong"

Lammers en Verschoor over toekomst van Verstappen: "Max is nog heel jong"

  • Vandaag 11:50
  • 1
Domenicali reageert op kritiek Verstappen: 'De sport is groter dan welk individu dan ook'

Domenicali reageert op kritiek Verstappen: 'De sport is groter dan welk individu dan ook'

  • 17 april 2026 13:18
  • 6
Marko ziet supertalent in zoon van Toto Wolff: 'Hij heeft nog een troef achter de hand'

Marko ziet supertalent in zoon van Toto Wolff: 'Hij heeft nog een troef achter de hand'

  • 38 minuten geleden
Verstappen Racing moest Max tot kalmte manen: "Daarna hield hij zich eraan"

Verstappen Racing moest Max tot kalmte manen: "Daarna hield hij zich eraan"

  • 3 uur geleden
  • 1

Net binnen

19:01
Marko ziet supertalent in zoon van Toto Wolff: 'Hij heeft nog een troef achter de hand'
18:11
FIA kondigt wijzigingen aan: dit verandert er vanaf de Grand Prix van Miami
17:36
FIA-president Ben Sulayem bevestigt aanpassing F1-regels na klachten
16:45
Toto Wolff roept Formule 1-wereld op: 'Stop met de sport zwartmaken'
16:12
Verstappen Racing moest Max tot kalmte manen: "Daarna hield hij zich eraan"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen Racing moest Max tot kalmte manen: "Daarna hield hij zich eraan" 24h Nürburgring Qualifiers

Verstappen Racing moest Max tot kalmte manen: "Daarna hield hij zich eraan"

3 uur geleden 1
Geheim van Verstappen verklapt: 'Op die manier kan hij dichter achter iemand rijden' 24h Nürburgring Qualifiers

Geheim van Verstappen verklapt: 'Op die manier kan hij dichter achter iemand rijden'

Vandaag 09:38 1
Winnaar Haase lovend over 'perfecte' Verstappen: "Hoe hij zich positioneerde..." Christopher Haase reageert

Winnaar Haase lovend over 'perfecte' Verstappen: "Hoe hij zich positioneerde..."

Gisteren 18:26 6
Verstappen treurt niet om splitterschade: "Ik ben er zo goed als mogelijk klaar voor" Max reageert na P39

Verstappen treurt niet om splitterschade: "Ik ben er zo goed als mogelijk klaar voor"

Gisteren 17:34 4
Ontdek het op Google Play
x