Toto Wolff waarschuwt in discussie: "Zal het ooit de veiligste sport worden? Nee"
Toto Wolff vindt dat de Formule 1 moet waken voor overhaaste beslissingen naar aanleiding van de zware crash van Oliver Bearman. De Oostenrijker stelt dat het incident tijdens de Grand Prix van Japan primair een inschattingsfout was en dat grote snelheidsverschillen nu eenmaal inherent zijn aan de autosport.
Vandaag komen de FIA en de teambazen bijeen om de regels rondom het energiemanagement en de actieve aerodynamica te evalueren. De discussie is op scherp gezet nadat Bearman in Suzuka met een impact van 50G in de bandenstapels belandde. De Haas-coureur moest uitwijken voor de langzamer rijdende Franco Colapinto, die kampte met een lege batterij, terwijl Bearman op dat moment juist zijn volledige elektrische boost inzette. Verschillende coureurs en teambazen uitten na dit incident felle kritiek op de veiligheidsrisico's van de voorgestelde 2026-regels, waarbij auto's op rechte stukken plotseling snelheid kunnen verliezen door een gebrek aan hybride vermogen. Mercedes, dat de eerste drie races van dit huidige seizoen 2026 wist te winnen, lijkt de complexe systemen echter al goed onder de knie te hebben.
Inschattingsfout
Wolff benadrukt dat het incident in perspectief moet worden geplaatst en niet direct tot ingrijpende wijzigingen moet leiden. "We moeten het ongeluk van Bearman zien voor wat het was", aldus Wolff tegenover PlanetF1. "Het was een inschattingsfout van een situatie. Het is alsof je de boostknop indrukt en niet remt voor een knik waar je hoort te remmen. En hoewel we de veiligheid van de coureurs moeten beschermen, en dit de allerhoogste prioriteit en belangrijkheid moet hebben, is er genoeg briljante racerij in de wereld waar wij als racers van houden", legt hij verder uit. Om zijn punt kracht bij te zetten, trekt Wolff de vergelijking met andere prestigieuze raceklassen waar aanzienlijke snelheidsverschillen tussen categorieën de norm zijn. "Ik hou van Le Mans. Ik zit 's nachts naar de tijden te kijken, maar de hypercars gaan dertig of veertig kilometer sneller door de Porsche-bochten dan de GT3-auto's. De snelheidsverschillen zijn enorm", stelt Wolff vastberaden.
GT3 en WEC
Hij wijst hierbij ook op de uitdagingen op de Nürburgring Nordschleife en de dynamiek binnen het World Endurance Championship. "Ik weet niet wie van jullie dat heeft gezien, en natuurlijk hebben we een tragisch incident meegemaakt, maar een van de fascinerende aspecten van de Nordschleife is dat een fabrieks-GT3-auto het opneemt tegen een privé-Volkswagen Polo met amateurcoureurs, 's nachts, in de regen, over heuveltoppen waar je niet weet wat je aan de andere kant kunt verwachten. En zelfs de beste Formule 1-coureurs ter wereld zijn dol op die sport, met alle gevaren die eraan verbonden zijn. Als je dit weekend naar het WEC in Imola kijkt, waren de rondetijdverschillen tussen de prototypes en de GT-auto's meer dan tien seconden", voegt hij daaraan toe om de context van snelheidsdelta's te verduidelijken.
Bewakers van de sport
Hoewel de FIA serieus overweegt om de limiet voor het opladen van de batterij te verhogen om gevaarlijke situaties op rechte stukken te voorkomen, waarschuwt Wolff voor verborgen politieke motieven bij de concurrentie. "Zal het ooit de veiligste sport worden? Nee. Laten we ons concentreren op die twee prioriteiten die ik eerder noemde en het beter en veiliger maken", vertelt hij over de lopende onderhandelingen. "Het gaat erom te begrijpen wat die systemen met de auto doen, hoe we de risico's in bepaalde situaties kunnen verminderen. Maar we moeten onszelf er altijd aan herinneren dat we bewakers van de sport zijn. We hebben een verantwoordelijkheid voor de sport, in plaats van te kijken naar het persoonlijke voordeel of nadeel of bepaalde reglementen wel of niet worden gewijzigd", besluit Wolff zijn pleidooi voor stabiliteit in de regelgeving.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Net binnen
Veel gelezen
