Audi staat open voor wijziging 50/50-verhouding in power unit

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Daar waar lange tijd werd gedacht dat Audi mogelijk een wijziging in de verhouding tussen de elektromotor en de verbrandingsmotor in de 2026-power unit zou tegenhouden, onthult Mattia Binotto bij The Race dat het Duitse team eigenlijk best openstaat voor een aanpassing daarvan.

Het racen in de Formule 1 is anno 2026 anders dan voorheen, en dat heeft grotendeels te maken met de krachtbron van de wagens. Zo wordt de helft van het vermogen tegenwoordig opgewekt door de MGU-K; de andere helft komt uit de verbrandingsmotor.

Klachten in openingsfase F1-seizoen

De drie openings-Grands Prix van het seizoen hebben echter laten zien dat het elektrische vermogen geregeld wegvalt. In Suzuka leidde dat tot een dermate groot snelheidsverschil dat Oliver Bearman in de bandenstapels belandde om maar niet op Franco Colapinto in te rijden. De gedachte was altijd dat Audi, een van de nieuwe toetreders in 2026, tegen een eventuele wijziging van de verhouding zou zijn, maar Binotto legt uit dat dit niet het geval is en verwijst daarbij naar het moment waarop werd besloten om deel te nemen aan de Formule 1.

Audi wilde vooral MGU-H niet meenemen naar 2026

"Toen Audi besloot toe te treden, ging het vooral om zeer efficiënte motoren, duurzame brandstof, een belangrijk aandeel elektrificatie en het schrappen van de MGU-H, omdat Audi geloofde dat de kennis hiervan een competitief voordeel zou zijn geweest voor de bestaande fabrikanten," zo legt de projectleider van het team uit. Daarbij is de verhouding tussen de elektromotor en de verbrandingsmotor geen gespreksonderwerp geweest: "Maar Audi heeft geen deel uitgemaakt van de 50/50-discussie."

Overleg FIA en F1-teams

Maandag vindt het overleg plaats tussen de FIA en de teams om het reglement te tweaken. Ingrijpende veranderingen worden pas verwacht vanaf 2027; wel kan de FIA hier en daar aanpassingen doorvoeren aan de afgifte van elektrisch vermogen, zodat de kwalificatie weer meer lijkt op wat we de afgelopen jaren hebben gezien.

