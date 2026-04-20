mohammed ben sulayem looking serious with sunglasses on in front of dark blue background and white FIA logo

FIA-president Ben Sulayem bevestigt aanpassing F1-regels na klachten

mohammed ben sulayem looking serious with sunglasses on in front of dark blue background and white FIA logo — Foto: © IMAGO
2 reacties

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

FIA-president Mohammed Ben Sulayem kondigt aan dat er een akkoord is bereikt en dat er een reglementswijziging in de Formule 1 op de planning staat. De FIA was samen met de Formule 1 in gesprek om het reglement aan te passen na de klachten van de afgelopen maanden.

Het gaat specifiek om 'super clipping', waarbij het elektrische vermogen van de power unit wegvalt. Hierdoor ontstaan er op de baan grote snelheidsverschillen. Oliver Bearman was in Suzuka de eerste coureur die hierdoor een crash kende; de Haas-coureur zag voorligger Franco Colapinto, die zijn accu aan het opladen was, wel heel snel naderen. Bearman week uit en kwam uiteindelijk met een klap van 50G in de bandenstapels terecht.

Bijeenkomst FIA en Formule 1-teams

Maandag stond er een bijeenkomst gepland tussen de betrokken partijen om tot een aanpassing te komen. PlanetF1 citeert de voorzitter van de FIA: "Ik wil graag iedereen binnen het Formule 1-ecosysteem prijzen; de FIA-staf, teams, coureurs en de motorfabrikanten, voor het constructieve en gezamenlijke werk dat in een zeer korte tijd is verzet. Hoewel we te maken kregen met een onverwacht gat in de kalender door omstandigheden buiten de sport om, zijn alle partijen volledig toegewijd gebleven om te handelen in het belang van de Formule 1."

Daarbij heeft de FIA ook nadrukkelijk geluisterd naar de coureurs, zo stelt Ben Sulayem: "Meer dan ooit stonden de coureurs centraal in deze discussies, en ik wil hen bedanken voor hun waardevolle input tijdens dit proces."

De voorzitter maakt duidelijk dat er is ingegrepen, al licht hij de inhoud van de wijzigingen zelf nog niet toe: "Veiligheid en sportieve rechtvaardigheid blijven de hoogste prioriteiten van de FIA. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om de problemen aan te pakken die tijdens de eerste evenementen aan het licht kwamen, en om de voortdurende integriteit en kwaliteit van de competitie te waarborgen. We kijken nu uit naar de rest van wat een spannend seizoen 2026 belooft te worden", aldus Ben Sulayem.

FIA 2026 Mohammed ben Sulayem 2026-reglement Motorreglement 2026 F1-seizoen 2026

FIA kondigt wijzigingen aan: dit verandert er vanaf de Grand Prix van Miami

  • 1 uur geleden
'Coureurs voelen zich niet gehoord in topoverleg Formule 1 over regelwijzigingen'

  • Vandaag 15:16
Wolff schudt hoofd over ADUO-tijd: 'Geen ontwikkelingsmiddel, maar hulpmiddel'

  • Vandaag 13:52
  • Vandaag 12:46
  • Vandaag 07:59
'F1-teams bereiden zich voor op stemming over regelwijziging'

  • Vandaag 07:04

19:01
