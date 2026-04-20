Audi staat open voor wijziging 50/50-verhouding in power unit
Daar waar lange tijd werd gedacht dat Audi mogelijk een wijziging in de verhouding tussen de elektromotor en de verbrandingsmotor in de 2026-power unit zou tegenhouden, onthult Mattia Binotto bij The Race dat het Duitse team eigenlijk best openstaat voor een aanpassing daarvan.
Het racen in de Formule 1 is anno 2026 anders dan voorheen, en dat heeft grotendeels te maken met de krachtbron van de wagens. Zo wordt de helft van het vermogen tegenwoordig opgewekt door de MGU-K; de andere helft komt uit de verbrandingsmotor.
Klachten in openingsfase F1-seizoen
De drie openings-Grands Prix van het seizoen hebben echter laten zien dat het elektrische vermogen geregeld wegvalt. In Suzuka leidde dat tot een dermate groot snelheidsverschil dat Oliver Bearman in de bandenstapels belandde om maar niet op Franco Colapinto in te rijden. De gedachte was altijd dat Audi, een van de nieuwe toetreders in 2026, tegen een eventuele wijziging van de verhouding zou zijn, maar Binotto legt uit dat dit niet het geval is en verwijst daarbij naar het moment waarop werd besloten om deel te nemen aan de Formule 1.
Audi wilde vooral MGU-H niet meenemen naar 2026
"Toen Audi besloot toe te treden, ging het vooral om zeer efficiënte motoren, duurzame brandstof, een belangrijk aandeel elektrificatie en het schrappen van de MGU-H, omdat Audi geloofde dat de kennis hiervan een competitief voordeel zou zijn geweest voor de bestaande fabrikanten," zo legt de projectleider van het team uit. Daarbij is de verhouding tussen de elektromotor en de verbrandingsmotor geen gespreksonderwerp geweest: "Maar Audi heeft geen deel uitgemaakt van de 50/50-discussie."
Overleg FIA en F1-teams
Maandag vindt het overleg plaats tussen de FIA en de teams om het reglement te tweaken. Ingrijpende veranderingen worden pas verwacht vanaf 2027; wel kan de FIA hier en daar aanpassingen doorvoeren aan de afgifte van elektrisch vermogen, zodat de kwalificatie weer meer lijkt op wat we de afgelopen jaren hebben gezien.
'Coureurs voelen zich niet gehoord in topoverleg Formule 1 over regelwijzigingen'
- 26 minuten geleden
'Mercedes krijgt mogelijk extra ontwikkelingstijd, Red Bull dreigt buiten de boot te vallen'
- 18 april 2026 12:36
- 3
Geheim van Verstappen verklapt: 'Op die manier kan hij dichter achter iemand rijden'
Winnaar Haase lovend over 'perfecte' Verstappen: "Hoe hij zich positioneerde..."
Verstappen treurt niet om splitterschade: "Ik ben er zo goed als mogelijk klaar voor"
Audi zegeviert in Race 2 van 24h Nürburgring Qualifiers, Verstappen P39 na schade
'Coureurs voelen zich niet gehoord in topoverleg Formule 1 over regelwijzigingen'
- 26 minuten geleden
Toto Wolff waarschuwt in discussie: "Zal het ooit de veiligste sport worden? Nee"
- 58 minuten geleden
Voormalig Red Bull-coureur over Lambiase: 'Hij mag dan bepaalde afdelingen van de fabriek niet in'
- 1 uur geleden
Wolff schudt hoofd over ADUO-tijd: 'Geen ontwikkelingsmiddel, maar hulpmiddel'
- 1 uur geleden
Verstappen kan zichzelf hebben benadeeld door snelste raceronde te klokken op Nürburgring
- 2 uur geleden
- 1
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken richting de volgende race in Miami
- 14 april
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'
- 6 april
'Verstappen stopt met Formule 1, Red Bull geeft Lindblad en Tsolov kans in 2027'
- 14 april
VIDEO | 'Na Lambiase vertrekt ook dít kopstuk', FIA trekt conclusie na spoedberaad | GPFans News
- 15 april
Racelicentie ingenomen na bizarre overtredingen op Nordschleife
- 18 april