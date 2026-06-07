Hoe laat gaat de F1 Grand Prix van Monaco van start met Antonelli en Verstappen vooraan?
Hoe laat gaat de F1 Grand Prix van Monaco van start met Antonelli en Verstappen vooraan?
Er gaat vandaag geracet worden op het stratencircuit van Monte Carlo. De F1 Grand Prix van Monaco wordt voor de 83e keer verreden. GPFans legt uit wat jij moet weten voor deze zondag aan de Côte d'Azur.
De Grand Prix van Monaco is pas de zesde wedstrijd van het seizoen na de afgelasting van Bahrein en Saoedi-Arabië, en voor het eerst sinds 2000 wordt het iconische evenement in juni in plaats van mei gehouden. Omdat inhalen hier zo lastig is, was de kwalificatie van zaterdag cruciaal. Andrea Kimi Antonelli heeft de pole position gepakt en hoopt vandaag zijn kampioenschapsleiding uit te breiden op teamgenoot George Russell, die niet verder kwam dan P6. Max Verstappen kwam 0.043 seconden tekort op de Italiaan, maar staat wel netjes op de voorste rij. Ze moeten oppassen voor de Ferrari's, die steeds goed van hun plek komen. Lewis Hamilton en Charles Leclerc kwalificeerden zich op P3 en P4, respectievelijk.
Weerbericht en tijdschema
De zondag in Monaco zal eerst draaien om de races in het voorprogramma alvorens we onze ogen richten op de Formule 1. Het weer blijft aangenaam met temperaturen rond de 22°C en een heerlijk zonnetje. Er is slechts vijf procent kans op regen.
De FIA Formule 3 begint vroeg op de ochtend en er zitten enorme gaten tussen de races voor het geval er rode vlaggen zijn. De jongelingen zullen Race 2 van 27 ronden verrijden om 7:45 uur. Daarna wordt Race 2 van de FIA Formule 2 over 42 ronden gehouden om 9:25 uur. We mogen de Porsche Supercup natuurlijk niet vergeten, die om 11:45 uur beginnen met een race van 17 ronden. De Formule 1 Grand Prix van Monaco staat op de planning om 15:00 uur voor 78 ronden.
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