FIA en FOM kijken met kopzorgen naar 2027-kalender: 'Er liggen noodscenario's klaar'
FIA en FOM kijken met kopzorgen naar 2027-kalender: 'Er liggen noodscenario's klaar'
Hoewel de Formule 1 het huidige seizoen nog moet afwerken, kijken de beleidsbepalers natuurlijk al naar komend jaar. Daarin is er volgens Viaplay een heleboel zorgen bij de FIA en Formula One Management, die noodscenario’s aan het schrijven zijn, mocht ook komend jaar de races in het Midden-Oosten komen te vervallen.
In 2026 hebben we de race in Bahrein en in Djedda niet gezien, want die werden afgelast door de oorlog in het gebied. Aan het einde van het seizoen staan nog altijd Qatar en Abu Dhabi op de planning, maar er heerst nog onzekerheid of die wedstrijden überhaupt veilig kunnen plaatsvinden. Ook volgend jaar reist de koningsklasse af naar het gebied, althans dat is wel de planning.
Noodscenario's
F1-commentator Nelson Valkenburg legt bij het medium uit: “Iets wat we echt in de paddock beginnen te horen is dat de FIA en FOM samen heel hard aan het werken zijn aan de kalender van volgend jaar en dat daar wat noodscenario’s worden neergezet. Het wordt namelijk niet zo simpel om een kalender te maken waarvan je zeker weet dat je alle races kunt rijden.”
Volgens collega Melroy Heemskerk heeft het allemaal te maken met de onrust: “Dat is niet zo gek met alle politieke chaos die we zien in het Midden-Oosten. Dat is wel echt iets om serieus rekening mee te gaan houden. En ik ben ook wel benieuwd wat ze richting het einde van dit seizoen gaan doen. Daarom is het logisch om meerdere scenario’s uit te schrijven.”
Vracht is nog altijd aanwezig in Bahrein
Daarnaast liggen er nog allerlei spullen van de teams en ook van Pirelli, die momenteel nog altijd rondom het circuit in Bahrein staan. “Er staat nog een heel pakket van de teams aan onderdelen en banden. Er staan honderden Pirelli-banden gewoon nog stil in Bahrein. Die zijn daar blijven hangen na de test van eerder dit jaar. Ook dat moet nog opgelost worden", aldus Valkenburg.
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