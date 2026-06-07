Goed nieuws op de zondagochtend in aanloop naar de Grand Prix van Monaco: Ferrari-teambaas Fred Vasseur is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis en heeft zich weer bij zijn team gevoegd op het circuit.

Vasseur moest op zaterdag verstek laten gaan tijdens de derde vrije training en de kwalificatie in het prinsdom, omdat hij ter observatie werd overgebracht naar het lokale ziekenhuis in Monaco: "Fred Vasseur zal vandaag niet aanwezig zijn op het circuit", zo liet Ferrari aan onder andere GPFans weten. "Er wordt geen verdere medische informatie gedeeld. We wensen Fred een spoedig herstel en kijken ernaar uit om hem snel weer op het circuit te zien", klonk het.

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Vasseur terug op het circuit na ziekenhuisopname Monaco

Een goeie 24 uur later is er beter nieuws vanuit het Ferrari-kamp. Formule 1-presentator Lawrence Baretto schrijft namelijk op X: "Ferrari-teambaas Fred Vasseur is terug op het circuit in Monaco in aanloop naar de Grand Prix van vanmiddag, nadat hij de zaterdag miste omdat hij na een aantal controles ter observatie in het ziekenhuis verbleef." De Grand Prix van Monaco gaat vanmiddag om 15:00 uur van start. Kimi Antonelli start vanaf pole position, gevolgd door Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Isack Hadjar.

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