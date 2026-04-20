Verstappen kan zichzelf hebben benadeeld door snelste raceronde te klokken op Nürburgring
Verstappen kan zichzelf hebben benadeeld door snelste raceronde te klokken op Nürburgring
Max Verstappen finishte samen met Lucas Auer op P39 bij de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers afgelopen weekend. Toch heeft de coureur van 'zijn' Mercedes-AMG Team Verstappen Racing kunnen laten zien hoe snel hij is op de Nürburgring Nordschleife. Het kan echter zijn dat het juist een nadeel heeft.
Auer had de Top Qualifying op zich genomen en hij werd vijfde in de sessie die de startgrid voor de zondag bepaalde. Verstappen ging echter de eerste stints van de race doen. De Limburger knalde in de openingsfase meteen door naar de derde plek. Christopher Haase in de Scherer Sport PHX-Audi en Verstappen gingen allebei poleman Dennis Marschall (Realize Kondo with Rinaldi-Ferrari) voorbij en vervolgens begonnen de twee met elkaar te vechten om de leiding. Na meerdere zij-aan-zij-acties ging Verstappen aan kop en dankzij een vroegere en dus snellere pitstop had hij op een gegeven moment een halve minuut voorsprong.
Snelste raceronde op naam van Verstappen
De blijdschap was van korte duur, want halverwege de tweede stint moest de viervoudig wereldkampioen de garage opzoeken. De splitter begon te ratelen en lijkt dus te zijn afgebroken. Hoe dat is gebeurd, weet men nog niet bij Winward Racing, de crew achter Verstappen Racing. Na reparaties van een halfuur werd Auer naar buiten gestuurd en finishte samen met Verstappen op P39 algemeen.
Voordat de schade ontstond, heeft hij wel mooi laten zien dat de snelheid er goed in zat. Verstappen heeft namelijk de snelste raceronde geklokt. Hij ging het circuit in de Eifel rond met een tijd van 8:10.453. Het betekent echter niet alleen maar goed nieuws.
Nadeel van snelste raceronde
De teams en coureurs die meedoen aan de 24 uur van de Nürburgring in mei, doen gedurende de NLS-races en de 24h Qualifiers subtiel aan sandbaggen. Je wilt namelijk niet alles laten zien wat je in je mars hebt, omdat je geen nadelige Balance of Performance (BoP) wilt.
BoP is het systeem in de GT3-racerij waarbij er aanpassingen doorgevoerd kunnen worden op het gebied van motorvermogen, de hoeken van de vleugels, turbodruk, toerentallen, en ga zo maar door. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat niet één fabrikant een te groot voordeel krijgt. Op die manier wordt een GT3-veld, waarin auto's totaal niet op elkaar lijken, toch bij elkaar te houden qua prestaties.
De organisatie kan naar de snelste ronde kijken van Verstappen en besluiten om richting de 24-uursrace van mei de AMG een beetje terug te schroeven op wat voor mechanische manier dan ook. Ergens in de week voor het raceweekend wordt de BoP bekendgemaakt.
