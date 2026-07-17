Antonelli snelste op vrijdag, Red Bull voert motorwissels Verstappen en Hadjar uit | GPFans Recap
Antonelli snelste op vrijdag, Red Bull voert motorwissels Verstappen en Hadjar uit | GPFans RecapMaak ons je Google-favoriet
De kop is eraf bij de F1 Grand Prix van België. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.
Max Verstappen kwam naar het Circuit de Spa-Francorchamps met een deal met McLaren. Dries Van Langendonck, een juniorcoureur van McLaren, heeft namelijk bij het management van Verstappen Racing getekend en zal persoonlijke begeleiding van Verstappen krijgen. De Red Bull-coureur vertelde hier in België uitgebreid over. Ondertussen is Helmut Marko ingegaan op de toekomst van de viervoudig wereldkampioen. Verder hebben we de eerste twee vrije trainingen achter de rug. Andrea Kimi Antonelli was uiteindelijk het snelst met de Mercedes voor de McLaren van Lando Norris en Verstappen, die net als teamgenoot Isack Hadjar met nieuwe power unit-onderdelen in actie komt.
Marko over toekomst Verstappen: 'Ook na 2028 is hij nog in de Formule 1 te bewonderen'
Volgens voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko blijft Max Verstappen ook na het aflopen van zijn huidige contract in 2028 actief in de Formule 1. De Oostenrijker denkt dat de viervoudig wereldkampioen door de huidige moeilijke periode met Red Bull heen zal komen en verwacht dat zowel het sportieve als financiële plaatje ervoor zorgt dat Verstappen actief blijft in de koningsklasse, zo vertelt de vertrouweling van de familie tegenover de Oostenrijkse krant Krone. "De twee crashes in Spielberg en Silverstone hebben de situatie wel verder op scherp gezet. Op dit moment zit er duidelijk ergens iets niet goed." Lees hier het hele artikel over de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1.
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
Max Verstappen kondigde aan dat hij, naast de huidige rijders die hij begeleidt, ook de vijftienjarige McLaren-talent Dries Van Langendonck onder zijn hoede gaat nemen. In België geeft de viervoudig wereldkampioen na een vraag van GPFans tekst en uitleg over het aantrekken van het jonge Belgische talent. Waar de lat voor Van Langendonck ligt, weet Verstappen momenteel nog niet: "Of dat ooit richting de Formule 1 gaat, weet ik niet. Voor mij moet het vooral iets zijn wat me enthousiasmeert en waarin ik echt potentieel zie. Dat gevoel heb ik nu met Dries. Het uiteindelijke doel is natuurlijk de Formule 1." Lees hier het hele artikel over de deal van Dries Van Langendonck met Verstappen Racing.
Red Bull wisselt niet alleen power unit Hadjar, maar ook die van Verstappen
Het hing al even in de lucht, maar de FIA heeft bevestigd dat Isack Hadjar definitief een gridstraf krijgt voor aankomende zondag. Ook Max Verstappen heeft een nieuwe power unit van Red Bull gekregen, maar de Nederlander hoeft zich geen zorgen te maken over een straf voor de race. Lees hier het hele artikel over de motorwissels bij Red Bull Racing.
Hadjar legt uit waarom Verstappen twee keer crashte met probleemvleugel, maar hij niet
Isack Hadjar legt uit hoe het kan dat Max Verstappen tot twee keer toe crashte met de veelbesproken achtervleugel van Red Bull Racing, terwijl hij zelf geen problemen ervaarde met het inmiddels van de auto verwijderde model. Zowel in Oostenrijk als in Silverstone vloog Verstappen hard van de baan, nadat de vleugel niet volledig sloot bij het ingaan van de bocht. De viervoudig wereldkampioen verloor beide keren plotseling de controle over de auto en belandde hard in de muur. Red Bull Racing heeft er daarom voor gekozen om in België met een ouder model van de achtervleugel te rijden. Wat opvallend is, is dat teammaat Isack Hadjar geen problemen met de achtervleugel heeft gehad. In gesprek met onder andere GPFans vertelt de Franse Algerijn hoe dit kan. Lees hier het hele artikel over de Macarena-vleugel van Red Bull Racing.
FIA deelt verdere straffen uit na vrijdagtrainingen GP België, vooral Ferrari het bokje
De vrijdag op het Circuit de Spa-Francorchamps zit erop. We hebben een beter beeld gekregen van de pikorde voor de F1 Grand Prix van België met Max Verstappen en Andrea Kimi Antonelli bovenaan de tijdenlijst. Niet alleen de teams en coureurs hadden het druk vandaag, ook de stewards van de FIA werden aan het werk gezet. Er zijn allerlei overtredingen langsgekomen en vooral Ferrari is zwaar bestraft. De Scuderia had geblunderd met bandensetjes van Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Lees hier het hele artikel over de op vrijdag uitgedeelde straffen.
Verstappen positief gestemd na vliegende start in België: "Balans was er meteen"
Max Verstappen kijkt met een overwegend positief gevoel terug op de vrijdag in aanloop naar de F1 Grand Prix van België. De coureur van Red Bull Racing sloot de eerste vrije training op het Circuit de Spa-Francorchamps af als snelste en noteerde de derde tijd in de middagsessie. Voor dit raceweekend is de energiedrankfabrikant teruggekeerd naar een conventioneler achtervleugelontwerp, nadat de eerdere Macarena-specificatie voor problemen zorgde. "Het ging best goed, we hadden geen grote problemen en de balans was er meteen", laat Verstappen na de vrijdag in de Ardennen weten. "We hadden de auto goed afgesteld en waren vooral aan het finetunen. Sommige dingen werkten goed, sommige niet, maar over het algemeen werkte de auto prima en met het pakket dat we hebben, was het een goede dag." Lees hier het hele artikel over de terugblik van Max Verstappen op de vrijdag in Francorchamps.
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